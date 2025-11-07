‘Gremlins 3′ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la película

Chris Columbus, guionista de la cinta original, ahora dirigirá Gremlins 3. (1984)

Warner Bros. vuelve a apostar por una de sus franquicias más queridas. Después de más de tres décadas de pausa, el estudio confirmó oficialmente que Gremlins 3 llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027. Ese día se ha fijado como el regreso de los traviesos y terroríficos Mogwai a la gran pantalla.

El anuncio se dio durante una reunión para comunicar los resultados del tercer trimestre de Warner Bros. Discovery. Allí, el CEO David Zaslav reveló que el proyecto finalmente fue programado dentro del calendario cinematográfico del estudio, y encendió la expectativa al describir el regreso de la franquicia “con una nueva generación de magia y caos”.

Existe un fuerte componente nostálgico en la película que está en desarrollo: Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment, mientras que Chris Columbus —quien escribió el guion original de 1984— asumirá ahora la dirección y producción de la nueva entrega.

“Pocos títulos son tan queridos e icónicos como ‘Gremlins’, y estamos más que emocionados de traerlo de regreso tanto para los fans de toda la vida como para una nueva generación”, declaró Jesse Ehrman, presidente de desarrollo y producción de Warner Bros. Pictures, según citó Variety.

Joe Dante dirigió la película original, considerada hoy un clásico del horror navideño (1984)

“Es un privilegio trabajar junto a Steven [Spielberg], Chris [Columbus] y todo el equipo creativo, y esperamos que el público experimente la próxima entrega de la magia, el caos y el corazón de Gremlins en la pantalla grande en 2027”.

Esta vez, el guion estará a cargo del dúo de cineastas Zach Lipovsky y Adam Stein (Destino final: lazos de sangre), quienes retoman una versión previa escrita por Toby Halbrooks y Carl Ellsworth. En la producción también participan Kristie Macosko Krieger y Holly Bario por parte de Amblin, junto a Michael Barnathan y Mark Radcliffe (26th Street Pictures).

Por ahora, no se han revelado detalles de la trama ni el elenco; pero el proyecto va por buen camino.

Cabe resaltar que esta será el primera película de la franquicia en 37 años. La última aparición de los Gremlins en cines fue en 1990 con Gremlins 2: The New Batch, película que Joe Dante convirtió en una sátira exagerada respecto a la historia original.

Zaslav detalló el regreso de la franquicia durante una llamada de resultados con inversionistas (Warner Bros)

Aunque entonces fue recibida con tibieza en taquilla —solo recaudó 41 millones de dólares en todo el mundo—, con el tiempo se volvió una obra de culto, defendida incluso por figuras como Quentin Tarantino, quien alabó que Dante “hiciera una parodia completa del primer Gremlins” y afirmo que “se vuelve mejor cada vez que la ves”.

La película original de 1984 fue un éxito rotundo y todo un fenómeno cultural.

Dirigida por Dante y escrita por Columbus, Gremlins recaudó más de 150 millones de dólares en Estados Unidos y 212 millones a nivel mundial. Esta extraña ficción introdujo al entrañable Gizmo y exploró la leyenda popular de los gremlins, criaturas traviesas asociadas históricamente con fallas mecánicas en la aviación británica.

Actores y elenco aún no han sido confirmados para la nueva entrega (Warner)

Había comedia oscura, terror y ambientación navideña en la mezcla, hecho que fascinó al público. Sin embargo, hubo controversia por su violencia en cámaras.

Ese impacto llevó incluso a la Motion Picture Association of America a modificar su sistema de clasificación e introducir la categoría PG-13 dos meses después del estreno, a sugerencia del propio Spielberg.

Aunque en cine el silencio fue prolongado, Warner y Amblin mantuvieron vivo el interés por el universo Mogwai con Gremlins: Secrets of the Mogwai, serie animada que estrenó en 2023 en Max, y exploraba el origen de Gizmo y su mitología. La producción ya completó dos temporadas y cuenta con Joe Dante como consultor.