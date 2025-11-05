Entretenimiento

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

El popular actor de “El juego del calamar” cambia el thriller por la comedia en la serie coreana de Prime Video

Lee Jung-jae y Lim Ji-yeon protagonizan la nueva comedia romántica coreana de Prime Video

Tras conquistar audiencias globales con El juego del calamar y completar sus tres temporadas, Lee Jung-jae apuesta por un género totalmente distinto. Esta semana, el ganador del Emmy estrenó Nice Not To Meet You (Encantado de no conocerte), una nueva comedia romántica en la que colabora por primera vez con Lim Ji-yeon, la famosa villana de la serie La gloria.

El k-drama sigue la historia Lim Hyeon-jun (Lee Jung-jae), una superestrella de acción, un actor súmamente querido por toda Corea, que lleva cinco temporadas interpretando a un mismo policía en la franquicia ficticia Good Detective Kang Pil-gu.

Aunque su éxito es innegable, el personaje está cansado de que lo encasillen en el mismo rol de héroe duro. Él quiere algo más profundo: un papel que le permita llorar, sentir y mostrar vulnerabilidad.

Su camino se cruza con el de Wi Jeong-sin (Lim Ji-yeon), una periodista política feroz, premiada como la reportera más joven en haber recibido un galardón de prestigio, y que obsesionada con la justicia.

La serie muestra el encuentro conflictivo entre una reportera y una celebridad (Prime Video)

Su carrera se desploma tras quedar envuelta en un escándalo de corrupción y, como castigo, la cambian a cubrir la sección de entretenimiento. De liderar investigaciones al corazón del poder, pasa a reportear chismes y eventos sociales que desprecia.

El contraste entre esta dupla desata el conflicto: ella odia a las celebridades; mientras él quiere cambiar la percepción pública de sí mismo. Tras un accidentado encuentro, su relación comienza con rechazo, pero con el tiempo encontrarán sus puntos en común.

En el primer avance se muestra la situación cómica en la que cruzan caminos: Jeong-sin, con un vestido rojo de gala, irrumpe en el cubículo de un lujoso baño de hotel donde Hyeon-jun se encuentra. Sin aviso alguno, se quita los tacones, se sube sobre él para alcanzar un panel en el techo.

Dos personalidades fuertes chocan en una historia donde nadie quiere ceder (Prime Video)

En otra toma, la voz amenazante de la periodista expresa: “Si te apareces así frente a mí una vez más, vas a descubrir que todos los artículos que hice hasta ahora son suaves en comparación a los que saldrán después”.

El regreso de Lee Jung-jae al romance televisivo

Tras una década centrado en cine y proyectos internacionales, Lee vuelve a los dramas coreanos con un género totalmente diferente al que se le ha visto en años recientes. Este cambio de timón es una de las semejanzas que comparte ahora con su personaje en Nice Not To Meet You, reconoce el propio actor.

“Mis trabajos previos fueron bastante serios y oscuros”, explicó en una conferencia de prensa citada por The Korea Herald. “Quería intentar algo más ligero, más vibrante y divertido”.

Y quien lo convenció de dar el salto fue su compañera de reparto. Lim Ji-yeon admitió haberlo buscado personalmente: “Cuando leí el guion, pensé instantáneamente que Lee Jung-jae era perfecto para encarnar a Hyeon-jun”.

Sus protagonistas afirman sentirse cómodos a pesar de la diferencia de edad (Prime Video)

Ella, por su parte, también se aleja de los roles oscuros que la hicieron famosa en The Glory y thrillers como The Killing Vote. “He interpretado a varios personajes agobiados por las dificultades. Por una vez, quería a alguien alegre y optimista”, dijo a los medios en la conferencia.

La serie está dirigida por Kim Ga-ram, quien tiene en su filmografía las series Nevertheless y Good Partner. En su visión, el proyecto “comienza con el rechazo entre los protagonistas, pero evoluciona hacia el entendimiento y el amor”, todo sumado a una “dosis refrescante y accesible de comedia“.

¿Dónde y cuando ver “Encantado de no conocerte”?

A nivel internacional, Nice not to meet you está disponible en Prime Video, con nuevos episodios cada lunes y martes para los suscriptores del servicio. Además, los usuarios de DGO que cuentan con acceso a Prime Video también pueden disfrutar del k-drama a través de esa plataforma en su región.

