Los explosivos secretos que reveló Kendall Jenner en The Kardashians: cómo perdió su virginidad y el consumo de drogas

La última emisión del reality mostró momentos inéditos, confesiones sorprendentes y la emotiva reunión de figuras clave que marcaron la historia del programa

Por Celeste Sawczuk

Kendall Jenner reveló que perdió la virginidad a los 16 años y consumió marihuana junto a Kylie en la casa familiar de las Kardashian - (Hulu)

Durante una cena de despedida en la emblemática casa familiar de las Kardashian en California, Kendall Jenner sorprendió a su familia y a la audiencia al revelar aspectos privados de su adolescencia: confesó que perdió la virginidad a los 16 años y que, junto a su hermana Kylie Jenner, consumió marihuana en la cabaña de la residencia.

Estas declaracionese produjeron en el último episodio de “The Kardashians”, emitido el 23 de octubre de 2025, en el contexto de la venta de la vivienda donde se grabaron las primeras temporadas del famoso reality show.

La modelo sorprendió a su
La modelo sorprendió a su familia durante la despedida de la emblemática residencia, en un episodio cargado de nostalgia y confesiones inéditas - (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“Perdí mi virginidad en esa habitación”, bromeó la modelo, de 29 años, en referencia a su antiguo dormitorio que ahora era un clóset. Ante la reacción de asombro de su madre, Kris Jenner, Kendall aclaró que el hecho no ocurrió en la casa, sino en la vivienda de su entonces pareja, y añadió que sus padres no parecían prestar demasiada atención a esos aspectos de su vida. “No solo no lo sabía, realmente no le importaba”, comentó la modelo.

La conversación se volvió aún más reveladora cuando Kendall mencionó que solía fumar marihuana en la cabaña de la propiedad, un espacio de especial valor sentimental para ella. “Solía fumar mucha hierba ahí cuando no mirabas”, confesó a su madre en la cocina. Al ser consultada por la edad que tenía en ese momento, Kendall confesó que tenía 16 años cuando lo hizo y Kylie, la menor de la familia, 14.

El consumo de marihuana por
El consumo de marihuana por parte de Kendall y Kylie ocurrió cuando ambas eran menores y antes de la legalización en California -(Instagram/@kyliejenner)

La reacción de Kris Jenner ante estas revelaciones fue de sorpresa e incredulidad. “¿Acaso estaba tan ciega que no me daba cuenta?”, preguntó la madre, visiblemente impactada. Khloe Kardashian intervino en tono de broma, sugiriendo que ella solía adoptar una actitud permisiva. “Hubieras dicho: ‘¿Estás consumiendo drogas? ¡Está bien, porque soy una mamá cool!’”, recordó Khloe.

El ambiente familiar, distendido pero cargado de nostalgia por la despedida de la casa, permitió que salieran a la luz estas anécdotas hasta entonces desconocidas para el público.

El contexto legal añade otra dimensión a la confesión de Kendall. El consumo recreativo de marihuana en California se legalizó en 2016, estableciendo la edad mínima de 21 años para su compra y uso. Sin embargo, los hechos relatados por Kendall y Kylie ocurrieron en 2011, cuando ambas eran menores de edad y la sustancia aún no contaba con el aval legal en el estado.

La reacción de Kris Jenner
La reacción de Kris Jenner ante las revelaciones de sus hijas fue de sorpresa e incredulidad, generando un momento emotivo en el reality - (REUTERS/Yara Nardi)

La cena de despedida reunió a casi todos los miembros del clan Kardashian-Jenner. Rob Kardashian, el hermano más reservado, reapareció en el programa tras ocho años de ausencia, compartiendo la velada con sus hermanas Kim, Khloe, Kourtney, Kendall y Kylie. La presencia de Rob fue celebrada por la familia, y Kim expresó su deseo de que él regrese de forma permanente al show.

El episodio también marcó el regreso de Caitlyn Jenner, exesposo de Kris Jenner, quien no había participado en la versión de Hulu del reality desde su divorcio en 2015. La llegada de Caitlyn, quien fue una figura central en las primeras temporadas de “Keeping Up With The Kardashians”, provocó lágrimas y emociones encontradas entre los presentes.

Kris Jenner explicó que no podía despedirse de la casa sin invitar a la persona con la que compartió tantos recuerdos familiares, lo que llevó a Kourtney Kardashian a emocionarse visiblemente.

La venta de la casa
La venta de la casa donde se grabaron las primeras temporadas de 'The Kardashians' reunió a casi todo el clan Kardashian-Jenner

En cuanto a la vida sentimental de Kendall Jenner, aunque no reveló la identidad de la persona con la que perdió la virginidad, su historial amoroso fue objeto de atención mediática. La modelo mantenuvo relaciones con figuras como los jugadores de baloncesto Ben Simmons y Devin Booker, y más recientemente con el rapero puertorriqueño Bad Bunny.

Al cierre del episodio, Kylie Jenner reflexionó sobre el reencuentro familiar y la presencia de Caitlyn, sugiriendo que, aunque la relación entre sus padres no vuelva a ser la de antes, este acercamiento representa un avance para la familia.

"Si volviera a estar en

Clínica de Manchester se pronuncia

¿Se despide Hawkeye? Jeremy Renner

Murió Isabelle Tate, actriz de

Frankie Muniz se reúne con
