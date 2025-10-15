El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

La serie Los Simpson esconde una película secreta de McBain formada por fragmentos dispersos en varias temporadas (YouTube)

Los Simpson es una serie que va más allá de su célebre humor, mezclado con la sátira social y componentes únicos. Es un universo alternativo en la televisión que, después de casi cuatro décadas, mantiene a millones de espectadores atentos a cada detalle minúsculo y broma interna.

En ese contexto, plagado de referencias y guiños al cine y la cultura popular, se esconde una auténtica joya: la película secreta de McBain. Una historia oculta que solo los espectadores más atentos han sabido recolectar y armar a lo largo de tantas temporadas.

La película secreta de McBain incluye escenas clave como la muerte de su compañero y la confrontación final con Mendoza (foto: 20th Century FOX)

McBain: el héroe de acción nacido en Springfield

El personaje de McBain, interpretado en la ficción por el también ficticio Rainier Wolfcastle, es uno de los ejemplos más perfectos de parodia en la serie. Inspirado directamente en el estereotipo de héroe de acción de los años 80— con un físico similar al de Schwarzenegger y una personalidad que recuerda a John McClane—, McBain aparece en pequeños clips dispersos en diversos episodios, casi siempre como parte de la programación televisiva que los habitantes de Springfield consumen con placer.

A pesar de lo breve de cada aparición, la suma de todos estos segmentos conforma una narrativa coherente. De acuerdo con lo señalado por SensaCine, todos estos clips forman una narrativa coherente y muestran las escenas claves que permiten disfrutar de la primera película del personaje.

“La idea original de los guionistas de Los Simpson es que McBain se llamara, bueno, McBain. Sin embargo, tras su debut en 1991 en el episodio ‘Tal como éramos’, de la segunda temporada, se encontraron con un problema. Y es que nueve meses después de la emisión del capítulo se estrenó en cines McBain, una película donde Christopher Walken, un ex-soldado de Vietnam, monta una guerrilla contra el presidente de Colombia”, detalló SensaCine sobre el interesante origen que tiene el personaje en la serie.

Ante este resultado, la cadena FOX tuvo que modificar el nombre, aunque “más o menos”, pues mantuvieron el apellido para el héroe en la fantasía de Springfield y crearon a Rainier Wolfcastle, una parodia de Arnold Schwarzenegger.

Los fragmentos de la película aparecen distribuidos de manera minuciosa entre la segunda y la cuarta temporada (foto: 20th Century FOX)

Fragmentos dispersos: cómo se forma la película oculta de McBain

Lo que muchos fans no sospechaban es que estos clips, aparentemente desconectados, forman una película de acción completa si se ven en orden. La mayoría de estos fragmentos aparecen en la segunda temporada, con al menos tres escenas que muestran cómo McBain descubre a su némesis Mendoza y la trágica muerte de su compañero, quien estaba a punto de jubilarse— un clásico tópico del cine de acción.

En X (ex-Twitter) la cuenta @SimpsonDoblaje que se dedica a recolectar información, curiosidades y rarezas de la serie, contó: “Un grupo de fans de Los Simpson descubrió hace años que había una película oculta de McBain formada por pequeños segmentos repartidos en varios episodios”.

Luego, la cuenta unió todos los fragmentos que hacen una mini película de casi cinco minutos. En tres clips, muestran elldescubrimiento de Mendoza -el nemesis de McBain- y la trágica muerte de su compañero. Luego, durante la tercera y cuarta temporada, lo que se ve es su misión de venganza con brutales secuencias de acción.

El arco argumental es sencillo y lleno de tópicos intencionados: McBain busca venganza tras la muerte de su compañero a manos de Mendoza, el líder de un cártel de drogas que ha inventado una sustancia “10 veces más adictiva que la marihuana”. La búsqueda culmina en una confrontación con Mendoza, en la que el héroe lanza a su enemigo por la ventana. El cierre llega con unos ficticios créditos que anuncian la secuela, con un título igual de irónico: "Tiene derecho a permanecer muerto".

A pesar de que, en el total, la unión de todos los fragmentos es breve, sus escenas lograron recrear los clichés más memorables de los filmes de acción de los ’80 de Hollywood. Desde el villano sorprendido por una estatua de hielo, hasta la inevitable tragedia del compañero caído cuando está a punto de retirarse.

El personaje McBain, parodia de los héroes de acción ochenteros como Arnold Schwarzenegger o John McClane (foto: 20th Century FOX)

La metarreferencia y el humor autorreferencial en Los Simpson

Parte del encanto de Los Simpson está en llenar sus episodios de chistes internos y autorreferencias. Los primeros fans de la serie fueron sus propios creadores, que plagaron los episodios de la popularísima familia televisiva de multitud de este tipo de recursos.

Así, no es extraño que hayan decidido distribuir una pequeña película “invisible” de McBain sin radares, ni comunicación por radio clara para el espectador casual, pero perfectamente encajada para el fan minucioso que disfruta desmenuzando cada plano.

Además de su personaje de acción ficticio, el propio McBain apareció en la serie dentro de otras facetas. Desde ser el presentador de un Late night show, a ser amigo de Homero e incluso protagonizando escenas con tiroteos absurdos para promocionar sus películas.