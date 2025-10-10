“Baywatch”: Así luce Gena Lee Nolin a más de 30 años del estreno de la serie

Actualmente, Gena Lee Nolin se mantiene activa en redes sociales. (Instagram/Gena Lee Nolin)

Gena Lee Nolin, la icónica lifeguard de cabello rubio que encarnó a Neely Capshaw en la serie de televisión Baywatch, sigue siendo un referente de belleza y carisma incluso décadas después de sus días en la playa.

La actriz y modelo estadounidense, que compartió pantalla con estrellas como Pamela Anderson y Carmen Electra, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores al mostrarse recientemente en Instagram posando en bikini junto a una de sus hijas, demostrando que mantiene intacta su figura a los 53 años.

En el ámbito personal, la artista se casó con Greg Fahlman en 1993, con quien tuvo un hijo. Tras su divorcio en 2001, se casó con el exjugador de hockey de la NHL Cale Hulse en 2004, y juntos tienen dos hijos.

Gena Lee Nolin presumió una foto en bikini con su hija. (Instagram/Gena Lee Nolin)

A lo largo de los años, ha logrado equilibrar la maternidad con su carrera, aunque en los últimos tiempos se ha mantenido alejada del foco mediático.

En 2013, la famosa publicó su primer libro con Simon & Schuster, titulado Beautiful Inside and Out: Conquering Thyroid Disease with a Healthy, Happy, ‘Thyroid Sexy’ Life, donde compartió sus experiencias personales y consejos de bienestar.

En julio pasado, recordó su tiempo en Baywatch, señalando que la serie creó una percepción sobre ella que, según asegura, no siempre reflejaba la persona que era.

“Nuestra serie era auténtica, pero creo que dio a la gente cierta opinión sobre mí. Eso ha sido otra gran cosa acerca del libro, la gente se dio cuenta de que había mucho más en mí de lo que pensaban”, dijo en entrevista.

Gena Lee Nolin aseguró que "Baywatch" hizo que la gente la percibiera de otra manera. (Captura de video)

Gena Lee Nolin también compartió su opinión sobre el estado actual de la televisión, destacando el predominio de los reality shows. “Creo que la TV de hoy en día es un mundo muy diferente… mucha realidad está fuertemente producida, casi como un guion, y eso no siempre se nota”, comentó.

Sobre los rumores que ha enfrentado, como acusaciones de haberse sometido a cirugías plásticas o ser superficial, la actriz explicó que prefiere ignorarlos.

“Howard Stern lo dice mejor: hay tantos haters allá afuera, no puedes hacer feliz a todo el mundo”, señaló.

De modelo a estrella de televisión

Nolin nació y creció en Las Vegas, donde desde temprana edad destacó en concursos de belleza locales y nacionales.

Gena Lee Nolin inició en los concursos de belleza antes de alcanzar la fama con "Baywatch". (Instagram/Gena Lee Nolin)

Ganó títulos como los concursos regionales Look of the Year de Ford Models y Elite Model Management, así como la corona nacional de Miss Barbizon USA.

Su belleza y fotogenia la llevaron a trabajar como modelo para marcas de renombre como Sasson Jeans, Clothestime, Maui & Sons, Levi’s y Swatch, además de aparecer en comerciales de The Home Depot, Starburst y Hyundai.

Su popularidad creció al aparecer en el popular programa de concursos The Price Is Right en 1994, donde se desempeñó como una de las modelos que presentaban los premios.

Poco después, Gena Lee Nolin se abrió camino en la actuación con un papel en la telenovela The Young and the Restless interpretando a Sandy, una modelo dentro de la historia.

Gena Lee Nolin se abrió paso en la actuación con papeles pequeños. (Instagram/Gena Lee Nolin)

Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó con Baywatch, serie en la que interpretó a Neely Capshaw, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la franquicia.

Su participación le permitió posar en portadas de revistas y consolidarse como una de las figuras femeninas más admiradas de los años 90. Tras dejar la serie en 1998, la actriz protagonizó su propio show, Sheena, que se transmitió entre 2000 y 2002.

En 2001, Gena también se hizo notar por su aparición en la edición navideña de Playboy, tras haber rechazado la oferta en varias ocasiones.

Gena Lee Nolin posó desnuda para Play Boy en 2001. (Captura de video)

Su imagen fue ampliamente difundida en otras publicaciones para hombres como Maxim, Stuff y FHM, donde incluso fue catalogada como una de las mujeres más sexys del mundo.

Además, apareció en el video musical “I Got a Feelin’” del cantante Billy Currington.