Entretenimiento

Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

El legendario bajista sufrió un susto al perder el control de su vehículo y chocar contra un auto estacionado

Uriel Monterrubio

Por Uriel Monterrubio

Guardar
El músico perdió el control
El músico perdió el control de su vehículo y chocó contra otro vehículo estacionado

Un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú puso en el centro de la atención a Gene Simmons, el icónico bajista de KISS, quien, según informó NBC4 Los Angeles, se encuentra actualmente recuperándose en su domicilio tras haber sido hospitalizado. El incidente ocurrió el martes 7 de octubre, cuando el músico de 76 años perdió el control de su vehículo y colisionó contra un automóvil estacionado.

De acuerdo con la información proporcionada por NBC4 Los Angeles, Simmons relató a los agentes que acudieron al lugar que experimentó un desmayo o pérdida de conciencia mientras conducía por el reconocido tramo costero, lo que provocó que su SUV cruzara varios carriles antes de impactar. La emisora también señaló que el artista fue trasladado a un hospital para recibir atención médica adicional.

Gene Simmons reveló que se
Gene Simmons reveló que se desmayó mientras conducía, lo cual causó el incidente que lo llevó al hospital

Un portavoz de la Lost Hills Sheriff’s Station confirmó a PEOPLE que se registró un accidente en la cuadra 25000 de la Pacific Coast Highway poco antes de las 13:00, involucrando a un vehículo que chocó contra otro estacionado. Aunque el portavoz no identificó al conductor, sí precisó que el responsable fue trasladado por el cuerpo de bomberos del condado de Los Ángeles para ser evaluado en un centro médico.

La esposa del músico, Shannon, de 68 años, declaró a NBC4 Los Angeles que Simmons se encuentra en proceso de recuperación en su hogar y mencionó que los médicos habían modificado recientemente su medicación.

Shannon Tweed, esposa de Gene
Shannon Tweed, esposa de Gene Simmons, aseguró que el músico ya se está recuperando en su hogar (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Este suceso se produce en la antesala de un esperado reencuentro de KISS, que volverá a presentarse en vivo tras su retiro de los escenarios en 2023. La banda, célebre por éxitos como “I Was Made for Lovin’ You”, celebrará su 50º aniversario con el evento KISS Army Storms Vegas, programado en Las Vegas del 14 al 16 de noviembre. En esta ocasión, Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y otros invitados especiales participarán en sesiones exclusivas de preguntas y respuestas, un panel con el veterano mánager Doc McGhee, una actuación especial del exmiembro Bruce Kulick, presentaciones de bandas tributo, actividades interactivas y experiencias exclusivas, según detalla un comunicado de prensa. Entre las propuestas adicionales figuran karaoke temático, concursos de trivia, encuentros con artistas y un certamen de dobles de KISS.

El incidente de Simmons se
El incidente de Simmons se da un mes antes del evento de KISS en Las Vegas, el cual tendrá toda clase de actividades para los fans (Créditos: Facebook/KISS)

En fechas recientes, Simmons también fue noticia por una entrevista concedida a Ultimate Classic Rock, en la que abordó su visión sobre el dinero y la riqueza, especialmente tras defender la venta de un paquete de más de USD12.000 para contratar a un asistente personal durante su próxima gira.

Todo lo que hice fue tratar de averiguar cómo volverme poderoso y ganar mucho dinero, para sobrevivir. Lo único que realmente te da el dinero es la libertad de hacer lo que realmente te gusta hacer”, afirmó Simmons a Ultimate Classic Rock, recordando que su madre sobrevivió a campos de concentración nazis y luego trabajó seis días a la semana en una “fábrica de explotación”. El músico añadió: “Es mejor ser rico que pobre, realmente lo es. Y si eres un desgraciado miserable, sigue siendo mejor ser un desgraciado miserable rico. Eso es todo lo que intenté hacer”.

Temas Relacionados

Gene Simmons KISS Paul Stanley Doc McGhee Malibú Las Vegas Accidente automovilístico Música rock Pacific Coast Highway Shannon

Últimas Noticias

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob Elordi en ‘Frankenstein’: 10 horas de maquilaje, 42 prostéticos y una gran dosis de paciencia

Guillermo del Toro calificó el proceso de maquillaje como un “ritual ceremonial”

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob

Se reveló la actriz que interpretará a Linda McCartney en las películas de los Beatles

La esposa de Paul McCartney fue una fotógrafa, activista y artista musical que tuvo una gran influencia en el entorno creativo de la famosa banda

Se reveló la actriz que

Ozzy Osbourne sobrevivió a una sepsis y neumonía antes de su emotivo concierto de despedida en Birmingham

El documental de Paramount+ muestra los últimos meses de vida del legendario cantante de Black Sabbath y cómo su determinación lo llevó a subir al escenario pese a un deterioro físico casi irreversible

Ozzy Osbourne sobrevivió a una

Así suena ‘Golden’ de Huntrix en la vida real: las protagonistas ‘KPop Demon Hunters’ salen de la película para cantarla en directo

Tres talentosas artistas dieron vida sobre el escenario a las heroínas animadas más populares del momento durante una actuación televisiva que confirmó el alcance global del fenómeno musical nacido en una cinta de Netflix

Así suena ‘Golden’ de Huntrix

Queen se convierte en la banda de rock más escuchada del siglo XXI en el Reino Unido

El emblemático grupo británico alcanzó un nuevo hito al dominar las listas de reproducción del país, consolidando su influencia en la música contemporánea y superando a leyendas como David Bowie, U2 y Oasis en popularidad sostenida

Queen se convierte en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo funcionaba la banda narco

Cómo funcionaba la banda narco detrás del triple femicidio: sus roles y quién era el jefe de Pequeño J

“Miguel lo hizo gratis, pero a J le pagaron un millón de dólares”: la tremenda confesión de una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela

El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

Francisco Gil White: “Siempre que hay una gran persecución de judíos, a todos nos están esclavizando”

Kristalina Georgieva: “Tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI”

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania instó a los aliados

Ucrania instó a los aliados europeos a aumentar la compra de armas estadounidenses para Kiev

Donald Trump analiza viajar a Medio Oriente y aseguró que un acuerdo de paz entre Israel y Hamas está “muy cerca”

Jamaica impone un toque de queda tras dos tiroteos con víctimas fatales y heridos en Kingston y Linstead

La UE denunció una campaña de agresiones rusas en una “zona gris” y anunció un plan de defensa hasta 2030

La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

TELESHOW
Juana Repetto se sinceró acerca

Juana Repetto se sinceró acerca de su embarazo: “Aprendiendo a aceptar y pedir ayuda”

Daniela Celis se sinceró ante la posibilidad de retomar su relación con Thiago Medina: “Es mi familia”

Mauro Icardi emprendió la vuelta a Turquía luego de las críticas que recibió por su escapada a Madrid

Muna Pauls contó el motivo por el que no muestra a su novio en las redes sociales

Daniela Christiansson reveló las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina: “No es una opción”