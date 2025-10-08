Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

El músico perdió el control de su vehículo y chocó contra otro vehículo estacionado

Un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway de Malibú puso en el centro de la atención a Gene Simmons, el icónico bajista de KISS, quien, según informó NBC4 Los Angeles, se encuentra actualmente recuperándose en su domicilio tras haber sido hospitalizado. El incidente ocurrió el martes 7 de octubre, cuando el músico de 76 años perdió el control de su vehículo y colisionó contra un automóvil estacionado.

De acuerdo con la información proporcionada por NBC4 Los Angeles, Simmons relató a los agentes que acudieron al lugar que experimentó un desmayo o pérdida de conciencia mientras conducía por el reconocido tramo costero, lo que provocó que su SUV cruzara varios carriles antes de impactar. La emisora también señaló que el artista fue trasladado a un hospital para recibir atención médica adicional.

Gene Simmons reveló que se desmayó mientras conducía, lo cual causó el incidente que lo llevó al hospital

Un portavoz de la Lost Hills Sheriff’s Station confirmó a PEOPLE que se registró un accidente en la cuadra 25000 de la Pacific Coast Highway poco antes de las 13:00, involucrando a un vehículo que chocó contra otro estacionado. Aunque el portavoz no identificó al conductor, sí precisó que el responsable fue trasladado por el cuerpo de bomberos del condado de Los Ángeles para ser evaluado en un centro médico.

La esposa del músico, Shannon, de 68 años, declaró a NBC4 Los Angeles que Simmons se encuentra en proceso de recuperación en su hogar y mencionó que los médicos habían modificado recientemente su medicación.

Shannon Tweed, esposa de Gene Simmons, aseguró que el músico ya se está recuperando en su hogar (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Este suceso se produce en la antesala de un esperado reencuentro de KISS, que volverá a presentarse en vivo tras su retiro de los escenarios en 2023. La banda, célebre por éxitos como “I Was Made for Lovin’ You”, celebrará su 50º aniversario con el evento KISS Army Storms Vegas, programado en Las Vegas del 14 al 16 de noviembre. En esta ocasión, Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer y otros invitados especiales participarán en sesiones exclusivas de preguntas y respuestas, un panel con el veterano mánager Doc McGhee, una actuación especial del exmiembro Bruce Kulick, presentaciones de bandas tributo, actividades interactivas y experiencias exclusivas, según detalla un comunicado de prensa. Entre las propuestas adicionales figuran karaoke temático, concursos de trivia, encuentros con artistas y un certamen de dobles de KISS.

El incidente de Simmons se da un mes antes del evento de KISS en Las Vegas, el cual tendrá toda clase de actividades para los fans (Créditos: Facebook/KISS)

En fechas recientes, Simmons también fue noticia por una entrevista concedida a Ultimate Classic Rock, en la que abordó su visión sobre el dinero y la riqueza, especialmente tras defender la venta de un paquete de más de USD12.000 para contratar a un asistente personal durante su próxima gira.

“Todo lo que hice fue tratar de averiguar cómo volverme poderoso y ganar mucho dinero, para sobrevivir. Lo único que realmente te da el dinero es la libertad de hacer lo que realmente te gusta hacer”, afirmó Simmons a Ultimate Classic Rock, recordando que su madre sobrevivió a campos de concentración nazis y luego trabajó seis días a la semana en una “fábrica de explotación”. El músico añadió: “Es mejor ser rico que pobre, realmente lo es. Y si eres un desgraciado miserable, sigue siendo mejor ser un desgraciado miserable rico. Eso es todo lo que intenté hacer”.