Sydney Sweeney y Scooter Braun, cada vez más unidos, según fuentes cercanas a la actriz

Sydney Sweeney y Scooter Braun están construyendo una relación seria. (Créditos: REUTERS. AP)

Las miradas se han vuelto a enfocar en la vida sentimental de Sydney Sweeney, conocida por su trabajo en Euphoria y The White Lotus, pues su vínculo con el empresario y ex manager musical Scooter Braun parece cada vez más serio.

Según fuentes citadas por Page Six, esta conexión va más allá de un simple coqueteo: “es muy real y lo hace muy feliz”, aseguró un informante cercano a la estrella de Hollywood.

El romance entre ambos habría florecido en junio de 2025, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Aunque fue un evento con decenas de celebridades, trascendió que Sweeney habría sido la que inició el acercamiento con Braun.

Según una fuente cercana, al principio Scooter se mostró reacio por la brecha de edad, pero no pudo resistir la cercanía de la actriz de 28 años.

Sydney Sweeney conoció a Scooter Braun en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Desde ese momento, los rumores se hicieron constantes: paseos por la ciudad italiana, mensajes mutuos y encuentros discretos.

Con el paso del tiempo, los indicios de que no se trata de una simple aventura fueron acumulándose. Durante el fin de semana del Labor Day, la pareja fue vista disfrutando de la tranquera naturaleza en Lake Tahoe.

Más recientemente, en Los Ángeles, fueron vistos de la mano en una cita doble con los padres de Sydney Sweeney durante un evento de Halloween.

También se les ha visto en cenas íntimas en restaurantes reconocidos, como Jon & Vinny’s, o recorriendo galerías de arte. Los allegados afirman que la relación “no es casual”, sino más bien “a toda prisa”.

Sydney Sweeney y Scooter Braun no están saliendo de manera casual. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP. Captura de pantalla)

En una de sus celebraciones más llamativas, Sweeney cumplió 28 años con una fiesta temática espacial. Ella vistió un mini vestido plateado adornado con estrellas metálicas, homenajeando el icónico traje de Britney Spears del álbum Circus.

El productor de 44 años, por su parte, lució un atuendo que evocaba un caballero Jedi. Aunque no exhibieron gestos demasiado románticos ante los invitados, fuentes olímpicamente destacaron la intensidad del vínculo.

Para Sydney Sweeney, este nuevo vínculo llega después de una separación mediatizada. Hasta comienzos de 2025 mantenía un compromiso de larga data con el empresario Jonathan Davino, con quien enfrentaba dificultades en los meses previos.

Según cercanos, la relación era tóxica y finalmente decidieron ponerle fin esta primavera. Scooter Braun, por su parte, había culminado su matrimonio con Yael Cohen en 2022, tras siete años juntos y con tres hijos en común.

Sydney Sweeney terminó su compromiso con Jonathan Davino (Backgrid UK/The Grosby Group)

En entrevistas recientes, él ha dicho que mantiene una relación cordial con su exesposa, incluso calificándola como “una de mis mejores amigas”.

La separación, según fuentes, no fue fácil y marcó una etapa difícil para él.

En el plano profesional, Sweeney se encuentra en un momento crucial. Promueve su biopelícula Christy, basada en la vida de la boxeadora Christy Martin, y trabaja en la nueva temporada de Euphoria.

Fuentes cercanas dicen que Braun no está en esta relación por motivos estratégicos, sino por admiración genuina: “no está allí para beneficio personal, sino porque la apoya”.

Scooter Braun se divorció de Yael Cohen. (Instagram/ Yael Cohen)

Entretanto, críticos y entusiastas especulan si este emparejamiento podría transformarse en un nuevo “power couple” de Hollywood.

Finalmente las fuentes coinciden en que, si decidieron mostrarse públicamente, es porque sienten algo serio y están dispuestos a enfrentarlo.