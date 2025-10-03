Estreno de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’: horarios, tráiler y las claves de la nueva temporada en Netflix

Monstruo-The Ed Gein

La antología de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa este octubre con su entrega más perturbadora hasta ahora. Tras el fenómeno de Dahmer (2022) y la repercusión del caso de los hermanos Menéndez en 2024, Netflix estrenará este viernes 3 de octubre de 2025 la tercera temporada titulada Monstruo: la historia de Ed Gein.

El nuevo capítulo de la saga se centra en la vida y crímenes de Edward Theodore Gein, el asesino y profanador de tumbas que sembró el terror en Wisconsin en la década de 1950 y que, con sus atrocidades, inspiró a Hollywood a crear algunos de los villanos más icónicos del cine de terror.

¿Quién fue Ed Gein?

Ed Gein nació en 1906 en Plainfield, Wisconsin, en el seno de una familia marcada por un padre alcohólico y una madre puritana que lo mantuvo aislado de la sociedad. Tras la muerte de su madre en 1945, Gein se convirtió en un recluso solitario con una fijación enfermiza por los cadáveres.

Charlie Hunnam se transforma en Ed Gein en la nueva temporada de Monstruo (Netflix)

Más adelante, la policía descubrió que no solo había asesinado a mujeres como Bernice Worden y Mary Hogan, sino que también desenterraba cuerpos de un cementerio cercano para fabricar objetos domésticos y ropa con restos humanos.

Su casa se convirtió en un “museo del horror” donde se hallaron calaveras, genitales conservados y máscaras hechas con piel humana.

El llamado “Carnicero de Plainfield” fue arrestado en 1957 tras el asesinato de Worden. Fue declarado culpable, aunque su defensa argumentó que era mentalmente incompetente. Debido a ello, pasó el resto de su vida en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984.

Tiempo después sus crímenes y su afinidad por los cadáveres inspiraron la creación de personajes como Norman Bates (Psicosis), Leatherface (La masacre de Texas) y Buffalo Bill (El silencio de los inocentes).

La relación de Ed Gein con su madre es clave en la trama de la nueva entrega (Netflix)

En esta tercera temporada, Murphy y Brennan buscan ir más allá de la recreación de crímenes. Como explicó Charlie Hunnam a Tudum, “será una exploración sin filtros de quién era él en el centro de todo, no solo de lo que hizo”.

Asimismo, la producción invita a cuestionar por qué este personaje despierta tanta curiosidad. “Eres tú quien no puede dejar de mirar”, se le oye decir al protagonista en el tráiler de la temporada.

El reparto de ‘Monstruo: la historia de Ed Gein’

La serie cuenta con un reparto estelar encabezado por Charlie Hunnam en el papel de Ed Gein. Lo acompañan:

Laurie Metcalf como Augusta Gein, la madre dominadora que marcó el destino del asesino.

Tom Hollander como Alfred Hitchcock.

Olivia Williams como Alma Reville, esposa de Hitchcock.

Suzanna Son como Adeline Watkins.

Vicky Krieps como Ilse Koch.

Lesley Manville como Bernice Worden.

Joey Pollari como Anthony Perkins.

Charlie Hall como el ayudante del sheriff, Deputy Worden.

Tyler Jacob Moore como el sheriff Schley.

Mimi Kennedy como la psiquiatra Mildred Newman.

Will Brill como Tobe Hooper.

Robin Weigert como Enid Watkins.

Addison Rae en el papel de Evelyn.

Addison Rae, estrella musical juvenil, se unió al reparto de "Monstruo: la historia de Ed Gein" (Netflix)

Horarios de estreno en Netflix

Netflix confirmó que la tercera temporada de Monstruo estará disponible a partir del viernes 3 de octubre de 2025. El lanzamiento global se hará en simultáneo, en estos horarios:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 1:00 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 2:00 a. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 3:00 a. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 4:00 a. m.

España: 9:00 a. m