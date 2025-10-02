“Soy poeta, filósofo, artista y estoy vendiendo creencias”, Matthew McConaughey desafía los prejuicios de Hollywood en su nuevo libro

El actor reflexiona sobre masculinidad, fe y política en una obra que recopila poemas, aforismos y oraciones (REUTERS/Mark Blinch)

Matthew McConaughey, conocido por su exitosa trayectoria como actor y autor del bestseller “Greenlights”, presenta una nueva faceta con el lanzamiento de “Poems & Prayers”, una obra publicada en septiembre de 2025 por Crown.

El libro recopila aforismos, proverbios, poemas y oraciones escritos a lo largo de su vida, que, según el actor, buscan ofrecer “una comprensión más profunda de sí mismo” al lector.

En una entrevista exclusiva con Vanity Fair, el actor explicó que esta recopilación nace de su lucha personal contra el cinismo y de su búsqueda de lo divino y del autoconocimiento. “Me encanta esto, la búsqueda de la divinidad y el conocimiento de uno mismo. ¿Qué mejor persona para conocer?”, señaló.

Lucha contra el cinismo y la crisis de valores

El artista reconoció que su principal motivación fue combatir el cinismo, un sentimiento que considera “una enfermedad horrible y un camino fácil”.

Admitió que llegó a dudar de sí mismo y de los demás: “Noté que me estaba volviendo cínico. En las personas, en los líderes, en la realidad, incluso en mí mismo, no creyendo en ellos ni en nosotros tanto como quisiera”. Para él, la esperanza y la fe actúan como herramientas fundamentales contra ese escepticismo. “Estoy vendiendo creencia”, expresó durante la conversación.

En “Poems & Prayers”, McConaughey expone su visión sobre la actual crisis de valores e identidad que atraviesa la sociedad. “Creo que hay una crisis de masculinidad. Creo que hay una crisis de feminidad. Creo que hay una crisis de humanidad”, reflexionó.

Además, el actor relató que, al conversar con jóvenes, percibe la falta de referentes y modelos de comportamiento. Destacó la importancia de la integridad y de cultivar vínculos y expectativas positivas: “Es realmente bueno para las mujeres que haya más hombres buenos”.

Espiritualidad, inclusión y fe fuera de los focos

La espiritualidad adquiere un protagonismo especial en el libro. Criado en el metodismo, McConaughey explicó que su educación religiosa estuvo guiada por la gratitud y la humildad. Sin embargo, su contacto con distintas creencias lo llevó a cuestionar la exclusividad de las religiones tradicionales.

Planteó interrogantes sobre la fe y la inclusión: “¿Podemos tener religión y creencia sin exclusividad? ¿Qué pasa con quienes no creen que Jesucristo es el único hijo de Dios? No estoy dispuesto a aceptar que esas personas estén condenadas”, expresó.

Asimismo, considera que el concepto de espiritualidad emergió como una alternativa, aunque reconoce su dificultad para reflejar la riqueza de ciertas experiencias religiosas.

El actor también abordó la reticencia a manifestar abiertamente las creencias religiosas en Hollywood. Según su testimonio, predominan la reserva y el miedo a represalias laborales: “Creo que es simplemente por preservar el trabajo. No quieren arriesgarse a ser vistos aplaudiendo o diciendo un amén”.

Aun así, percibe una leve apertura y espera que aumente la libertad para expresar la fe: “Tengo muchos amigos agnósticos y ateos con un código moral admirable. Creo que necesitamos más de eso”.

Política, familia, resiliencia y autenticidad

Respecto a la política, la postura de McConaughey es reflexiva y prudente. Aunque en ocasiones se habló de una eventual candidatura como gobernador de Texas, reconoció ante Vanity Fair que la política no le resulta un “idioma natural”.

“La idea del liderazgo en el ámbito político estuvo en mi mente durante varios años. Fue, y seguirá siendo, un buen ejercicio de conciencia. La política no es inherentemente mi idioma. Soy poeta, filósofo, artista. Estoy vendiendo creencias”, reiteró.

Aclaró que solo consideraría asumir un cargo público si realmente lo sintiera imprescindible, mientras que su prioridad actual es su familia y su papel como padre.

El volumen recoge anécdotas personales y reflexiones ligadas a su carrera actoral y familiar. Es por eso que McConaughey compartió cómo frases emblemáticas, como “just keep livin’”, surgieron en momentos decisivos: el fallecimiento de su padre, sus inicios en el cine y situaciones cotidianas.

Para él, estos lemas condensan su filosofía vital y el propósito de transmitir resiliencia y autenticidad.

Más allá de sus logros y proyectos, McConaughey expresa su intención de avanzar cada día, de encontrar sentido en lo cotidiano y de compartir esa búsqueda con sus lectores, invitándolos a descubrir las respuestas que cada uno lleva dentro.