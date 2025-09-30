Los fiscales pidieron más de 11 años de prisión para Sean “Diddy” Combs

Sean "Diddy" Combs escucha a la abogada Alexandra Shapiro argumentar durante una audiencia sobre su intento de anular su condena por cargos de transporte para ejercer la prostitución, en un tribunal de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg/Foto de archivo

Los fiscales instaron el martes a un juez federal de Nueva York a enviar a Sean “Diddy” Combs a prisión por más de 11 años tras su condena por cargos relacionados con la prostitución, citando a una de sus acusadoras que dijo que vive con temor por la liberación del magnate de la música.

“Los delitos por los que fue condenado son graves y han ameritado sentencias de más de diez años en múltiples casos para acusados ​​que, como Sean Combs, participaron en actos de violencia y atemorizaron a otros”, escribieron en un escrito previo a la sentencia solicitando al menos 11 años y tres meses de prisión.

Presentaron su recomendación de sentencia poco después de la medianoche, incluyendo cartas de algunos de sus acusadores describiendo cómo su violencia y sus demandas habían impactado sus vidas.

Llamaron a Combs “impenitente” y dijeron que Combs había admitido sus actos de violencia y abuso durante todo el juicio, pero “increíblemente, ... ahora argumenta que sus víctimas deberían asumir la culpa”.

Combs, de 55 años, ha permanecido encarcelado desde su condena en julio por cargos relacionados con organizar a trabajadores sexuales masculinos para que viajaran a hoteles o residencias donde les ordenó tener relaciones sexuales con sus novias.

Gala del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte - Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between - Llegadas - Nueva York, EE. UU. - 01/05/17 - Sean "Diddy" Combs. REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo

Combs se enfrenta a la sentencia el viernes

Combs solía filmar los elaborados eventos sexuales, que duraban varios días y estaban alimentados por drogas. Los abogados defensores han solicitado que se le condene a un máximo de 14 meses de prisión. La sentencia está programada para el viernes.

En julio, Combs fue condenado por dos cargos por violar la Ley Mann, que prohíbe el comercio interestatal relacionado con la prostitución, por organizar encuentros sexuales remunerados entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos. Cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

El mismo jurado absolvió al fundador de Bad Boy Records de los cargos de conspiración de extorsión y tráfico sexual que podrían haber resultado en una sentencia de cadena perpetua.

La semana pasada, la defensa presentó sus argumentos previos a la sentencia, diciendo que Combs ha sufrido lo suficiente durante sus casi 13 meses tras las rejas y que debería ser liberado pronto.

Escribieron que se convirtió en un hombre diferente en una cárcel federal de Brooklyn, donde estuvo bajo vigilancia constante por riesgo de suicidio y aprendió a reaccionar con calma a las amenazas en lugar de hacerlo con violencia, incluso cuando un compañero de prisión lo confrontó con un cuchillo.

Sean "Diddy" Combs, junto a su abogado Teny Geragos, reacciona tras enterarse de que no será puesto en libertad bajo fianza durante su juicio por tráfico sexual y asociación ilícita en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 2 de julio de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg/Foto de archivo

Dijeron que Combs se dio cuenta de que su uso excesivo de drogas, incluidas algunas recetadas por médicos, había contribuido a los actos violentos en los que participó.

Los fiscales dicen que Combs no es la víctima

Los fiscales dijeron que Combs ahora estaba tratando de presentarse como una víctima.

“Él no es la víctima”, escribieron. “El Tribunal debería centrarse en los efectos reales que la conducta del acusado tuvo en la vida de las víctimas reales, sus víctimas”.

En el juicio, dos de las ex novias de Combs testificaron que se sintieron obligadas a participar en maratones sexuales con trabajadores sexuales masculinos, alimentados por drogas, mientras Combs observaba y a veces filmaba.

La cantante de R&B Casandra “Cassie” Ventura describió haber sido golpeada por Combs cuando lo desagradaba durante su relación de una década. Otra exnovia, que testificó bajo el seudónimo de “Jane”, dijo que se sintió presionada para tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos. Declaró que Combs, furioso, la estranguló y le dio un puñetazo en la cara.

P. Diddy, Cassie Ventura. /The Grosby Group

En una carta adjunta a la presentación de la fiscalía, Cassie escribió que testificó durante el juicio de Combs, estando embarazada de nueve meses, “ante una sala abarrotada, sobre el capítulo más traumático y aterrador de mi vida. Declaré que, desde los diecinueve años, Sean Combs usó violencia, amenazas, sustancias y control sobre mi carrera para atraparme en más de una década de abuso”.

Cassie dice que todavía sufre de pesadillas

Cassie escribió que Combs la controlaba como a una marioneta.

“Estos eventos eran degradantes y repugnantes, dejándome con infecciones, enfermedades y días de agotamiento físico y emocional antes de que él me lo exigiera todo de nuevo. Los actos sexuales se convirtieron en mi trabajo de tiempo completo, la única forma de mantener su favor”, dijo.

Cassie dijo que todavía tiene pesadillas y flashbacks a diario y necesita atención psicológica para afrontarlos.

“Mi preocupación de que Sean Combs o sus cómplices me persigan a mí y a mi familia es una realidad. De hecho, he mudado a mi familia fuera del área de Nueva York y estoy manteniendo la mayor privacidad y discreción posible porque tengo mucho miedo de que, si queda libre, sus primeras acciones sean una rápida represalia contra mí y otras personas que denunciaron su abuso en el juicio”, dijo Cassie.

Casandra "Cassie" Ventura llora en el estrado durante la redirección del caso durante el juicio por tráfico sexual de Sean "Diddy" Combs en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de mayo de 2025. REUTERS/Jane Rosenberg/Foto de archivo

La AP no suele identificar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo hizo Cassie.

En una acusación formal, los fiscales afirmaron que Combs usó su fama, riqueza y violencia para forzar y manipular a Cassie y Jane, ahora ex novias, a participar en las actuaciones sexuales que él llamaba “frenesíes” o “noches de hotel”.

Después de que Combs fue condenado, el juez Arun Subramanian rechazó inmediatamente una solicitud de la defensa de concederle la libertad bajo fianza.

Lo negó nuevamente en agosto cuando rechazó la propuesta de fianza de 50 millones de dólares de Combs, diciendo que el empresario de hip hop no había demostrado que no representaba un riesgo de fuga o peligro, ni había mostrado una “circunstancia excepcional” después de una condena que de otro modo requiere detención.

