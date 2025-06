Steven Spielberg confesó sufrir de ataques de pánico tras el rodaje de ‘Tiburón’

Sarah Jessica Parker habló de su duro comienzo en la actuación: “Intentaba sobrevivir con 40 dólares” Entrevistada en el podcast “Call Her Daddy”, la estrella de cine y televisión estadounidense reflexionó sobre la importancia de la constancia en la industria. Además compartió sus sencillas rutinas en la ciudad de Nueva York, donde supo brillar con la serie “Sex and the city”