Kevin Costner aclaró sus planes de retiro en medio de rumores sobre su carrera

Kevin Costner se reencontró con su exesposa en un ambiente tenso tras el divorcio, pero la situación no lo afecta (REUTERS/Yara Nardi)

Durante la reciente ceremonia de graduación de su hijo en Santa Bárbara, Kevin Costner y su exesposa Christine Baumgartner se reencontraron en un ambiente tenso, apenas unos meses después de haber finalizado un proceso de divorcio que atrajo la atención mediática.

La expareja contrajo matrimonio en 2004 y tuvieron tres hijos. En 2023, Baumgartner solicitó el divorcio, proceso que concluyó en febrero del año pasado tras una disputa legal.

Desde entonces, su exesposa ha iniciado una nueva etapa y actualmente está comprometida con el financiero Josh Connor, quien le propuso matrimonio en enero de este año.

En este contexto personal, el actor de 70 años abordó públicamente su futuro profesional y despejó dudas sobre su retiro.

El protagonista de Yellowstone compartió sus reflexiones en una entrevista con la revista People, donde enfatizó que su creatividad y entusiasmo siguen intactos.

“No pienso en retirarme, porque simplemente paso al siguiente proyecto que capte mi interés”, sentenció.

El actor asegura que su entusiasmo y creatividad siguen intactos tras su divorcio con Christine Baumgartner (REUTERS/Aude Guerrucci)

Costner explicó que su carrera no depende de las decisiones de un jefe, sino de su propia imaginación, y añadió: “He tenido mucha suerte en mi vida. Me gustaría pensar que trabajé para conseguirlo, pero no todos pueden seguir el mismo modelo”.

Al ser consultado sobre si tiene una “lista de deseos” profesional, Kevin Costner respondió que, aunque existen cosas que le gustaría hacer, no las clasifica de esa manera. “Mis ojos y mi entusiasmo están muy abiertos y son muy grandes”, afirmó.

El artista de Hollywood también reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia de aprovechar cada oportunidad:

“Disfruto la vida y me imagino qué puedo hacer, de qué puedo tratar y qué marca la diferencia. No solo para mí, sino para los demás. ¿Qué me satisface? Recorro toda esa idea y te das cuenta de que se trata del tiempo. Es una carrera para llegar a todas ellas”.

Costner destaca la importancia de aprovechar el tiempo y buscar proyectos que marquen la diferencia (EFE/EPA/PASCAL LE SEGRETAIN)

En la conversación con People, el ganador de dos premios Oscar y tres Globos de Oro recordó que ya había abordado el tema del retiro en una entrevista previa con AARP en 2019.

“Siento que algunas de las grandes sorpresas que tengo están por delante. Mientras desarrollo la segunda mitad de mi carrera, he estado escribiendo mucho y todavía hay proyectos que quiero realizar”, expresó en esa ocasión.

“Yellowstone” y la trayectoria de Kevin Costner

Además, subrayó que su vida va más allá del cine: “Mi vida es mucho más que películas. Solo aparezco en ellas de vez en cuando. Entre tanto, vivo mi otra vida”.

La trayectoria de Kevin Costner comenzó en la década de 1980, cuando debutó en la película Sizzle Beach, U.S.A., también conocida como Malibu Hot Summer.

Posteriormente, participó en títulos como Fandango (1985) y Los intocables (1987), donde compartió pantalla con figuras como Robert De Niro, Andy Garcia y Sean Connery. Esta última producción recibió cuatro nominaciones al Oscar.

La trayectoria de Kevin Costner abarca éxitos en cine y televisión, siendo "Yellowstone" uno de sus más recientes papeles famosos (Paramount+)

En 1990, Costner protagonizó y dirigió el western Danza con lobos, que le valió los premios a Mejor Película y Mejor Director en la ceremonia de la Academia al año siguiente.

Además de su trabajo en la gran pantalla, el actor ha incursionado en la televisión, destacando su papel en la miniserie Hatfields & McCoys (2012), por la que recibió un Emmy. Más recientemente, interpretó al ranchero John Dutton en la serie Yellowstone, creada por Taylor Sheridan.

En 2024, Costner asumió los roles de protagonista, guionista y director en Horizon: An American Saga, un ambicioso proyecto cinematográfico que contempla tres películas adicionales.

La segunda parte de esta saga se estrenó en febrero de este año en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara y también se proyectó en la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en septiembre del año pasado.

"Horizon: An American Saga" explora el atractivo del Viejo Oeste y cómo se ganó con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos (Warner Bros.)

Aunque el estreno de la segunda entrega estaba previsto para el año anterior, los bajos ingresos en taquilla llevaron a posponer la fecha de lanzamiento.

Durante un evento de Deadline Contenders en Los Ángeles, Kevin Costner compartió detalles sobre el desarrollo de la saga y sus desafíos para financiar las próximas entregas.

“Estoy esperando, soñando, reuniéndome con todos los multimillonarios de los que oímos hablar; todos están escondidos en las sombras”, comentó la celebridad.

En ese momento, reveló que la producción de la tercera parte ya había comenzado y expresó su determinación: “No sé cómo lo voy a hacer, pero la voy a hacer y luego haré la cuarta. Y si quieren decir ‘el final’ en ese punto, entonces ese será el final”.