Kanye West aparece en el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs en Nueva York

El creador de Knives Out aún sueña con una nueva trilogía en Star Wars Tras su éxito con Netflix y Poker Face, Rian Johnson no descarta retomar el proyecto pausado por su thriller de misterio

Bryan Cranston revela por qué Erik Per Sullivan no estará en el regreso de “Malcolm el de en medio” El actor compartió detalles sobre la invitación a Sullivan, quien agradeció el gesto pero dejó claro que no tiene interés en volver a la televisión, enfocándose en su vida académica