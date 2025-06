El día en que Billy Joel trató de suicidarse por la culpa: cayó en un affaire con la esposa de su mejor amigo

“Me sentí como un destructor de hogares”, confesó el artista sobre esa época de su vida (Larry Marano/Shutterstock)

Billy Joel ha abierto las puertas a uno de los capítulos más oscuros de su vida en el nuevo documental de HBO, Billy Joel: And So It Goes, cuya primera parte se estrenó el 4 de junio en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York.

El cantante de 76 años no asistió al evento debido a su delicado estado de salud, pero su ausencia no eclipsó el impacto de la historia que se cuenta: una profunda espiral de culpa, traición y redención que casi le cuesta la vida.

La traición a su mejor amigo

En su juventud, Joel formaba parte del dúo de rock Attila junto a su mejor amigo, Jon Small. Vivía con Small, su esposa Elizabeth Weber y el hijo de ambos.

Billy Joel confesó que su mayor caída emocional comenzó tras enamorarse de la esposa de su mejor amigo (Foto: HBO)

Fue en ese contexto íntimo donde comenzó una relación prohibida con Elizabeth. El romance se desarrolló lentamente, según recuerda Weber en el documental: “Bill y yo pasábamos mucho tiempo juntos... fue algo que se fue construyendo poco a poco”.

Cuando Small comenzó a sospechar, Joel le confesó la verdad de manera directa: “Estoy enamorado de tu esposa”.

Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. “Me sentí muy, muy culpable por eso. Ellos tenían un hijo. Me sentí como un destructor de hogares”, confesó el intérprete de Piano Man, según PEOPLE.

La situación terminó en una pelea física que le puso fin a la amistad entre Joel y Small, y claramente al dúo musical que compartían.

Tras la ruptura con su amigo y la partida temporal de Elizabeth, Joel cayó en una profunda depresión. Sin casa, sin banda y emocionalmente roto, el joven artista tocó fondo.

Tras el escándalo, Joel cayó en una profunda depresión (Photo by Clive Dix/Shutterstock )

“No tenía dónde vivir. Dormía en lavanderías y estaba deprimido, creo que al punto de casi estar psicótico”, relata Joel en el documental.

“Estaba sufriendo mucho y fue como: ¿para qué seguir? Mañana va a ser igual que hoy, y hoy apesta. Así que pensé que lo mejor era acabar con todo”, narró.

El primer intento de suicidio fue con pastillas para dormir que su hermana, Judy Molinari, le había dado con otra intención.

“Billy decidió que iba a tomárselas todas... estuvo en coma durante días y días”, recordó Judy entre lágrimas. “Fui a verlo al hospital, y estaba blanco como una sábana. Pensé que lo había matado”.

Cuando despertó, Joel confesó que su primer pensamiento fue volver a intentarlo, pero “esta vez hacerlo bien”.

Entonces bebió una botella completa de un producto de limpieza. Fue Jon Small, el mismo amigo traicionado, quien lo llevó al hospital y evitó su muerte.

Joel aprendió a canalizar ese dolor emocional a través de la música (REUTERS/Mike Blake)

“Aunque nuestra amistad se estaba destruyendo, Jon me salvó la vida”, reconoce Joel.

Small, por su parte, reflexionó así sobre lo ocurido: “La única explicación que puedo dar de por qué Billy lo tomó tan mal es que me quería tanto, que le mataba saber que me había hecho tanto daño”.

La historia no terminó en tragedia. Tras los intentos de suicidio, Joel se internó voluntariamente en una unidad de observación psiquiátrica. “Salí del pabellón y pensé: puedes canalizar todas esas emociones y convertirlas en música”, reflexionó. Aquella experiencia fue un punto de quiebre que le permitió reconstruir su vida personal y profesional.

Años después, Joel y Elizabeth Weber retomaron el contacto y terminaron casándose en 1973. Estuvieron juntos hasta 1982.

Hoy, Joel está casado con Alexis Roderick, con quien tiene dos hijas.

“And So It Goes”: el documental que lo cuenta todo

"Billy Joel: And So It Goes" se emitirá en HBO en julio (Foto: HBO)

El documental Billy Joel: And So It Goes, dirigido por Susan Lacy y Jessica Levin, no solo aborda esta dramática etapa de la juventud del músico. También recorre su transformación desde sus orígenes en Long Island hasta su ascenso a leyenda de la música internacional.

La producción incluye material de archivo inédito y entrevistas íntimas. Aunque Billy no estuvo presente en el estreno, personalidades como Tom Hanks, Whoopi Goldberg y Robert De Niro asistieron a la proyección, según informó PEOPLE.

El estreno del documental coincidió con un momento sensible para el artista. En mayo, Joel anunció la cancelación de todos sus conciertos debido a un diagnóstico de hidrocefalia de presión normal (NPH), un trastorno neurológico causado por la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Según su equipo médico, la condición había afectado su equilibrio, visión y audición.

Su esposa Alexis expresó en Instagram: “Gracias por la avalancha de amor y apoyo. Estamos muy agradecidos por el maravilloso cuidado y el diagnóstico oportuno que recibimos. Bill es amado por muchos, y para nosotros, es un padre y esposo que es el centro de nuestro mundo. Tenemos esperanzas para su recuperación”.