Marisa Abela se luce como Amy Winehouse y emociona con su renacer en Industry

La tercera temporada de Industry impulsa el reconocimiento de Marisa Abela y eleva el perfil de la serie en la televisión británica

Marisa Abela no imaginaba que su primer papel importante tras egresar de la escuela de arte dramático la llevaría a recibir un premio BAFTA. Su desempeño en Industry, la serie de HBO ambientada en el competitivo mundo de la banca de inversión londinense, no fue un éxito inmediato. Durante sus primeras temporadas, la producción pasó relativamente desapercibida para el gran público, aunque la crítica valoró el talento del elenco. Todo cambió con la tercera temporada, cuando la serie comenzó a recibir mayor atención, impulsando el reconocimiento a la labor de Abela.

La actriz interpreta a Yasmin, una joven empleada del despiadado banco ficticio Pierpoint & Co. que, a lo largo de la historia, atraviesa una transformación profunda. Al final de la tercera temporada, tras la muerte de su padre y su despido de la empresa. “Definitivamente sentí un gran cambio en la percepción que la gente tenía de Industry y en la seriedad con la que se la tomaba como drama”, explicó Abela.

El reconocimiento profesional se consolidó con el BAFTA TV a mejor actriz, un galardón que Abela recibió poco después la entrevista. Este premio consagró su trabajo, simbolizando el nuevo estatus de la serie dentro del panorama televisivo británico.

Ritmo de rodaje y evolución de Yasmin

El rodaje de Industry impone un ritmo acelerado y una exigencia técnica constante para el elenco y el equipo

El rodaje de Industry se caracteriza por su ritmo acelerado y una alta exigencia técnica. Abela describió jornadas en las que se filmaban hasta cuatro escenas largas por día, con diálogos cargados de jerga financiera alternados con secuencias de gran carga emocional. “Nunca hay un momento de relax en el set”, declaró.

Aunque reconoció la dificultad de esos elementos, Abela destacó que su personaje no se ve tan inmerso en la jerga como otros, como Myha’la, Sagar Radia o Ken Leung. “Yasmin no habla mucho. Incluso cuando intenta ser una gran banquera, no lo es, así que me libré de esa responsabilidad”, comentó. En una ocasión, debió afrontar una escena especialmente técnica, que le resultó “aterradora y abrumadora”. La confusión del personaje reflejaba su propia experiencia.

La evolución de Yasmin fue uno de los ejes centrales de la serie. Abela valoró la disposición de los creadores, Mickey Down y Konrad Kay, a escuchar las inquietudes del elenco. Las conversaciones sobre la sexualidad del personaje y su vínculo con su padre influyeron en su desarrollo. “Mucho surgió de una conversación sobre la relación de Yasmin con su padre, que siempre se veía a sí misma a través de la mirada masculina”, explicó la actriz.

Back to Black: desafío emocional y presión pública

El desafío emocional de Marisa Abela en la biopic Back to Black sobre Amy Winehouse es uno de los ejes de la película (Focus Features vía AP)

El salto de Abela al cine llegó con Back to Black, la biopic sobre Amy Winehouse. El proyecto generó gran expectación y controversia. La actriz reconoció que la presión mediática fue abrumadora. “No sé quién sería como actor si hubiera rechazado esa oportunidad. Y, sobre todo, no sé quién sería como artista si no hubiera trabajado tan duro”, confesó.

Abela aseguró que se entregó por completo a la preparación del papel. “Simplemente no podía haber hecho nada más. Ahora mismo, me siento bien con todo esto. Es difícil estar en el centro de atención cuando no todo es arcoíris y sol”, afirmó. Destacó el reto de asumir ese rol ante el escrutinio público, dado el cariño que inspiraba Winehouse.

También reflexionó sobre la relación conflictiva de la cantante con los medios. “Su relación con la prensa a lo largo de su vida fue tan complicada y difícil que entiendo perfectamente por qué la relación de la gente con otra exploración de su vida fue así”, señaló. Abela expresó su esperanza de que el público perciba el respeto con el que se acercó al proyecto.

La presión mediática marcó la experiencia de Marisa Abela durante el rodaje de Back to Black, según confesó la actriz (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

El rodaje fue intenso: se trabajó en 54 localizaciones en 45 días, lo que la actriz comparó con una producción de bajo presupuesto. “Si no hubiera tenido el nivel de preparación que tuve, me habría costado mucho trabajar a ese ritmo”, comentó.

Proyectos recientes y mirada sobre el cine actual

Después de Back to Black, Abela participó en Black Bag, un drama de espías dirigido por Steven Soderbergh. La actriz remarcó la dificultad de prever qué funcionará en el cine actual, especialmente en el segmento de presupuesto medio. “La industria se encuentra en una situación muy complicada en cuanto a qué funciona y qué no, porque parece que ya no existe un algoritmo que pueda entender qué va a funcionar”, afirmó.

A pesar de este panorama, observa un resurgimiento del cine de presupuesto medio, impulsado por festivales y plataformas de streaming. “Está pasando todo esto: se sube a Amazon y la gente lo ve. Es como una segunda ola”, explicó. Abela manifestó su entusiasmo por asistir al cine y su melancolía tras la temporada de premios.

Entre sus películas recientes favoritas mencionó Sing Sing, Anora, Cónclave y Wicked. También recordó su breve aparición en Barbie, donde, pese al pequeño rol, valoró la experiencia de observar el funcionamiento de una gran producción.

El futuro de Industry sin Harry Lawtey

Marisa Abela manifiesta tristeza por la partida de Lawtey, pero celebra sus nuevos proyectos profesionales (Simon Ridgway)

La cuarta temporada de Industry marcará un cambio con la salida de Harry Lawtey, quien interpretaba a uno de los personajes principales. Abela expresó su tristeza por la partida de su compañero y su orgullo por los nuevos caminos que emprende. “Me siento muy triste. Lo quiero muchísimo y nos apoyamos mucho durante las tres primeras temporadas. Pero también estoy muy orgulloso de él”, declaró.

La actriz reconoció que las historias llevan a los personajes por rumbos inesperados, lo que mantiene viva la serie. “Lo increíble de Yasmin e Industry es que los guionistas se empeñan en cambiarla constantemente. De la primera a la tercera temporada me sentí como si fuera la misma persona, pero en circunstancias muy diferentes”, expresó.

Aunque no se proyecta interpretando a Yasmin durante décadas, valora la posibilidad de explorar nuevas facetas del personaje y de su carrera. “Nunca se sabe. Ya veremos. También depende de Mickey y Konrad, de lo que quieran hacer”, concluyó.