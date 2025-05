Cassie Ventura habló sobre el millonario acuerdo que tuvo con Sean “Diddy” Combs por su silencio

Cassie Ventura reveló la verdadera razón por la que retiró su demanda contra Sean “Diddy” Combs en 2023. (The Grosby Group)

En noviembre de 2023, Cassie Ventura interpuso una demanda en contra de su exnovio Sean “Diddy” Combs, la cual incluía acusaciones serias y perturbadoras como violación, abuso físico y coerción para participar en actividades sexuales con terceros, mientras él observaba.

Sin embargo, en tan solo 24 horas, la expareja llegó a un acuerdo para evitar el juicio, aunque no revelaron los términos de su resolución.

“He decidido resolver este asunto de forma amistosa en términos que me permitan cierto nivel de control”, expresó la cantante en una declaración a PageSix.

Cassie Ventura retiró la demanda contra Sean "Diddy" Combs en tan solo un día. (The Grosby Group)

Por su parte, el rapero dijo al medio ya mencionado que ambos decidieron “resolver este asunto amistosamente”. “Les deseo a Cassie y a su familia lo mejor. Con cariño”, añadió.

Ahora, Cassie Ventura develó cual fue el verdadero acuerdo al que llegó con Sean “Diddy” Combs para retirar los señalamientos. Según lo que relató la artista durante su testimonio en la actual audiencia del músico, ella recibió 20 millones de dólares.

“¿Quién te pagó 20 millones de dólares?”, le preguntó la fiscal Emily Johnson a la artista en la corte el miércoles 14 de mayo, mientras ella subía al estrado como testigo en su segundo día de testimonio, según informó The Post.

Ante el cuestionamiento, Ventura respondió de forma corta y concisa: “Sean y sus empresas”.

Cassie Ventura testificó que Sean "Diddy" Combs le pagó 20 millones de dólares por retirara una demanda en 2023. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Por si fuera poco, durante su paso por el estrado, Cassie Ventura compartió detalles inquietantes sobre su relación con Combs, que se extendió desde 2005 hasta 2018.

Entre los aspectos más sorprendentes, mencionó los llamados “Freak-Offs”, los cuales eran encuentros sexuales y de consumo de drogas en los que se la presionaba para participar.

“Los ‘Freak-Offs’ se convirtieron en un trabajo. No había tiempo para nada más que para ir y luego intentar recuperarme”, declaró.

Además, Ventura afirmó que el famoso de 55 años le presentó a los “Freak-Offs” cuando tenía alrededor de 22 años y que la “orientaba” a ella y a sus parejas sexuales sobre cómo actuar.

Cassie Ventura declaró que Sean Diddy Combs le presentó los "Freak-Off" cuando ella tenía 22 años. (The Grosby Group)

Incluso, la interprete de 38 años relató episodios de violencia física, describiendo cómo Sean “Diddy” Combs la golpeaba y abusaba de ella durante desacuerdos aparentemente triviales.

“Me golpeaba en la cabeza, me tiraba al suelo, me arrastraba, me pateaba y me pisoteaba la cabeza si estaba en el suelo. También sentí en ciertos momentos que sabía que ni siquiera se trataba de mí, ponía la cara equivocada y lo siguiente que sabía fue que me estaban golpeando”, expresó.

Sus declaraciones dibujan un cuadro de abuso sostenido a lo largo de su relación, agregando peso a las acusaciones presentadas en su demanda original.

El testimonio de Cassie Ventura es clave para el juicio de Sean "Diddy" Combs (REUTERS/Jane)

El caso recibió un giro significativo cuando salió a la luz un video de vigilancia del año 2016. Las imágenes, publicadas en mayo de 2024 por CNN, muestran a Combs agrediendo a Ventura en un hotel, un incidente que el propio músico describió como uno de los “momentos más oscuros” de su vida.

Este video fue un punto clave en el juicio actual, siendo corroborado por el testimonio de un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien afirmó que el rapero le ofreció dinero a cambio de su silencio tras el ataque.

Además de la demanda de Cassie Ventura, el rapero enfrenta cargos federales de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual mediante la fuerza, fraude o coerción, y transporte para ejercer la prostitución.

Sean Combs enfrenta múltiples cargos que incluyen crímen organizado y tráfico sexual. (EFE/NINA PROMMER)

Mientras el juicio continúa, Sean “Diddy” Combs se ha declarado inocente de todos los cargos. Sin embargo, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de por vida.

La situación legal de Combs no se limita al juicio federal actual. También enfrenta una serie de demandas por parte de otras personas, hombres y mujeres, que lo acusan de diversos delitos sexuales. El famoso ha negado categóricamente todas estas acusaciones, afirmando que son infundadas.