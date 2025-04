La película que dirigió Mario Vargas Llosa y que fue prohibida por el gobierno peruano: “Es un filme que no hay que ver”

Mario Vargas Llosa confesó que se arrepintió de dirigir una película. (REUTERS/Alejandro Acosta)

En 1975, el escritor peruano Mario Vargas Llosa incursionó en el cine al codirigir con José María Gutiérrez Santos la adaptación de su segunda novela Pantaleón y las visitadoras, publicada por primera vez en 1973

La película, filmada en la República Dominicana, debido a restricciones impuestas por el gobierno peruano, contó con un elenco internacional que incluía a José Sacristán como el capitán Pantaleón Pantoja, Katy Jurado como “la Chuchupe” y Rosa Carmina como Rosa, la bailarina.

La historia, que combina elementos de comedia, sátira y crítica social, cuenta la historia de un servicio de prostitución administrado por el Ejército del Perú en la Amazonía para satisfacer las necesidades sexuales de sus soldados.

"Pantaleón y las visitadoras" cuenta la historia de un servicio de prostitución administrado por el Ejército del Perú. (Andina)

A pesar de la expectativa generada, la cinta no tuvo éxito comercial y fue prohibida por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de Perú, que consideró su contenido inapropiado, por lo que en un inicio se estrenó en Puerto Rico.

Sin embargo, tras el fin del régimen militar, la película fue reestrenada en Perú el 26 de noviembre de 1981, aunque con una escena censurada en la que un sacerdote castigaba a una de las “visitadoras” por sus actos.

Antes de su estreno, el ganador del Premio Nobel de Literatura dejó abierta la posibilidad de dirigir más peliculas “No sé si seguiré haciendo películas. Vamos a ver, primero, que pasa con esta, que resultó más complicada y larga de lo previsto, pero muy interesante, desde luego”, comentó.

Antes del fracaso de "Pantaleón y las visitadoras", Mario Vargas Llosa dejó abierta la posibilidad de continuar en el cine. (Foto AP/Hank Ackerman, Archivo)

Sin embargo, años después, el propio Mario Vargas Llosa expresó su descontento con la película, calificándola como “espantosamente mala” y asumiendo la responsabilidad por su calidad.

“Es un filme que no hay que ver de ninguna manera, que si se cruza en su camino y ustedes me tienen en alguna estima, por favor no vean, porque además actúo. Es una película espantosamente mala y todo es culpa mía”, dijo en una entrevista de 2012.

Incluso, el escritor afirmó en otra entrevista que su experiencia como codirector de Pantaleón y las visitadoras fue un gran reto, ya que él no sabía “ni sacar fotos”.

Mario Vargas Llosa afirmó que dirigir "Pantaleón y las visitadoras" fue un gran reto para él. REUTERS/Tomas Bravo/File Photo

“Mi única experiencia con el mundo visual es haberle pedido a un amigo fotógrafo, con quien trabajábamos en una revista, que me diera su pase para entrar a una corrida de toros en Lima. Yo me ofrecí a tomar la foto que él debía tomar para la revista”, admitió.

De hecho, durante una entrevista concedida a los organizadores del festival de cine de Lima, el autor comentó que su relación con el cine es diferente a la que tiene con la literatura.

“Con el cine me pasa algo curioso. Normalmente en el cine suelen gustarme cosas que en la literatura detesto, como por ejemplo el western y me pasa lo mismo con las películas policíacas”, declaró.

Mario Vargas Llosa confesó tener una relación distinta con el cine a la que tiene con la literatura. (REUTERS/Enrique Castro-Mendivil/File Photo)

Pese a que a la primera cinta de Pantaleón y las visitadoras le fue bastante mal en cines, la adaptación de 1999, dirigida por el peruano Francisco Lombardi, obtuvo un éxito mayor y fue bien recibida tanto por el público como por los críticos.

Es así que este filme fue considerado como una versión más lograda y fiel al espíritu de la novela. Asimismo, esta adaptación contó con un elenco destacado, encabezado por Salvador del Solar, Angie Cepeda, Maricielo Effio, Tatiana Astengo y Pilar Bardem

Además, En 2019, Mario Vargas Llosa asistió a una adaptación musical de Pantaleón y las visitadoras en el Teatro Peruano Japonés, dirigida por Juan Carlos Fisher.

Mario Vargas Llosa elogió el musical de "Pantaleón y las visitadoras". (Foto: Los Productores)

En esta ocasión, el autor expresó su satisfacción con la puesta en escena, destacando que “la adaptación es espléndida, respeta mucho el espíritu de la novela” y que la música “responde perfectamente al espíritu con que está concebida la historia”.