El sorprendente origen de la famosa coreografía de “Hoedown Throwdown” en la película de Hannah Montana

Una coreografía country-urbana creada antes incluso de que existiera una canción la llevó al éxito global (Disney)

Una escena en una película juvenil Hannah Montana: La película desencadenó uno de los fenómenos coreográficos más inusuales de la década. No hubo hit radial que lo anticipara, ni una superestrella del pop que impusiera la tendencia.

Fue una secuencia de pasos aparentemente simples, con aire country y ritmo urbano, los que llevaron a miles de jóvenes alrededor del mundo a repetir una y otra vez un movimiento llamado “Hoedown Throwdown”. En el centro de esta explosión cultural estaba Jamal Sims, un coreógrafo que, contra todo pronóstico, había creado una rutina de baile antes de que la canción siquiera existiera.

El origen inesperado de “Hoedown Throwdown”

La génesis del baile “Hoedown Throwdown” no respondió a un proceso de creación habitual. Cuando Jamal Sims recibió el encargo de diseñar una coreografía para la película de Hannah Montana, ni siquiera había una canción sobre la cual trabajar.

El fenómeno “Hoedown Throwdown” no dependió de estrellas pop ni hits radiales, destacando por su autenticidad (Disney)

El director Peter Chelsom, familiarizado con su trabajo en la franquicia Step Up, lo convocó con una indicación clara: debía concebir una secuencia de baile para una escena ambientada en Nashville.

En una entrevista con People, Sims contó que la consigna era poco convencional. “La canción aún no se había escrito, solo sabían que se trataría de un número musical con cierto tono country”, dijo.

A partir de ahí, el coreógrafo comenzó a imaginar una rutina inspirada en los “gritos de apoyo”, una técnica habitual en la música pop que permite que el público responda físicamente al ritmo. Para orientarse, tomó como referencia los estilos de “London Bridge” de Fergie y “Hollaback Girl” de Gwen Stefani.

Inspirado por “Hollaback Girl” de Gwen Stefani, Jamal Sims diseñó movimientos para jóvenes de todo el mundo (Disney)

Sin música ni letra completa, el proceso creativo se invirtió, ya que primero vinieron los pasos, luego las palabras. “El ‘Hip-hop it, Hawk in the sky’, todo eso era yo creando pasos de baile que ellos simplemente escribían. Como, ‘Bueno, esto parece un halcón’, ¿sabes? Y así es como se hizo la canción. Fue una locura”, relató Sims.

Otro ejemplo fue la palabra “lunares”, que le sugirió un movimiento clásico asociado a ese patrón visual.

La viralización del baile y su impacto cultural

Lejos de imaginar que su improvisada secuencia trascendería la pantalla, Sims observó cómo el “Hoedown Throwdown” se convertía en un fenómeno global cuando se estrenó la película en 2009.

La rutina se viralizó con rapidez; niños, adolescentes y hasta adultos recrearon los pasos, compartiendo sus versiones a través de redes sociales, eventos escolares y festivales.

La relación profesional entre Miley Cyrus y Sims marcó un hito en la transición artística de la cantante (Disney)

“La cosa más alocada del mundo”, dijo Sims. Lo más sorprendente fue que, a pesar de no ser una coreografía sencilla, logró conectar con un público muy joven.

En ese sentido, el propio Sims lo comprobó cuando su sobrina Haven, con solo dos años, aprendió toda la secuencia. Ese fue el momento en el que empezó a reconocer que algo extraordinario había sucedido con esa pieza coreográfica.

La relación profesional con Miley Cyrus

El vínculo de Sims con la protagonista, Miley Cyrus, nació en el rodaje de la película, donde él tuvo poco tiempo para ensayar con la actriz. Sin embargo, la experiencia fue eficaz y reveladora.

Sims elogió la rapidez con la que Cyrus absorbía el contenido. “Miley es como una computadora. La descargas, lo entiende, es buena… Lleva mucho tiempo en el negocio, en el juego”, le dijo al medio.

Según Sims, la versatilidad en estilos de danza es esencial para adaptarse a la industria moderna del entretenimiento (Photo by Gary Clark/WireImage)

La artista no solo comprendía los movimientos, sino que los incorporaba con un estilo personal y distintivo. Según Sims, una vez que su mente dominaba los pasos, ya no necesitaba más guía. Durante el rodaje, asumió con soltura su papel de líder en la escena de baile, mostrando una confianza escénica que llamó la atención del coreógrafo.

Esta relación profesional dio pie a una colaboración más profunda, ya que Sims fue convocado para dirigir y coreografiar el Wonder World Tour de 2009, donde Cyrus comenzaba a dejar atrás su personaje infantil para mostrarse como una joven adulta.

Sims explicó que la gira le permitió experimentar con un tono más coqueto y atrevido: “La subí a una Harley, en el cielo, volamos por todas partes. Se zambulló en un pozo… Estaba dispuesta a todo. Y eso es lo que me encantaba de ella. Era intrépida”.

La formación autodidacta y evolución artística de Jamal Sims

Jamal Sims recomienda explorar más allá de las plataformas digitales, sugiriendo teatro y shows en vivo como alternativas (Instagram: @jamizzi)

La historia de Sims como coreógrafo tiene un origen tan atípico como su participación en Hannah Montana. A los siete años, descubrió su pasión por el baile tras asistir al teatro con su primo y ver a Michael Jackson interpretar al Espantapájaros en El Mago. El mensaje de la obra, creer en uno mismo, lo marcó profundamente.

Nunca tomó clases de danza en su infancia ni en su adolescencia. Aprendió viendo videos musicales en MTV. “Esa fue mi preparación”, afirmó. Ya dentro del circuito profesional, comenzó a estudiar los distintos estilos de danza, sus fundamentos, orígenes culturales y técnicos.

Su contacto con coreografías de Europa y otras regiones del mundo amplió su perspectiva artística, permitiéndole incorporar diversas influencias a su estilo propio.

Sims alentó a nuevos bailarines a diversificar estilos y trascender las redes sociales

Sims considera esencial que un bailarín moderno domine más de un estilo: “Mucha gente llega a Los Ángeles y se queda en una sola clase. Y, como bailarín, ahora es necesario tener diversas habilidades”.

Proyectos clave y la expansión de su carrera

Más allá de Hannah Montana, Sims construyó una carrera con colaboraciones destacadas junto a figuras como Jennifer Lopez, Madonna y Usher. En cine, coreografió para Aladdín (versión con Will Smith) y Encanto, donde trabajó con Lin-Manuel Miranda y el equipo de dirección de Disney.

Sobre Aladdin, expresó que fue una de sus películas favoritas por la historia y el talento de Smith. En Encanto, abordó por primera vez el desafío de la animación, una disciplina que permite explorar movimientos imposibles en la danza real.

Jamal Sims evolucionó su carrera trabajando en cine, animación y presentaciones teatrales (AP)

“En animación, podemos hacer más que los humanos. Podemos saltar más alto. Ellos pueden alcanzar más lejos”, dijo.

Otro hito reciente fue su participación en el espectáculo de El Rey León en el Hollywood Bowl, por el 30.º aniversario del clásico. Sims expresó su orgullo por haber sido parte de una producción “icónica y legendaria”.

Además, a quienes se inician en la danza, les recomienda no limitarse a las plataformas. “TikTok no es la única forma de expresar tu talento para la danza; podes ir a espectáculos en vivo o al teatro. Sugiero que intentes hacerlo todo”, manifestó.

Para Sims, el futuro de la danza exige preparación integral. La versatilidad, el conocimiento de los distintos estilos y la capacidad de adaptarse a distintos formatos son cualidades clave para quienes buscan insertarse y destacar en la industria actual del entretenimiento.