El esposo de Cameron Díaz confesó que ella le da miedo: “Es un respeto saludable”

El músico describió a Díaz como su "reina" y destacó que su relación se basa en el respeto y el equilibrio (Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Mayfair)

Cameron Díaz y Benji Madden han sido una de las parejas más estables de Hollywood desde que se casaron en 2015. Al mismo tiempo, el matrimonio se caracterizó por su búsqueda de privacidad en medio de la escena artística.

A pesar de ello, el músico de Good Charlotte ha sabido aprovechar sus entrevistas para comentar el profundo respeto y admiración que siente por su pareja.

Recientemente, Madden hizo una confesión inesperada sobre su esposa: siente un “miedo saludable” hacia ella, pero en el mejor sentido.

Como invitado en el pódcast Literally! de Rob Lowe, Bennie habló sobre su matrimonio con Díaz y la dinámica que comparte con su hermano Joel Madden, quien está casado con Nicole Richie. Ambos coincidieron en que sus esposas son mujeres fuertes y que eso es algo que valoran.

“Ellas son absolutamente nuestras contrapartes, y los dos tenemos un respeto saludable hacia nuestras esposas”, dijo Joel Madden. “No sé si alguna vez pensé que alguien podría retenerme. Yo era un tipo de relaciones, pero luego conocí a Nicole, y ella absolutamente lleva las riendas”.

Madden resaltó el caracter fuerte de su esposa. (Photo © 2022 Mega/The Grosby Group)

“Hay aspectos que manejo yo, pero existe una gran parte de mi vida que no funciona si ella no estuviera ahí dirigiéndola. Somos un equipo en eso, pero ella es fuerte”, explicó Joel.

Benji comentó: “Son como fuerzas de la naturaleza. Creo que nuestras esposas son interesantes porque no quieren estar con un tipo pusilánime”.

“Necesitan a una contraparte fuerte, pero también debes controlar tu ego”, precisó.

“Ella es la reina”, dijo Benji sobre Dïaz. “¿Ir en contra de mi mujer? Buena suerte. No quisiera ni siquiera involucrarme”.

La terapia en su matrimonio

Por su parte, Cameron Díaz ha hablado abiertamente sobre cómo la terapia ha sido un pilar fundamental en su relación con Benji Madden. En diciembre de 2024, durante una conversación con su cuñado Joel Madden en el pódcast Artist Friendly, la actriz compartió su visión sobre el matrimonio y el compromiso.

“La terapia es una gran cosa en nuestra familia”, dijo entre risas. “Es de lo que dependemos”.

Para Díaz, acudir a terapia les ha permitido fortalecer su relación y evitar patrones dañinos: “Para no hacer lo mismo una y otra vez, tratando de averiguar si hacerlo de nuevo hará que funcione esta vez. Es decir, ‘¿Por qué no funcionó? ¿Cómo puedo hacer que funcione? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es el trabajo de la otra persona?‘”.

Para Díaz, la clave de una relación sana es analizar los problemas y aprender de ellos en lugar de repetir los mismos errores. (Foto: Instagram @benjaminmadden)

La estrella de The Holiday resaltó lo importante del compromiso. “No puedes estar en un matrimonio y tener una familia si ambas personas no están al 100 % cada día. Nadie puede estar al 99 % mientras el otro está al 100 %. Incluso si están enojados el uno con el otro, si no quieren verse o están hartos, sigue siendo un compromiso del 100 % con el matrimonio, la pareja y la familia”.

Díaz y Madden son padres de dos hijos: Raddix, de 5 años, y Cardinal, de 1.

El regreso de Díaz

Díaz, quien se alejó de la actuación después de Annie (2014) para enfocarse en su vida personal y familiar, regresó a la pantalla grande en 2025 con Back in Action, un thriller de acción de Netflix donde comparte créditos con Jamie Foxx. Su esposo no dejó pasar la oportunidad para celebrar este hito en su carrera y también su décimo aniversario de bodas.

“¡Esta es mi REINA!”, escribió Madden en Instagram el pasado 17 de enero. “Celebro a esta MUJER PODEROSA. Esposa, madre, amiga, compañera, jefa y amante. Acabamos de cumplir 10 AÑOS casados el 5 de enero y cada año solo se vuelve más gratificante”

Díaz reveló que la motivación para volver a actuar vino del apoyo de Benji, quien le dijo que era momento de que ella retomara su pasión (Captura: Instagram)

En la misma publicación, Benji también felicitó a Díaz por su regreso a la actuación. “¡Estamos TAN felices de verte... BACK IN ACTION! Felicidades, bebé“, escribió.

En octubre de 2024, durante el Fortune’s Most Powerful Women Summit, la actriz reveló que su esposo fue clave en su decisión de volver.

“Él es simplemente el mejor”, dijo sobre Madden. “Me dijo: ‘Has estado apoyándonos y construyendo la familia. Has estado apoyándome en mis negocios. Ahora es momento de que nosotros te apoyemos a ti y dejemos que mami ascienda y haga lo suyo’”.

Díaz explicó que alejarse del cine le permitió enfocarse en su familia. “Tomar distancia fue lo correcto para recuperar mi vida. No me importaba la opinión de nadie, ni el éxito de nadie, ni las ofertas. Lo único que quería era construir la vida que realmente deseaba tener”.