El extremo esfuerzo físico extremo de Sean Astin para interpretar a los icónicos personajes en “El señor de los anillos” y “Como si fuera la primera vez”

Pasó de ser el leal Samwise Gamgee en "El Señor de los Anillos" a interpretar a Doug, un hermano musculoso, en "50 First Dates", mostrando su versatilidad actoral (Imdb)

Interpretar a un personaje inolvidable en el cine a menudo exige sacrificios, pero para Sean Astin, dar vida a figuras tan diferentes como Samwise Gamgee en “El Señor de los Anillos” y Doug Whitmore en “50 First Dates” se tradujo en drásticos cambios físicos. En una reveladora conversación en The Drew Barrymore Show, el actor detalló el esfuerzo titánico que implicaron estos papeles, desde una considerable ganancia de peso hasta intensos regímenes de entrenamiento.

Astin recordó cómo, para la trilogía épica dirigida por Peter Jackson, tuvo que transformarse en el leal Sam, un hobbit cuya figura fue definida incluso en los diálogos de la película. “Tuve que ganar como un millón de libras para estar en ‘El Señor de los Anillos’ porque interpreté a un ‘estúpido hobbit gordo’”, citando una línea dicha por Gollum en la historia. Aunque esta transformación le permitió encarnar al entrañable personaje, su cuerpo sufrió las consecuencias. “Después de las películas, perdí como 14 kilos y me sentí más ligero, disfrutando de mi trabajo en la serie ‘Jeremiah’”, relató.

Como si fuera la primera vez, la película en la que Sean Astin se sometió a un cambio físico extremo

Sin embargo, justo cuando recuperaba su peso habitual, llegó la propuesta de Adam Sandler para sumarse a “50 First Dates”. “Adam dijo: ‘Nos encantaría que hicieras esto. ¿Puedes engordar 14 kilos?’. Y yo respondí: ‘Oh, Dios mío, por supuesto’”, explicó Astin en la entrevista. Esta vez, el desafío fue diferente: construir la musculatura característica de Doug, el culturista obsesionado con los batidos de proteínas. Para lograrlo, la producción le proporcionó un entrenador personal que supervisó un estricto programa de ejercicios y una dieta hipercalórica. “Pasábamos horas en el gimnasio levantando pesas y comiendo, lo cual es completamente distinto a simplemente comer mientras ves televisión”, añadió con humor.

El compromiso físico de Astin reflejó su entrega total a cada papel, dejando claro que, más allá del maquillaje y los disfraces, su cuerpo también era una herramienta esencial para dar vida a personajes tan icónicos como únicos.

Después de su papel en "El Señor de los Anillos", el actor tuvo que modificar su cuerpo drásticamente para dar vida a un personaje completamente distinto en "50 First Dates" (Imdb)

Dudas y el poder de las decisiones clave

Aunque “50 First Dates” se convirtió en uno de sus papeles más recordados, inicialmente Astin no estaba seguro de aceptar el rol. En un momento de agotamiento tras trabajar en la serie “Jeremiah”, el actor consideró declinar la audición. “Estaba cansado y tenía que volver a dirigir. Leí el guion y pensé: ‘Es un gran guion, pero no sé qué estoy haciendo en él’”, reveló durante la entrevista. Sin embargo, su esposa intervino con un consejo decisivo: “Ella dijo: ‘Haz esa audición’. Normalmente, no me dice ese tipo de cosas, y cuando tu esposa te dice algo, tienes que escucharla”. Finalmente, el papel de Doug Whitmore marcó un punto brillante en su carrera y su conexión con Sandler y Barrymore.

Astin destacó la buena relación que desarrolló con sus coprotagonistas, en especial la divertida dinámica al crear la personalidad de Doug. Según relató, el director Peter Segal le pidió trabajar un ceceo distintivo para el personaje, algo que inicialmente rechazó. “Peter quería que hiciera un ceceo y le dije: ‘No creo que un ceceo sea lo correcto, me parece cursi’”, recordó Astin en la entrevista. A pesar de sus dudas, terminó grabándose con el ceceo y admitió que la interpretación mejoró significativamente: “Comencé a divertirme con eso, y fue mucho mejor”.

Para interpretar a Doug, el hermano musculoso de la protagonista, el actor se sometió a un intenso entrenamiento físico, ganando 14 kilos en pocos meses (Imdb)

Una nueva etapa en Broadway y la temporada navideña

En la actualidad, Sean Astin se encuentra explorando nuevas facetas de su carrera al debutar en Broadway. Interpretando a Santa Claus y al señor Greenway, el villano de la obra “Elf The Musical”, Astin sigue expandiendo su legado artístico mientras rinde homenaje a su historia familiar. Su madre, la actriz Patty Duke, también dejó su huella en los escenarios de Nueva York con tres aclamadas producciones.

Además de su trabajo en Broadway, Astin encarna nuevamente a Santa Claus en un próximo especial navideño de Netflix protagonizado por Sabrina Carpenter. Estas incursiones recientes reflejan su entusiasmo por participar en proyectos que, según declaró en The Drew Barrymore Show, le permiten conectar con públicos de todas las edades: “Es algo mágico poder ser parte de historias que tocan los corazones de las personas durante la época más especial del año”.