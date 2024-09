Kristin Cavallari se abrió sobre su vida sexual con su joven novio: “El sexo para mejora a medida que envejeces”

Kristin Cavallari reveló en su podcast que el sexo mejora con la edad y se siente más presente físicamente a los 37 años con Mark Estes (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

La actriz y estrella de reality show Kristin Cavallari reveló detalles personales sobre su relación con el TikToker Mark Estes durante un episodio de su podcast Let’s Be Honest, emitido el pasado 3 de septiembre. Cavallari compartió que está viviendo el mejor momento en su vida íntima con su nuevo novio, quien es 13 años menor que ella, un tema que desató un intercambio honesto entre la pareja durante una sesión de preguntas y respuestas.

“Ustedes, chicos, están preguntando si ella es mejor en la cama”, bromeó el joven de 24 años en el episodio del programa. “Correcto, sí. Quiero decir, sí, eres el mejor sexo que he tenido”, admitió Estes. A esto, Cavallari contestó: “La verdad es que no lo sabía. Nunca me lo habías dicho. Hemos hablado de lo genial que es nuestro sexo”.

Mark Estes, de 24 años, admitió en el podcast que Kristin Cavallari es el mejor sexo que ha tenido, desatando una conversación honesta sobre su vida íntima (Instagram/@kristincavallari)

Asimismo, la madre de tres hijos agregó: “Creo que el sexo para las mujeres simplemente mejora a medida que envejeces. Las mujeres, a los 20 años y demás, somos inseguras en muchos aspectos. Te preocupa tu cuerpo o tu aspecto, pero yo he dejado atrás todo eso y creo que estoy más presente físicamente que nunca durante el sexo”.

“Y también me siento tremendamente atraída por ti y creo que simplemente tenemos sexo caliente”. Estes, claramente emocionado por lo que dijo su novia, añadió: “Obviamente estoy tan enamorado de ti que eso ayuda”. De hecho, la conversación íntima también llevó a que Mark confesara sus deseos futuros respecto a su relación con Kristin, donde ya tiene ciertos aspectos de su vida futura pensados junto a su pareja, indicando incluso que aspira a casarse y formar una familia.

La pareja, que comenzó a salir en febrero de 2024, ya ha considerado la posibilidad de tener un hijo, aunque Cavallari no está enfocada activamente en ello (Instagram/@kristincavallari)

Mark, de 24 años, y Kristin, de 37, han estado saliendo públicamente desde febrero de 2024, y aunque su relación aún es relativamente nueva, ya han explorado temas cruciales como la posibilidad de tener hijos en el futuro cercano. Cavallari comentó que, a pesar de no estar enfocada activamente en tener más hijos, la idea es algo que considera seriamente dado que los tres que tiene con su ex esposo Jay Cutler, ya conocen a Estes y están de acuerdo con la posibilidad.

El joven influencer, quien actualmente vive entre Montana y Nashville junto a Cavallari, es una celebridad de internet muy popular en TikTok, especialmente como miembro del colectivo Montana Boyz. Cuenta con 120 mil seguidores en su cuenta personal y más de 700 mil en el colectivo. Antes de hacerse famoso en TikTok, fue jugador de fútbol americano universitario en la Universidad Estatal de Montana y en Montana Tech.

Mark Estes es un popular TikToker con más de 700 mil seguidores en el colectivo Montana Boyz y fue jugador de fútbol americano universitario antes de su fama en internet (Instagram/@kristincavallari)

Cavallari, quien se mantiene activa en redes sociales mediante su cuenta de Instagram y su podcast, suele abordar temas personales y polémicos sin filtros. La sinceridad y franqueza con la que ha manejado su vida pública continúan atrayendo la atención de los medios y sus seguidores, lo que se evidencia con la repercusión de sus más recientes declaraciones sobre su vida íntima y sus planes futuros con Estes.

Laguna Beach: The Real Orange County, el reality show que catapultó a Kristin a la fama, sigue siendo parte importante de su identidad pública. Después de su divorcio con el exquarterback de los Chicago Bears, Jay Cutler, con quien tuvo a sus hijos Camden, de 12 años, Jaxon, de 10, y Saylor, de 8, su vida amorosa ha permanecido en el radar de sus fans.

Cavallari, conocida por su participación en "Laguna Beach: The Real Orange County," sigue manteniendo una presencia activa en redes sociales y en su podcast (Instagram/@kristincavallari)

Aunque inicialmente se mostró reticente a robarle la oportunidad de ser padre a Estes, Cavallari ha dejado claro que, si él resulta ser el indicado, estaría dispuesta a seguir adelante con la idea de tener un hijo más. Esta apertura al futuro muestra una notable evolución en la vida personal de Cavallari, quien ha pasado de una relación estable y con hijos a considerar expandir su familia con una nueva pareja.