Dafne Keen reveló cómo fue su emotivo reencuentro con Hugh Jackman para “Deadpool & Wolverine”

Dafne Keen y Hugh Jackman se reencuentran en "Deadpool & Wolverine", rememorando su colaboración en "Logan" (REUTERS/Marvel Studios)

La actriz Dafne Keen compartió detalles sobre su emocionante regreso al personaje de Laura/X-23 junto a Hugh Jackman como Wolverine, siete años después de su colaboración en Logan. En una entrevista con la revista The Hollywood Reporter, describió tanto el proceso emocional de reincorporarse al universo de los mutantes como la experiencia de filmar con destacados actores de Hollywood bajo la dirección de Shawn Levy.

Keen reveló que su participación en Deadpool & Wolverine se confirmó mientras se encontraba trabajando en la serie The Acolyte, donde interpretó a la jedi Jecki. Durante la conversación, explicó que Levy le había informado que todas sus escenas en la producción serían junto a “actores icónicos de Hollywood”.

El tráiler final de "Deadpool & Wolverine" trae de vuelta a varios personajes de la fanquicia de X-Men (Marvel Studios)

“Corrí mientras tenía etiquetas colgando de mí, y Hugh dijo: ‘Oh Dios mío, eres tú!’”, relató Keen con humor, describiendo el reencuentro durante una prueba de vestuario. Además, la actriz recordó la sorpresa de Jackman al notar su estatura: “Él dijo: ‘Oh Dios mío, estás tan alta’. Y yo respondí: ‘Bueno, no me has visto desde que tenía 12 años’, Así que nos abrazamos, pero fue muy rápido porque a los dos nos estaban metiendo prisa”.

Ver otra vez a Jackman trajo consigo un cúmulo de emociones, especialmente durante una escena junto a una fogata, que evocó recuerdos de Logan. Con ahora 19 años, Dafne Keen explicó que ese día fue particularmente emotivo: “La última vez que actuamos juntos fue en su escena de muerte [en Logan], y ahora estábamos de vuelta haciendo esto”, comentó.

La actriz descibió una emotiva reunión con Jackman durante una prueba de vestuario para la nueva película (Marvel Studios)

El proceso para dar vida a X-23 en la adultez

Para interpretar a una Laura más adulta, Keen tuvo que mantener elementos de su actuación original, pero con una mayor madurez. En ese sentido, describió cómo trabajó estrechamente con el equipo de especialistas para recrear el estilo de movimiento característico del personaje: “Hubo muchos pequeños guiños a Logan, y mucha de su fisicalidad proviene del sonido que hace cuando lo está haciendo”.

La joven estrella también habló sobre su intenso entrenamiento físico para el papel, el cual pudo abordar con facilidad debido a su reciente trabajo en la franquicia de Star Wars. “Por suerte, acababa de terminar Star Wars, así que estaba ágil”, afirmó.

Keen no solo se mostró agradecida por revisitar el personaje que lanzó su carrera, sino que también reflexionó sobre su experiencia viendo Logan después de tantos años. “Es como si estuviera viendo un pequeño diario, excepto que es una película que hice”, mencionó en un tono nostálgico, comparando el largometraje de James Mangold con un “video casero”.

Keen compartió detalles sobre su preparación física para el papel, ayudada por su reciente trabajo en "Star Wars" (Marvel Studios)

En una nota relacionada de Variety, el presidente de Marvel, Kevin Feige, discutió sobre la revelación anticipada de X-23. Inicialmente, el productor se oponía a mostrar la aparición del personaje antes de estrenarse Deadpool & Wolverine en cines. Sin embargo, Disney y la propia Dafne Keen lo convencieron de reconsiderar su postura.

“Dafne realmente quería ir al estreno y le dijimos: ‘Bueno, realmente no puede venir al estreno porque sería un spoiler’. No lo habíamos mostrado todavía”, explicó Feige, agregando que Disney quería insinuar el “núcleo emocional de la película”.

El CEO de Marvel Studios eventualmente cedió y permitió que Keen asistiera a la premiere junto a los otros actores. “Fue genial en el tráiler final y eso significó que Dafne podría venir al estreno”, añadió.

Kevin Feige fue convencido para permitir la aparición adelantada de X-23 para que Dafne Keen pudiera asistir a la premiere de "Deadpool & Wolverine" (REUTERS/Caitlin Ochs)

Esta decisión no solo generó entusiasmo entre los fanáticos, sino que también proporcionó un vistazo al tono emocional de la película. Ryan Reynolds, protagonista y productor de Deadpool & Wolverine, enfatizó la atención al detalle en cada momento del film, asegurando que “paga dividendos” en términos de la experiencia cinematográfica.

Por su parte, Hugh Jackman expresó sus altas expectativas por el lanzamiento y destacó la importancia de su amistad con Reynolds en el proceso. “Nuestra amistad es una de las cosas más importantes en mi vida. Así que queríamos ser tan grandes como pudiéramos ser, y afortunadamente para mí, ha superado todas las expectativas”, declaró el actor.