Sofia Richie está embarazada: espera su primer hijo junto a Elliot Grainge

La hija menor de Lionel Richie, de 25 años, anunció la noticia junto a una sesión de fotos para la revista Vogue (Instagram @sofiarichiegrainge)

La conocida modelo y diseñadora, Sofia Richie, ha revelado a la revista Vogue la emocionante noticia de que, a sus 25 años, está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el ejecutivo musical británico Elliot Grainge. Este jueves, la hija menor de Lionel Richie compartió una sesión de fotos con la que anunció que está en la recta final de la dulce espera.

Con seis meses de gestación, Richie reveló que decidió mantener la noticia en privado inicialmente para salvaguardar su bienestar. “El embarazo da mucho miedo”, compartió en su entrevista con la revista. “No me había dado cuenta de que hay tantos hitos que cumplir y tantos exámenes que hay que hacerse. Para mí era realmente importante proteger nuestra salud mental y nuestro espacio como pareja”.

“He aprendido más en los últimos seis meses que en toda mi vida”, confesó Richie, que agradeció a sus seguidores por su apoyo. “No puedo esperar a este próximo capítulo de la vida”, expresó en una de las tres publicaciones de su Instagram que anunciaban la noticia, acompañando con imágenes en blanco y negro de la sesión de fotos, donde su conjunto negro dejaba ver su vientre al descubierto.

Richie, de 25 años, y Grainge, de 30, se casaron en abril de 2023 en una lujosa boda en Francia (Instagram @sofiarichiegrainge)

La futura mamá confesó que tanto ella como Grainge, de 30 años, se sorprendieron al enterarse de que estaban esperando una niña. “Las dos pensábamos que sería un niño, así que fue un verdadero shock”. A pesar de ello, admitió que siempre había soñado con tener una hija: “Y Elliot está realmente emocionado por una niña, también”.

A lo largo de los últimos meses, Richie había mantenido discretamente su embarazo, cubriendo su barriga con abrigos voluminosos. “Ahora que lo anunciamos, tengo tantas ideas”, dijo refiriéndose a su nuevo vestuario, revelando su entusiasmo como la diseñadora de modas que también es. “Estoy a punto de divertirme con ello ahora que puedo desplegar las alas y volar”.

La fecha de parto, sin embargo, aún es incierta. “Está creciendo muy rápido, así que está un poco en el aire”, explicó sin querer adelantar un tiempo preciso. Igualmente, es probable que la bebé nazca en abril.

“He aprendido más en los últimos seis meses que en toda mi vida”, confesó Richie, que agradeció a sus seguidores por su apoyo (Instagram @sofiarichiegrainge)

La noticia del embarazo fue compartida de una manera singular a sus padres y suegros, pillando a su padre, el cantante Lionel Richie, completamente desprevenido. Sofia y Elliot orquestaron una sorpresa, haciendo creer a sus familiares que recibirían un regalo de la Semana de la Moda de Milán, que estaba camuflado en una caja de una lujosa marca.

“Todo el mundo decía: ‘¡Ooooh [la marca] Hermes! Pero luego la abrieron y contenía los tres tests de embarazo. Así se lo dijimos a todos nuestros padres”, contó. “Ver cómo pasaban de decir: ‘Me van a hacer un regalo caro’ a ‘Me van a dar un nieto’ fue muy tierno”.

La historia de amor entre Richie y Grainge se hizo pública durante los primeros meses de 2021, cuando la modelo y el ejecutivo musical confirmaron su relación. “Cuando empezamos a ser románticos, él me transmitió una sensación diferente”, contó Richie sobre sus inicios con su actual esposo. “Era una sensación de seguridad. Era la sensación de ser realmente apreciada”.

La futura mamá confesó que tanto ella como su esposo se sorprendieron al enterarse de que estaban esperando una niña: “Las dos pensábamos que sería un niño" (Instagram @sofiarichiegrainge)

Su compromiso fue sellado en abril de 2022 y, exactamente un año después, celebraron una boda espectacular en Francia con la presencia de personalidades como Paris Hilton y Cameron Diaz. Sofia deslumbró en la ceremonia con un exclusivo vestido de Chanel.

Antes de su relación con Elliot Grainge, Sofia Richie fue noticia por su romance de tres años con Scott Disick, una figura destacada en el famoso reality show Keeping Up with the Kardashians, por ser un personaje clave en la vida de Kourtney Kardashian, su ex pareja y madre de sus tres hijos. Disick era 15 años mayor que Richie.

A su término en 2020, y después de ciertas reservas por parte de Lionel Richie hacia la pareja anterior de su hija, el juez de American Idol ha brindado su aprobación a la unión con Grainge.