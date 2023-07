Ariana Grande se mostró por primera vez sin su anillo de casada

Ariana Grande se muestra por primera vez sin su anillo de casada y revelaron las causas de su divorcio con Dalton Gomez

Ariana Grande y Dalton Gomez ya no se mostraban juntos desde hace un buen tiempo, por lo que se especuló sobre un posible divorcio. El rumor fue confirmado por el portal TMZ que señaló que la cantante y el agente inmobiliario ya no estaban juntos desde inicios de año.

Según una fuente cercana a la ex pareja, el agente de bienes raíces estaba “desconcertado” por los horarios complejos que tenía la cantante, pues ambos vivían su relación con normalidad en 2020 y convivieron durante la pandemia, cuando el mundo se paró. Sin embargo, una vez que se levantaron las restricciones del COVID-19 y Ariana Grande empezó con sus compromisos profesionales, iniciaron los conflictos que los afectó y desencadenó en el divorcio.

Asimismo, Dalton se sentía incómodo porque los dos tenían que estar acompañados por un equipo de seguridad en público, por lo que alegó que las “diferencias” en sus estilos de vida que los hace incompatibles.

Ariana Grande y Dalton Gomez se divorcian luego de dos años de matrimonio.

Además, Page Six mencionó que los problemas entre la pareja ya no tuvieron solución desde diciembre de 2022, cuando la ex coach de ‘The Voice’ viajó a Inglaterra para grabar la película Wicked, y al poco tiempo él le dio el alcance, pero era en vano.

Se le ve por primera vez sin su anillo de casada

Ariana Grande se encuentra en Inglaterra grabando la película Wicked, la cual está detenida debido a la huelga de SAG-AFTRA y esperan que pronto puedan terminar con el rodaje. Al prolongarse su estadía en el viejo continente, la cantante recorre el país con pequeños paseos a pie.

Un día después de la confirmación de su divorcio, la intérprete de ‘Thank U, Next’ se dejó ver con una amiga, luego de salir de una lujosa tienda de accesorios con un café helado en la mano.

Ariana Grande se dejó ver por primera vez en las calles de Inglaterra luego de confirmar su divorcio con Dalton Gomez. (Foto: Daily Mail UK)

Ariana lucía cárdigan rosa pálido, jeans y una gorra de Wimbledon, pero lo que más llamó la atención de su look es que no tenía su anillo de casada.

Ariana Grande salió de paseo con una amiga y evidenció que ya no lleva su anillo de casada. (Foto: Daily Mail UK)

Quieren divorciarse en buenos términos

Pese a que ellos tienen varios meses separados y están en proceso de divorcio, la ex pareja se ha mantenido en buenos términos y desean que así sea todo el litigio.

“Llegaron a la decisión juntos. Estaban teniendo problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos”, dijo una fuente cercana.

Cabe recordar que confirmó su relación en mayo de 2020 cuando los dos aparecieron en el video musical ‘Stuck with U’ junto a Justin y Hailey Bieber. Dalton era el primer hombre con el que se le vinculaba a Grande desde su separación Pete Davidson, con quien estuvo brevemente comprometida.

Seguir leyendo: