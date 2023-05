"Dance the night": Dua Lipa estrenó el video de su canción para la película “Barbie”.

Dua Lipa destaca en diferentes aspectos del entretenimiento, su capacidad vocal la ha llevado a estar en lo más alto de los listados musicales con canciones como Levitating, One Kiss y Cold Heart, que lanzó acompañada de Elton John. En 2017 estrenó su álbum debut con la casa disquera Warner Bros. Records, quienes no dudaron en llamarla para que formara parte de la cinta inspirada en la famosa muñeca Barbie, además, de colaborar con la banda sonora de esta película.

A un mes de que se estrene la cinta, Dua Lipa acaba de estrenar el video de la canción Dance the night, una composición que hizo especialmente para el filme protagonizado por Margot Robbie. El video está inspirado en looks de la casa Versace; adicionalmente, la artista aparece en el video con uno de los atuendos que utilizó en La Vacanza, colección que lanzó acompañada de la misma firma de modas.

Nuevos pósters de la esperada película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. en la imagen Dua Lipa como Barbie Sirena.

En la apertura del video, se ve a la británica haciendo su propia personificación como una artista en los ensayos previos a una presentación, pero cuando comienza la interpretación se logran ver los zapatos que lleva Robbie personificando a la muñeca. Teniendo en cuenta que Dua Lipa personificará a la Barbie Sirena, la cantante aparece rodeada de una gran cantidad de prendas de vestir ubicadas en estanterías con brillo.

Predominan los colores metalizados, al mejor estilo de la música disco, en la que la británica lleva sobre su esbelta figura una minifalda en azul cielo, una blusa ceñida al cuerpo con un cuello alto decorado con pedrería. Lo complementa unas botas de caña alta en rosa metalizado en tacón puntilla y punta de diamante.

Destacan algunas escenas de la película, en las que Margot Robbie aparece rodeada de otras Barbies, en la pista de baile junto a Ryan Gosling.

Dua Lipa como Barbie

Dua Lipa comenzó su carrera como modelo, pero buscando un espacio en la siempre intransigente industria musical. Una vez conseguido lo segundo, la artista ha vuelto a apoyarse en la moda para catapultar su carrera. No en vano, no hay estrella del pop que a día de hoy no pose su cabeza sobre el hombro de la alta costura.

De la mano de su estilista, Lorenzo Posocco, la británica -con raíces albanokosovares- ha pasado de llevar las tendencias urbanas de cualquier centennial con TikTok a desfilar para nombres como Balmain o Versace. Su primer contacto serio con la moda fue a través de Puma, la marca de ropa deportiva para la que ha diseñado dos colecciones. También fue imagen de Adidas en sus inicios como artista.

Dua Lipa y Donatella Versace

Un pasado que refleja el cambio visceral de la artista y que confirma que su influencia también está en su estética. Por ello, Donatella Versace la ha convertido, no solo en imagen de la marca de la cabeza de Medusa, sino que le ha permitido diseñar una colección cápsula con la capo de la firma de lujo italiana. Mariposas, oro y brillantes, las piezas formarán parte del universo que Dua Lipa ha convertido en propio durante la promoción de Future Nostalgia.

La colección se llamará La Vacanza y tendrá desde accesorios hasta zapatos, pasando por piezas clásicas que ya lucieron Naomi Campbell o Mariah Carey en los años 2000.

Seguir leyendo: