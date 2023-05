El peinado de Halle Bailey en “La Sirenita” costó casi 150.000 dólares

Peinado de "La Sirenita" tuvo un costo aproximado de 150.000 dólares, según reveló la estilista de la producción. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Pese a que el estreno de La Sirenita ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales, sobre el aspecto que tiene el personaje de Disney, poco a poco se han ido revelando datos importantes de la producción. Tan solo en su debut, la película obtuvo más de 95.5 millones de dólares en los Estados Unidos y 117. 5 millones durante los siguientes tres días.

Recientemente, Camille Friend que trabajó como jefe de estilismo en el live action de La Sirenita, explicó el complicado proceso de creación del peinado que llevó Halle Bailey el cual, debió cumplir con una serie de requisitos para que luciera lo más real posible dentro y fuera del agua.

Halle Bailey, en una de las primeras escenas de la película "La Sirenita" de Disney. Imagen: Disney LA.

Y es que el peinado de la estrella no fue tarea fácil, y mucho menos económica, puesto que dar con el look adecuado para la protagonista no fue tarea fácil para los encargados de vestuario, maquillaje y peinado. Cabe destacar que, según ha revelado la jefe de estilismo, la apariencia de su cabello debía conjugarse con el color de su piel, siendo la primera Ariel negra de Disney.

“Sabía que una peluca simplemente no iba a funcionar. Las rastas de Halle le llegan hasta la cintura, más de 30 centímetros y ponerle una peluca iba a parecer una locura”, reveló en entrevista Camille Friend para Variety.

Ariel, interpretada por Halle Bailey, en la playa con el príncipe Eric, interpretado por Jonah Hauer-King. (Disney)

El cabello de La Sirenita de carne y hueso, debió cumplir con varios estándares en la producción, el primero de ellos, que este debía mantener las rastas de Bailey como parte de su herencia negra. Esto fue posible, gracias al trabajo previo que ya había tenido Camille Friend con el peinado de Lupita N’yongo.

“Si tomamos cabello y lo envolvemos alrededor de sus rastas, no tenemos que cortarlo ni teñirlo. Podemos cambiar su color sin cambiar la estructura interna de su cabello. Su estructura y su cabello son ella”, concluyó para Variety.

Halle Bailey interpretó con su propia voz la canción "Part of your world" en el live action de La Sirenita. (Disney)

El primer proceso que debió llevar a cabo la estilista tuvo que ver con el análisis detallado de la joven actriz, para después dar comienzo a la búsqueda del tono ideal para la piel de Bailey, así como la fisionomía de su rostro, el color de sus ojos y su corporalidad. Según contó Friend, esto fue un trabajo de entre 12 y 14 horas para lograr que la extensión de cabello tuviera el largo ideal que eran casi 30 centímetros.

Otro de los requisitos es que no se debía recurrir al uso de una peluca, por lo que el trabajo de conseguir que la Ariel en su versión humanizada tuviera su cabellera larga como la original en dibujos animados y también, debía tener un proceso de coloración en tonalidad rojiza para que quedara lo más parecido a la primera versión.

Cartel promocional de "La Sirenita", en el que se ven las rastas de Halle Bailey alteradas para la película. (Disney)

Finalmente, reveló que el costo de este proceso sumó cerca de 150.000 dólares, pero todo el esfuerzo que implicó para Friend, valió la pena al ver el trabajo de producción que tuvo la cinta. Pero, la estilista también aclaró que este trabajo solamente fue para las escenas en exterior, cuando consigue sus piernas, así como para la promoción de la película, pues en el agua se logró a través de animación digital.

“Las rastas no flotan y el cabello debía verse como si pudiera bailar, por lo que se debieron añadir mechones adicionales y recurrir a la animación digital”, puntualizó Friend para el medio de comunicación.

