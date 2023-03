Por qué Eduin Caz dejará su casa en Monterrey

El vocalista de grupo firme tendría que dejar su casa en Monterrey

Desde la separación de Daisy Anahy, el cantante Eduin Caz ya no está viviendo en la casa que compartían en Monterrey, Nuevo León, incluso mencionó esta distancia física durante su cierre de gira en el Foro Sol.

Y es que Grupo Firme ofreció dos conciertos en este recinto los pasados 10 y 11 de marzo, en uno de los eventos, la ex esposa de Eduin Caz estaba entre los asistentes, por lo que él le pidió una disculpa pública.

A pesar de sus palabras, el motivo por el que se separaron sería muy grave y definitivo, ya que Daisy Anahy viajó a Europa sin Eduin Caz, de acuerdo con sus historias de Instagram.

Eduin Caz no está viviendo en el mismo lugar (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

Esto habría dejado entrever que no volverán a estar juntos y mucho menos, vivir en la misma casa, la cual únicamente habita ella. Esto fue lo que mencionó Eduin Caz durante el cierre de gira Enfiestados y Amanecidos.

Primero, el cantante mencionó al boxeador Julio César Chávez y dijo que solo estaba entrando para “recibir golpes”, dando a entender que tenía graves discusiones, además, dijo lo siguiente: “Entro, recibo y salgo, ya veo la luz al final del túnel”

Daisy viajó sin Eduin a Europa, así que el cantante dejará la casa (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

El tema de la casa surgió cuando uno de sus compañeros se burló de él y dijo que Daisy lo tendría durmiendo en el sillón de la sala, pero él aclaró que ni siquiera estaba en el mismo hogar que ella. “Y si no me voy es porque todavía no quiero, o eso creo, ya perdóname chiquita preciosa. Lograron su cometido toda la bola de v..gas de haters, pero bueno, así me tocó”.

La revelación sobre su separación ocurrió durante la entrega del Premio Lo Nuestro, ya que Caz fue reconocido y dedicó su gratificación a Daisy, pero no la nombró como el amor de su vida, madre de sus hijos, novia o compañera, si no como exesposa:

“Estos premios, la verdad si se los quisiera dedicar a mi exesposa, la verdad sí ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios, pues, estos premios también son para ella, gracias. ¡Siempre te voy a amar, chiquita preciosa!”.

La pareja ya no vive en la misma casa (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

Las distintas dificultades que atravesó la pareja son desconocidas, pues ninguno de los dos ha hablado explícitamente sobre ellas, pero se difundieron rumores sobre el hecho de que Daisy se habría enojado cuando Eduin le pidió una prueba de paternidad de la hija que espera, ya que había dado a entender que se hizo la vasectomía.

El intérprete de Ya supérame reaccionó a los comentarios y rumores por el agradecimiento a su “exesposa” y, además de quejarse de las críticas, habría confirmado su separación.

Según mencionó Eduin, lo “dejaron”, pero está haciendo su lucha, pues a él no le importa la fama ni necesita hacer este tipo de declaraciones ante la prensa para llamar la atención.

Eduin Caz está buscando la reconciliación (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

“Si yo dediqué esos premios, es porque yo ando haciendo mi luchita, fue un logro especial para mí, se lo dedique. Yo dije: ‘Siempre te voy a amar, chiquita’, pues sí, a huev...’. ¿Qué te puedo decir? Pues me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿A poco no te gustaría que te dedicaran algo ching** (...) Yo se lo dejé ir, yo ando haciendo mi lucha, me vale ver** la fama. ¿Tú crees que tengo necesidad?”

La primera vez que hubo rumores de una separación fue a finales de 2021, cuando una joven compartió en redes fotos junto a Cázares, ambos estaban acostados en la cama de un hotel. En su momento, el cantante dijo que ese era un tema que ya había arreglado con su esposa, aceptó que la engañó y aseguró que no tenía amantes.