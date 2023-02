Damon Albarn, líder de Gorillaz, explicó por qué Bad Bunny es quien predomina en su colaboración “Tormenta”

(Instagram)

Bad Bunny empezó 2023 envuelto en una fuerte polémica debido a que lanzó el celular de una fan y, en semanas recientes, también se comenzó a rumorar que el reguetonero podría estar iniciando una relación con Kendall Jenner.

Ante esto, el famoso se ha mantenido hermético con sus declaraciones e, incluso, dejó de tener actividad en redes. No obstante, durante la madrugada del viernes 24 de febrero, Gorillaz estrenó su nuevo álbum Cracker Island, el cual cuenta con un sencillo con Bad Bunny llamado Tormenta.

El hit rápidamente comenzó a escalar en el número de reproducciones y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. Sin embargo, aunque muchos de ellos estuvieron muy felices con el sencillo, otros se mostraron decepcionados porque aparentemente el estilo de Gorillaz no estaba tan presente en la melodía.

“Bueno ya salió Cracker Island de Gorillaz, la canción con bad bunny está chida pero parece que es solo de él”. “No escuche a ningun gorilla cantando en la canción de bad bunny con Gorillaz”. “Aunque Bad Bunny domina la mayor parte del tema creo la escencia de Gorillaz se conserva en su totalidad. Que chingon que en lugar de dividir o discriminar géneros, los artistas se unan con nuevas y frescas colaboraciones”, son algunas de las menciones que aparecen en Twitter.

Qué dijo Damon Albarn sobre “Tormenta”

Previo al estreno de Tormenta, Apple Music compartió desde su canal de Youtube una entrevista con Damon Albarn, el líder de Gorillaz, quien no dudó en explicar como se dio su colaboración con Bad Bunny.

El intérprete de éxitos como Dirty Harry, Feel Good Inc. o New Gold externó su admiración hacia el latino.

“Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella”, puntualizó.

Asimismo, respecto al momento en que se grabó el tema, Albarn puntualizó que le dio su espacio al reguetonero para que explotara su talento.

“Simplemente me salgo del camino de inmediato, y luego vuelvo un poco al final. Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. Mira, este es el truco, es no estar bloqueado. No está bloqueado en absoluto”, destacó.

En otra plática que Damon tuvo con Warp en septiembre de 2021, explicó que él no estaba de acuerdo con los prejuicios que las personas puedan tener sobre el reguetón.

“No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa, ¿sabes?”, añadió el británico.

Letra completa en español de “Tormenta”

Sale el sol en medio de la tormenta

Alguien está llorando

Algo ha sido dicho

Alguien está llorando

Y aprovéchame hoy

Que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo

Si en tus ojos me pierdo

Y aprovéchame hoy

Que mañana me voy

Y no sé cuándo vuelvo

Si en tus ojos me pierdo

Y nadie lo pidió

Pero estamos aquí

Yo no sé si fue Dios

Pero creo que lo vi

Cuando me besaste

No sé cuándo llegaste,

Pero no quiero que te vayas

Tú haces contraste

Con todo este desastre

Que me toca vivir

La cura del miedo la tienes tú

Veo todo claro aunque se fue la luz

Hey, aprovéchame hoy...

Y yo no quiero ver el mundo arder

Pero algo tan bonito no se puede perder

El reloj nos quiere morder

Pero en tus brazos me voy a esconder

Para que no me encuentren

Todo el mundo siempre está pendiente

Pero no saben lo que se siente

Cruza conmigo antes que se rompa el puente

Y que se joda el resto

¿Quién dice lo que está correcto?

Si el amor nunca ha sido perfecto

Ojalá sea por siempre este momento

Pero si no...

Aprovéchame hoy

Alguien está llorando

Algo ha sido dicho

Alguien está llorando