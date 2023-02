Fito Páez se llevó todas las gaviotas en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar

Es la quinta presentación de Fito Páez en el Festival de Viña del Mar.

El cantante argentino Fito Páez se presentó en la cuarta noche del Festival Internacional de Viña del Mar y, tras una hora y media de show, donde repasó sus mayores éxitos, se llevó las gaviotas de plata y oro, así como una tremenda ovación de los presentes en la Quinta Vergara. Asimismo, la noche contó con la presentación del humorista chileno, Rodrigo Villegas, y el rapero español Rels B.

A nueve años de su última presentación en el Festival de Viña del Mar, Fito Páez regresó por quinta vez al escenario de la Quinta Vergara con un colorido atuendo y le dio inicio a un show plagado de sus más reconocidos éxitos con “El amor después del amor”, canción que además le da el nombre a su más reciente tour para celebrar los 30 años de su lanzamiento (1992).

No obstante, a cinco minutos del inicio de la transmisión televisiva eran notorios los baches de público en las plateas. La excepción era la galería, pero igualmente no se apreciaba público en las escaleras laterales como sucedió en los días anteriores. Aunque por lo general, en Viña el público tiende a llegar encima de la hora y con el paso de los minutos, la asistencia fue creciendo.

Sin embargo, una vez que inició el espectáculo, el público que llegó al anfiteatro viñamarino coreó cada uno de los temas que presentó el argentino, como “Te vi”, “Circo beat”, “A rodar mi vida”, “11 y 6″, entre otras.

Fue durante la canción Brillante sobre el mic que ocurrió un momento emotivo, cuando el intérprete pidió que se bajara la intensidad a las luces del festival, para que la gente iluminara usando sus celulares. De este modo, el público de la Quinta Vergara se transformó en un mar de luces pequeñas, dando paso a bellas imágenes mientras Fito entonaba “Hay recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar…”.

Fito Páez, además, prometió volver a presentarse en la Quinta Vergara.

Por otro lado, tuvo lugar una divertida reacción por parte del artista argentino, luego de tropezar sobre el escenario de la Quinta Vergara. El cantante estaba cerrando la segunda parte de su show cuando se levantó de su piano para dar las gracias al público y presentar a los integrantes de su orquesta.

En ese momento comenzó a desplazarse por el escenario aplaudiendo cuando tropezó levemente con un parlante: “¡A la miércoles!”, exclamó cuando recuperó la compostura en medio de risas.

Al cumplir casi una hora de show, los animadores, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, le hicieron entrega de la gaviota de plata y minutos más tarde, la gaviota de oro. “Es mi familia (Chile), hace muchos años que estoy aquí”, reconoció Fito Páez al llevarse bajo el brazo los galardones.

En contraparte, un punto negativo para los fans del cantante argentino que no estaban presente en la Quinta Vergara, fue que no transmitieron su show a través de la plataforma de streaming Star+. Después de haberlo promocionado por sus redes oficiales, finalmente la plataforma no inició la transmisión conjunta del certamen a las 22:00 horas, cuando el argentino salió a escena, pese a que el canal tendría un acuerdo comercial para mostrar el Festival de Viña 2023 en el extranjero.

En ese sentido, la Producción General del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar informó que el management del artista, por razones ajenas a la organización del certamen, decidió no otorgar derechos de transmisión para Star+. De esta forma, el mismo Fito Páez fue quien decidió no salir en dicha plataforma, pidiendo no ser transmitido.

“Gracias totales, como dijo Gus”, dijo Páez en referencia al vocalista de Soda Stereo, Gustavo Cerati, cerrando de esta manera su quinta visita al festival viñamarino con las canciones Mariposa tecknicolor y Dar es dar, dejando contento al público presente y prometiendo volver, destacando el buen trato que siempre recibe en Chile.

