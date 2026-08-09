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Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Dos fotografías horizontales de una calle urbana con adoquines, edificios y árboles. Un cuerpo cubierto en el suelo y personas observando, una motocicleta.
Un cuerpo cubierto con una tela blanca yace en una calle adoquinada, mientras una multitud de personas observa la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un ataque armado en San Antonio Suchitepéquez al sur de la ciudad de Guatemala, dejó tres muertos y un herido la mañana de este sábado en la colonia La Blanquita, a un costado del puente del río Pachipa, en un hecho bajo investigación por el Ministerio Público y ocurrido menos de 12 horas después de otra agresión a tiros en La Gomera, Escuintla, que causó cuatro fallecidos y un sobreviviente herido.

La víctima trasladada con vida en San Antonio Suchitepéquez fue identificada como Juan José Lanuza, de 44 años, y fue llevada por Bomberos Municipales Departamentales al Hospital Nacional de Mazatenango. Las otras víctimas no habían sido identificadas hasta el momento.

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La información preliminar indica que dos personas murieron dentro de un inmueble que funcionaba como panadería y una tercera falleció en la vía pública, frente al lugar. Las autoridades intentan establecer la relación entre ambas escenas, ya que las primeras víctimas estaban a varios metros de donde quedó el tercer cuerpo, sobre la calle principal de la colonia.

Calle de adoquines con un oficial de policía de uniforme azul y casco rojo, una persona en el suelo cubierta, otro oficial de espalda y varios civiles
Agentes de policía resguardan una calle de San Antonio Suchitepéquez con una persona en el suelo y espectadores tras un asalto armado. (Bomberos Municipales Departamentales)

El ataque en la panadería abrió dos puntos de investigación en la misma colonia

De acuerdo con los cuerpos de socorro, el ataque se produjo al final de la colonia La Blanquita. En una primera versión difundida tras la emergencia se habló de “varias heridas”, pero el detalle posterior del caso solo confirmó a una persona lesionada y trasladada al centro asistencial de Mazatenango.

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De acuerdo con información de medios de la localidad, el Ministerio Público inició las diligencias para determinar las causas del hecho. La pesquisa se concentra en reconstruir cómo ocurrió la agresión dentro del inmueble y por qué una de las víctimas quedó tendida fuera del local, en un punto distinto de la escena principal.

Ese es el dato central del caso en Suchitepéquez: un ataque a tiros dentro y fuera de una panadería dejó tres personas muertas y un hombre herido que fue evacuado con vida al hospital nacional, mientras los investigadores buscaban establecer si todas las víctimas fueron alcanzadas en un mismo episodio o en una secuencia vinculada.

Dos personas con uniforme de emergencia y una con mascarilla atienden a un individuo tendido en el suelo en la noche, cerca de una puerta de madera y vegetación
El ataque en la colonia Nuevo Texcuaco 1 ocurrió frente al lote 29 de la primera calle, en un camino de terracería del municipio de La Gomera. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

La agresión ocurrió menos de 12 horas después de otra masacre en La Gomera

El hecho de San Antonio Suchitepéquez se registró después del ataque armado ocurrido el viernes 7 de agosto a las 20:30 en la colonia Nuevo Texcuaco 1, en La Gomera, Escuintla. Allí murieron cuatro personas y otra resultó herida frente al lote 29 de la primera calle, en un camino de terracería.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, tres víctimas murieron en el lugar y una cuarta falleció al llegar al IGSS de La Gomera, adonde había sido trasladada en un vehículo particular. El herido fue llevado al Hospital Nacional de Escuintla.

Los socorristas identificaron a una de las víctimas mortales como Ángel Gabriel González, de 19 años. También informaron que en la escena murieron Adelso González, de 53 años; Ana María Hernández, de 60; y un hombre que no había sido identificado.

Sobre el joven trasladado al seguro social, los rescatistas dijeron: “A pesar de los esfuerzos de nuestro personal, el joven falleció a su ingreso al IGSS La Gomera”.

La persona herida en ese ataque fue identificada como Nicolás Asquina, de 72 años, con lesiones de bala en las piernas. La Policía Nacional Civil resguardó la escena mientras avanzaban las diligencias de investigación.

De acuerdo con la información preliminar del caso en Escuintla, junto a los cuerpos quedaron bolsas de mercado con artículos de primera necesidad. Las imágenes difundidas por los socorristas apuntan a que las víctimas regresaban de hacer compras cuando ocurrió el ataque.

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