Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Luis Abinader clausuró los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras 16 días de competencia con cerca de 6.200 atletas de 37 países. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

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El presidente Luis Abinader clausuró este sábado los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, un certamen que reunió durante 16 días a cerca de 6.200 atletas de 37 países y que, según la cobertura de Prensa JCC2026, dejó como legado instalaciones y experiencia organizativa para futuros grandes eventos deportivos en República Dominicana.

La ceremonia de cierre combinó homenajes, premiaciones y presentaciones musicales en la Arena Banreservas don Virgilio Travieso Soto. El acto también marcó el cierre de la edición del centenario de la competencia regional, celebrada a 100 años de su primera versión en México en 1926.

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Abinader declaró oficialmente terminados los juegos con un mensaje centrado en el esfuerzo de los atletas, los voluntarios y el personal involucrado en la cita multideportiva. En su discurso afirmó: “Durante estas dos semanas, no sólo hemos celebrado los Juegos, hemos festejado el talento, la disciplina, la amistad entre nuestros pueblos y esa capacidad que tiene el deporte de recordarnos que podemos competir con todas nuestras fuerzas y al terminar, poder estrecharnos las manos”.

Los juegos reunieron a 37 países y dejaron un legado de instalaciones

El mandatario sostuvo que la competencia dejó “instalaciones y experiencia para organizar grandes acontecimientos deportivos”. Añadió que el impacto más importante alcanza a los niños y jóvenes que siguieron las pruebas y que ahora pueden verse reflejados en los atletas que compitieron en canchas, estadios, agua y pista.

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También agradeció a las delegaciones participantes y pidió “un aplauso de amor y solidaridad entre los pueblos”. En otro tramo de su intervención dijo: “La luz de la llama de los juegos quedará en el recuerdo de nuestros corazones”.

La edición del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cerró en Santo Domingo a 100 años de la primera versión disputada en México en 1926. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

El jefe de Estado dedicó además un mensaje especial a los deportistas dominicanos y resaltó su entrega al representar al país. Estuvo acompañado por la primera dama Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña.

La organización proyectó un video con escenas del desarrollo de los juegos para reconocer el trabajo de los voluntarios. Más tarde, Abinader entregó la medalla al mérito a Víctor José Herrera, identificado como el primer voluntario que se integró al evento.

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La clausura incluyó reconocimientos a atletas y el título general para México

Uno de los momentos de mayor reacción del público llegó con la presentación de Juan Luis Guerra, que junto al coro “Más que vencedores” interpretó “Canto a la Patria”. También participaron Techy Fatule y Manny Cruz con el mix “Dominicano”.

El presidente de Centro Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo, elogió la organización dominicana y extendió su reconocimiento al comité organizador, al gobierno, al ministro de Deportes Kelvin Cruz, al Comité Olímpico Dominicano y a otras entidades vinculadas al montaje. En sus palabras, dijo: “Esta noche sentimos un profundo orgullo. Valió la pena, el esfuerzo y que todo se puede lograr. Hoy puedo decir que aquí comienza un nuevo siglo. Gracias República Dominicana”.

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Los miembros del comité ejecutivo de Centro Caribe Sport entregaron la medalla del centenario a los integrantes del comité organizador y una placa de reconocimiento a José P. Monegro, presidente del comité. Después, Monegro destacó tanto los 16 días de competencia como el tiempo invertido para llegar al cierre del evento, y subrayó el trabajo de Abinader, de la alcaldesa Carolina Mejía y del ministro Kelvin Cruz.

Deportistas de distintas delegaciones participan en la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

En el tramo final hubo reconocimientos deportivos puntuales. Sarah Rosario, integrante del comité ejecutivo de Centro Caribe Sport, distinguió al pesista colombiano Yeison López por romper el récord mundial en las competencias de pesas.

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También fue homenajeado el velocista dominicano Christopher Melenciano, quien es sordo mudo y estuvo acompañado por su madre Marisol. El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, le entregó la presea; Melenciano integró la cuarteta criolla que ganó la medalla de oro en el relevo 4x400 mixto.

La premiación por países cerró con la entrega de trofeos a los campeones de los juegos. Cuba terminó en el tercer lugar, Colombia en el segundo y México se consagró como gran campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.