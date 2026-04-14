¡El espíritu no envejece! La abuela que conquistó el volcán más difícil de El Salvador descalza y en sandalias

El Chaparrastique se eleva sobre San Miguel, con pendientes empinadas y terreno volcánico (Foto cortesía salvadoreños noticias).

En el mundo del montañismo, el equipo técnico lo es todo. Botas con agarre especial, ropa térmica, bastones de fibra de carbono y sistemas de hidratación suelen ser los requisitos mínimos para enfrentar al coloso de la zona oriental de El Salvador.

Sin embargo, para una mujer de la tercera edad cuya identidad ha comenzado a recorrer el mundo a través de las redes sociales, la única herramienta necesaria fue su determinación.

A sus 72 años, esta abuelita decidió que no había cima inalcanzable. Lo que ha dejado boquiabiertos a miles de usuarios no es solo su edad, sino las condiciones en las que realizó el ascenso al volcán Chaparrastique, en San Miguel: sin ropa deportiva y, en varios tramos, completamente descalza o en simples chanclas.

El volcán Chaparrastique no es un destino para principiantes. Conocido por ser uno de los más activos del país, su estructura se caracteriza por pendientes sumamente empinadas y un suelo compuesto principalmente por ceniza volcánica y piedras sueltas que dificultan la tracción.

En las imágenes compartidas en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), se observa a la mujer ascendiendo con una firmeza asombrosa. Mientras otros excursionistas jóvenes se ven jadeantes y apoyados en equipo especializado, ella avanza con un paso rítmico, vistiendo una falda sencilla y portando su calzado cotidiano, el cual decidió quitarse en ciertos puntos para sentir mejor el terreno bajo sus pies.

“La determinación supera cualquier límite de edad”, comentaba un usuario en el video original, que ya acumula cientos de miles de reproducciones.

Una abuela demuestra una fuerza y determinación asombrosas al escalar un terreno rocoso, inspirando a todos con su espíritu incansable.

La mujer, cuya edad se cita entre los 72 y 75 años según diferentes testimonios de quienes la acompañaron, no necesitó de “outfits” de marcas internacionales ni de suplementos energéticos. Su hazaña recuerda a las historias de los corredores rarámuris en México, quienes compiten en ultramaratones usando sandalias tradicionales, demostrando que la fisonomía humana y la fuerza mental pueden ser superiores a cualquier avance tecnológico.

El Chaparrastique: el guardián de San Miguel

Este volcán, que alcanza una altura de aproximadamente 2,130 metros sobre el nivel del mar, es emblemático pero traicionero. Sus constantes emanaciones de gases y la inestabilidad de sus laderas hacen que cada ascenso sea una prueba de fuego. Ver a una persona de la tercera edad conquistar su cumbre en condiciones tan precarias es, para muchos salvadoreños, un símbolo de la resiliencia del pueblo.

La viralización de este contenido no solo pone el foco en la belleza natural de El Salvador, sino que también abre una ventana a la reflexión sobre el envejecimiento activo. Lejos de la imagen de fragilidad asociada a la vejez, esta “abuelita montañista” ha demostrado que el espíritu no se jubila.

Explora la majestuosidad del cráter del Volcán Chaparrastique. Un viaje visual que captura la belleza natural y la inmensidad de uno de los volcanes más activos de El Salvador.

Aunque no se ha revelado si la mujer realiza este tipo de actividades con frecuencia, su paso firme sugiere una vida de trabajo físico y una conexión profunda con la tierra. Su historia se suma a la de otros adultos mayores que, alrededor del mundo, están rompiendo estereotipos, desde maratonistas de 80 años hasta paracaidistas centenarios.

En un mundo obsesionado con la comodidad y el consumo de productos específicos para cada actividad, esta mujer subió al coloso de San Miguel para recordarnos una verdad sencilla: a veces, lo único que se necesita para llegar a la cima es la voluntad de dar el siguiente paso, incluso si es descalza.