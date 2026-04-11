El Salvador: Hacienda advierte sobre correos falsos que buscan robar datos de contribuyentes

Los mensajes fraudulentos utilizan logos y dominios similares a los oficiales para suplantar a la Administración Tributaria y obtener datos personales. (Cortesía: Gemini)

El Ministerio de Hacienda de El Salvador emitió un aviso, este viernes, dirigido a la ciudadanía, advirtiendo sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos que buscan suplantar a la Administración Tributaria y obtener datos personales y bancarios de los contribuyentes.

La entidad estatal explicó que este tipo de mensajes simulan comunicaciones legítimas de la administración fiscal, utilizando argumentos como supuestos saldos a favor o devoluciones para engañar a los destinatarios. La información contenida en esos correos es falsa y no debe ser tomada en cuenta para proporcionar datos personales o bancarios, remarcó la institución en su comunicado.

Con el objetivo de proteger a los usuarios, el Ministerio de Hacienda recomendó a la población en general y a los contribuyentes mantenerse alerta e identificar estos intentos de estafa por medio de una serie de recomendaciones.

El Ministerio de Hacienda advierte sobre una nueva modalidad de estafa electrónica dirigida a contribuyentes mediante correos falsos. (Cortesía: Ministerio de Hacienda)

Entre ellas, la institución destacó la importancia de verificar el dominio del correo electrónico, no ingresar datos personales o bancarios a enlaces recibidos por ese medio y observar el uso incorrecto de logos, errores ortográficos y colores no institucionales. “Mensajes insistentes o alarmantes” y la necesidad de “siempre verificar los canales oficiales de la institución” figuran también entre las advertencias principales.

El Ministerio subrayó que “instamos a los usuarios a identificar este tipo de estafas tomando en cuenta estas recomendaciones”, y solicitó a quienes reciban este tipo de correos abstenerse de responder o ingresar información sensible. La institución enfatizó la importancia de rechazar cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales autorizados.

Para resolver dudas o realizar consultas ante la Administración Tributaria, el comunicado proporcionó los únicos canales autorizados: WhatsApp 7073-8444, el call center 2244-3444 y el correo asistenciadgii@mh.gob.sv. Además, el Ministerio habilitó la línea 2999-9999 para denunciar estafas de esta naturaleza.

Autoridades alertan sobre intentos de fraude y refuerzan recomendaciones

El aviso oficial resalta la preocupación de las autoridades ante el incremento de intentos de fraude electrónico que afectan la seguridad de los contribuyentes y la integridad del sistema tributario.

Según el comunicado, los intentos de suplantación incluyen técnicas como el uso de dominios de correo similares a los oficiales, recursos visuales que buscan imitar la identidad institucional y mensajes que apelan a la urgencia o a la alarma en el destinatario. Entre las recomendaciones destacadas por la entidad, se enumeran las siguientes:

Verificar el dominio del correo

No ingresar datos personales o bancarios a enlaces recibidos por correo

Uso incorrecto de logos, errores ortográficos y colores no institucionales

Mensajes insistentes o alarmantes

Siempre verificar los canales oficiales de la institución

El Ministerio de Hacienda recomienda verificar el dominio del correo, detectar errores visuales y no revelar datos personales en enlaces sospechosos. (Cortesía: Gemini)

Llamado a denunciar intentos de estafa de inmediato

La Administración Tributaria reafirmó que nunca solicita datos personales sensibles a través de correos electrónicos no oficiales y que cualquier duda debe canalizarse únicamente por los medios previamente mencionados.

En el contexto de este tipo de fraudes, la información oficial recomienda tomar medidas inmediatas ante cualquier sospecha de intento de estafa, incluyendo notificar a las autoridades correspondientes y difundir la alerta a otros contribuyentes para reducir el riesgo de que más personas resulten afectadas.