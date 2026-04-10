Patricia Ortiz, salvadoreña que lidera proyectos clave de la nueva generación de vuelos tripulados a la Luna y Marte

Patricia Ortiz, ingeniera aeroespacial de origen salvadoreño, se desempeña como gerente de proyectos en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA. (Foto cortesía redes sociales)

“Para mí ser parte de la misión Artemis II, es increíble ser parte de la historia del mundo, que los cuatro humanos que están en esa nave han viajado a la Luna hasta lo más lejos que un humano ha estado”, explicó Patricia Ortíz un salvadoreña que ha trabajado en hacer posible la más reciente misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en ingles).

Su curiosidad por estudiar el universo inició a muy temprana edad en su infancia. La salvadoreña se propuso alcanzar un horizonte que parecía imposible para muchos; sin embargo, hoy lidera diferentes proyectos que permitirán al hombre continuar descubriendo el espacio.

Ortiz, no solo ha enorgullecido a su familia al ser la primera en tener una carrera universitaria tras migrar a Estados Unidos, aunque reconoce que ese viaje personal ha estado marcado por el trabajo duro y la tenacidad. Todo inició tras ver un programa de televisión sobre un viaje que el astronauta Buzz Aldrin emprendió hacia la Luna, cuando ella tenía 7 años.

“Después de ver ese programa, la verdad que yo no conocía a ningún ingeniero, nadie de mi familia había ido a la universidad”, relató Ortiz en entrevista con Infobae. La ingeniera sostiene que el respaldo de su madre fue clave en su formación academica.

El sueño de Patricia Ortiz por explorar el espacio comenzó a los 7 años, cuando decidió que quería trabajar en la NASA inspirada por la curiosidad. (Foto cortesía redes sociales)

En el año de su graduación de la Universidad de California, San Diego, Ortiz fue la única mujer que obtuvo el título en Ingeniería Aeroespacial. Según narró a Infobae, “el año que me gradué yo fui la única mujer que se graduó”. Dos décadas más tarde, la cifra de graduadas subió a 10, para Ortiz este escenario genera satisfacción ante el aumento de la presencia femenina en un campo históricamente dominado por hombres.

Patricia es la primera en su familia en graduarse y liderar en la NASA tras migrar a Estados Unidos

Sin modelos familiares o cercanos que abrieran camino en la ingeniería, Ortiz se aferró al consejo constante de su madre: “Nosotros éramos de bajos recursos, mi mamá nos cuidó a los cinco, limpiando casas. Ella siempre me recalcó que tenía que estudiar muy duro para salir adelante, para sacar un título, para que yo no tubiera que limpiar casas, tenía que estudiar duro”.

El camino estuvo lleno de obstáculos. La falta de referentes y el entorno masculino de la carrera acentuaron su sensación de soledad académica: “Esta carrera es muy difícil y también me he sentido muy sola. Empezando que cuando yo me gradué fui la única mujer que se graduó. No tenía familiares que ya habían ido a la universidad. Mis hermanos no habían podido estudiar, no les podía preguntar, me tuve que arreglarme las cosas sola”, explicó Ortiz a Infobae.

Patricia Ortiz se ha convertido en un referente para jóvenes latinas interesadas en la ciencia y la tecnología . (Foto cortesía redes sociales)

Ortiz recurrió a los programas de apoyo para estudiantes de primera generación en su universidad, como el Minority Engineering Program, lo que fue fundamental para transitar un entorno altamente competitivo.

Su perseverancia no solo la impulsó a destacarse entre sus compañeros, sino que transformó la perspectiva de su propia familia, argumentando que uno de sus hermanos mayores, decidió retomar la universidad tras ver su ejemplo y completó tanto la licenciatura como la maestría.

Ortiz lidera proyectos clave de la nueva generación de vuelos tripulados a la Luna y Marte

Dentro de la NASA, Ortiz ha ocupado roles estratégicos en dos iniciativas de relevancia internacional. Una de ellas es la misión Artemis II, la primera misión tripulada que llevará nuevamente humanos a la Luna.

Ortiz fue gerente del espectrómetro del escudo térmico de la cápsula Orión, liderando a su equipo en la certificación de este sistema fundamental para la seguridad de los viajeros espaciales.

“Para mí ser parte de la misión Artemis II, que es parte de la historia, guiar a mi equipo a que nosotros recibamos nuestro certificado para ser aprobados para estar en esta misión es increíble. Que yo pude ser un pequeño grano de arroz, parte de esta gran misión”, detalló.

Hija de una inmigrante salvadoreña, Ortiz reconoce la valentía de su madre al llegar sola a Estados Unidos, un sacrificio que abrió la puerta a su carrera en la NASA. (Foto cortesía redes sociales)

Además, desempeñó el rol de subgerente del proyecto CHAPEA, un experimental destinado a preparar misiones largas a Marte. En CHAPEA, cuatro astronautas permanecen un año aislados en una estructura impresa en 3D, simulando las condiciones de un viaje marciano, donde resultará decisivo el desarrollo de sistemas de alimentación capaces de sobrevivir durante una misión mínima de tres años, lo necesario para ir, permanecer y regresar del planeta rojo.

Ortiz explicó: “Esta misión es muy importante para apoyar cuando lleguemos a Marte. Debemos tener claro cosas muy importantes, como qué se va a alimentar los astronautas cuando vayan a Marte. Necesitamos tener alimentación para sostenerlos ese tiempo”.

Las salvadoreñas también pueden cumplir sus sueños

La salvadoreña extendió un llamado a las jóvenes salvadoreñas para esforzarse y cumplir sus sueños. “Muchas veces vas a querer dejar tus estudios. Muchas veces van a salir cosas de la vida que no puedes controlar, tal vez, problemas con tu familia o la materia es muy difícil”.

Ortiz contribuyó en el desarrollo del escudo térmico de la nave Orion, elemento clave para proteger a los astronautas en las misiones Artemis. (Foto cortesía redes sociales)

A pesar de las dificultades, Ortiz recomendó no rendirse: “Muchas veces vas a sentir que ya no puedes, pero no te detengas, siga estudiando, siga trabajando duro con la ayuda de Dios y su familia, van a salir adelante para completar sus carreras para obtener ese sueño. Sí es posible”.

Ortiz se ha convertido en una de las figuras más visibles de la representación centroamericana en programas de investigación espacial de alto impacto, mostrando que, en palabras suyas, la perseverancia puede transformar un sueño aislado en una realidad comprobable mediante el avance de avances científicos y tecnológicos.