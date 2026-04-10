El Salvador apuesta por nuevo aeródromo para vuelos cortos en el occidente del país

El Salvador inaugura el aeródromo de El Zapote en Ahuachapán para potenciar la conectividad regional y el turismo internacional. (Foto cortesía CEPA)

El occidente de El Salvador se prepara para la inauguración de un nuevo aeródromo en el sector de El Zapote, Ahuachapán, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo (Mitur) para robustecer la conectividad aérea y atraer tanto a turistas regionales como internacionales.

Esta nueva pista permitirá vuelos cortos entre países vecinos, lo que abrirá posibilidades para el turismo salvadoreño, especialmente en zonas poco exploradas como la Barra de Santiago, según explicó Morena Valdez, ministra de Turismo.

La ampliación de la infraestructura aérea se presenta como parte de una agenda de descentralización turística que busca equilibrar la afluencia de visitantes, tradicionalmente concentrada en destinos como Surf City 1 y San Salvador, hacia otros puntos de interés del país. En palabras de Valdez, el propósito es “anunciar ya cielos abiertos para poder tener vuelos entre la región” y ofrecer nuevas alternativas para quienes desean explorar la diversidad salvadoreña más allá de los circuitos habituales.

El nuevo aeródromo facilitará vuelos cortos entre El Salvador, Guatemala y Honduras, ampliando la oferta turística regional hacia destinos poco explorados como la Barra de Santiago. (Foto cortesía CEPA)

Valdez detalló que el nuevo aeródromo responde a un esfuerzo de colaboración entre distintas entidades estatales, incluyendo la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Autoridad de Aviación Civil (AAC), la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Aduanas, junto con el aporte del sector privado.

De acuerdo con las autoridades, la nueva pista ya permite el aterrizaje de aviones livianos y helicópteros, habilitando el acceso directo a destinos como El Jagüey inaugurado en 2025 y El Zapote, ubicados estratégicamente cerca de las fronteras con Honduras y Guatemala.

Este avance facilitará a los visitantes disfrutar de la franja costera y de paisajes marino-terrestres que han permanecido, hasta ahora, apartados de los grandes circuitos turísticos nacionales. Valdez explicó que el objetivo es descentralizar el turismo y “facilitarles eso” tanto a nacionales como a extranjeros, expandiendo la conectividad más allá de la terminal Aurora-Comalapa.

La estrategia de cielos abiertos promueve la descentralización del turismo en El Salvador y busca reducir la concentración de visitantes en circuitos tradicionales como Surf City y San Salvador. (Foto cortesía CEPA)

Según Carlos Umaña, presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur), la iniciativa posiciona a El Salvador como pionero en la adopción del esquema de Cielos Abiertos para vuelos intrarregionales.

“Si mejoramos la interconectividad aérea con estos vuelos tan cortos, incentivamos que los turistas que van a Panamá y Costa Rica puedan venir a El Salvador, así como a Guatemala”, dijo Umaña durante una entrevista radial.

Añadió que, con la facilidad con la que una persona se mueve en automóvil entre países, ahora también se podrá hacer en avión, incrementando “esa conectividad tanto interna como externa” para el país.

Según el enfoque interinstitucional descrito por Valdez, la coordinación entre gobierno y empresas privadas aspira a dotar a la nueva terminal de todos los servicios requeridos para “atender a los visitantes” y mostrar “los diferentes destinos del país”, con énfasis en el turismo de naturaleza y de playa.

La funcionaria también informó sobre la cantidad de visitantes que ha recibido el país en los primeros dos meses de 2026, luego de entregar el sello family friendly al hotel y restaurante Estero y Mar./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Ministerio de Turismo aún no ha dado una fecha para la inauguración de un aeródromo en El Zapote, en el occidente salvadoreño.

La ministra Valdez recalcó en la entrevista que la infraestructura ya existente ha permitido mostrar desde el aire destinos como Surf City, y con el nuevo aeródromo, lugares como El Jagüey y El Zapote quedarán al alcance de visitantes nacionales y extranjeros: “Esto es una manera de hacer turismo, de ver toda la zona costera marítima, disfrutar los paisajes”, agregó.