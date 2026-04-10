El Salvador

El Salvador apuesta por nuevo aeródromo para vuelos cortos en el occidente del país

La nueva infraestructura aérea permitirá la operación de vuelos directos entre destinos clave de la región, facilitando el tránsito ágil de turistas y posicionando al país como pionero en integración aérea intrarregional

Guardar
El Salvador inaugura el aeródromo de El Zapote en Ahuachapán para potenciar la conectividad regional y el turismo internacional. (Foto cortesía CEPA)
El Salvador inaugura el aeródromo de El Zapote en Ahuachapán para potenciar la conectividad regional y el turismo internacional. (Foto cortesía CEPA)

El occidente de El Salvador se prepara para la inauguración de un nuevo aeródromo en el sector de El Zapote, Ahuachapán, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Turismo (Mitur) para robustecer la conectividad aérea y atraer tanto a turistas regionales como internacionales.

Esta nueva pista permitirá vuelos cortos entre países vecinos, lo que abrirá posibilidades para el turismo salvadoreño, especialmente en zonas poco exploradas como la Barra de Santiago, según explicó Morena Valdez, ministra de Turismo.

La ampliación de la infraestructura aérea se presenta como parte de una agenda de descentralización turística que busca equilibrar la afluencia de visitantes, tradicionalmente concentrada en destinos como Surf City 1 y San Salvador, hacia otros puntos de interés del país. En palabras de Valdez, el propósito es “anunciar ya cielos abiertos para poder tener vuelos entre la región” y ofrecer nuevas alternativas para quienes desean explorar la diversidad salvadoreña más allá de los circuitos habituales.

El nuevo aeródromo facilitará vuelos cortos entre El Salvador, Guatemala y Honduras, ampliando la oferta turística regional hacia destinos poco explorados como la Barra de Santiago. (Foto cortesía CEPA)
El nuevo aeródromo facilitará vuelos cortos entre El Salvador, Guatemala y Honduras, ampliando la oferta turística regional hacia destinos poco explorados como la Barra de Santiago. (Foto cortesía CEPA)

Valdez detalló que el nuevo aeródromo responde a un esfuerzo de colaboración entre distintas entidades estatales, incluyendo la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Autoridad de Aviación Civil (AAC), la Dirección General de Migración y Extranjería y la Dirección General de Aduanas, junto con el aporte del sector privado.

De acuerdo con las autoridades, la nueva pista ya permite el aterrizaje de aviones livianos y helicópteros, habilitando el acceso directo a destinos como El Jagüey inaugurado en 2025 y El Zapote, ubicados estratégicamente cerca de las fronteras con Honduras y Guatemala.

Este avance facilitará a los visitantes disfrutar de la franja costera y de paisajes marino-terrestres que han permanecido, hasta ahora, apartados de los grandes circuitos turísticos nacionales. Valdez explicó que el objetivo es descentralizar el turismo y “facilitarles eso” tanto a nacionales como a extranjeros, expandiendo la conectividad más allá de la terminal Aurora-Comalapa.

La estrategia de cielos abiertos promueve la descentralización del turismo en El Salvador y busca reducir la concentración de visitantes en circuitos tradicionales como Surf City y San Salvador. (Foto cortesía CEPA)
La estrategia de cielos abiertos promueve la descentralización del turismo en El Salvador y busca reducir la concentración de visitantes en circuitos tradicionales como Surf City y San Salvador. (Foto cortesía CEPA)

Según Carlos Umaña, presidente de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur), la iniciativa posiciona a El Salvador como pionero en la adopción del esquema de Cielos Abiertos para vuelos intrarregionales.

“Si mejoramos la interconectividad aérea con estos vuelos tan cortos, incentivamos que los turistas que van a Panamá y Costa Rica puedan venir a El Salvador, así como a Guatemala”, dijo Umaña durante una entrevista radial.

Añadió que, con la facilidad con la que una persona se mueve en automóvil entre países, ahora también se podrá hacer en avión, incrementando “esa conectividad tanto interna como externa” para el país.

Según el enfoque interinstitucional descrito por Valdez, la coordinación entre gobierno y empresas privadas aspira a dotar a la nueva terminal de todos los servicios requeridos para “atender a los visitantes” y mostrar “los diferentes destinos del país”, con énfasis en el turismo de naturaleza y de playa.

La funcionaria también informó sobre la cantidad de visitantes que ha recibido el país en los primeros dos meses de 2026, luego de entregar el sello family friendly al hotel y restaurante Estero y Mar./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La funcionaria también informó sobre la cantidad de visitantes que ha recibido el país en los primeros dos meses de 2026, luego de entregar el sello family friendly al hotel y restaurante Estero y Mar./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Ministerio de Turismo aún no ha dado una fecha para la inauguración de un aeródromo en El Zapote, en el occidente salvadoreño.

La ministra Valdez recalcó en la entrevista que la infraestructura ya existente ha permitido mostrar desde el aire destinos como Surf City, y con el nuevo aeródromo, lugares como El Jagüey y El Zapote quedarán al alcance de visitantes nacionales y extranjeros: “Esto es una manera de hacer turismo, de ver toda la zona costera marítima, disfrutar los paisajes”, agregó.

Temas Relacionados

Ministerio de Turismo El SalvadorEl Zapote AhuachapánConectividad AéreaTurismo RegionalSurf CityAeródromo

Últimas Noticias

La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

Un mensaje oficial reconoció la unidad y capacidad de recuperación de la sociedad dominicana tras el colapso ocurrido en 2025, mientras las familias continúan enfrentando las secuelas emocionales y sigue abierto el proceso legal

La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

A partir del 12 de abril, la compañía Volaris dejará de ofrecer servicios aéreos entre El Salvador y otros países centroamericanos, según la comunicación oficial emitida por la aerolínea a través de un comunicado

La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

Fuerza Pública decomisa más de 22,000 cremas dentales de presunto contrabando en la frontera norte de Costa Rica

El cargamento, valorado en más de ₡20 millones, fue detectado oculto bajo abono orgánico durante un control vehicular en Cutris de San Carlos

Fuerza Pública decomisa más de 22,000 cremas dentales de presunto contrabando en la frontera norte de Costa Rica

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

La emoción desbordó el vuelo que llevó a Los Hermanos Flores a Los Ángeles, cuando Nory Flores, su icónica vocalista, fue invitada a cantar en la cabina del avión rumbo a su histórica participación en Coachella 2026.

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026

Congreso Nacional en Honduras admite juicio político para el magistrado Mario Morazán, el consejero Marlon Ochoa y otros funcionarios

La sesión también incluyó la renuncia de Suyen Muñoz como presidenta de la CDPC y la designación de nuevos funcionarios para liderar ese ente estatal

Congreso Nacional en Honduras admite juicio político para el magistrado Mario Morazán, el consejero Marlon Ochoa y otros funcionarios

TECNO

Así funciona la innovadora batería que desafía al litio: más durabilidad y menos complicaciones

Así funciona la innovadora batería que desafía al litio: más durabilidad y menos complicaciones

Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

El secreto tecnológico de la NASA para la reentrada de Orion con Artemis 2: resiste el regreso de la Luna

WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

Epic Games te regala estos tres juegos por tiempo limitado para PC: cómo se llaman y cómo descargarlos

ENTRETENIMIENTO

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

La icónica guitarra que acompañó el renacimiento de Elvis Presley sale a subasta

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

Coachella 2026: guía completa con horarios, artistas y cómo ver el festival en vivo

La tierna historia detrás de las flores que Adam Sandler regala a Jennifer Aniston cada Día de la Madre

‘Emily en París’ se despide de Italia y prepara su salto a Grecia y Mónaco en la temporada 6

MUNDO

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

Pedro Almodóvar apuesta por la fusión de arquitectura, arte y cine en ‘Amarga Navidad’

Brasil y Estados Unidos sellaron un acuerdo bilateral para combatir redes delictivas y el tráfico de armas

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

“El discípulo de Cristo nunca está del lado de quien lanza bombas”: León XIV endureció su mensaje contra la guerra en Medio Oriente

Una pintura perdida durante décadas reapareció en una tienda benéfica y su precio de venta fue récord