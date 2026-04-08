El posible ingreso de Air Canada impulsa las expectativas sobre el sector turístico y la conectividad aérea de El Salvador

La ministra de Turismo aseguró que la aerolínea canadiense mostró interés en establecer vuelos directos desde Montreal y Quebec hacia el país centroamericano, REUTERS/Shannon Stapleton. REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo

El posible arribo de Air Canada a El Salvador ha generado expectativas dentro del sector turístico y entre autoridades locales. La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó durante entrevista en Telecorporación Salvadoreña que la aerolínea canadiense mostró interés en establecer vuelos directos desde Montreal y Quebec hacia el país centroamericano, con el objetivo de fortalecer la conexión aérea entre las dos naciones.

El anuncio surge en un contexto de crecimiento sostenido en el turismo salvadoreño. La funcionaria detalló que durante las vacaciones de Semana Santa, el país registró la llegada de 208 mil visitantes internacionales, un aumento del 50 % frente al mismo periodo del año anterior.

Durante la entrevista, la ministra de Turismo Morena Valdez aseguró que también están llegando turistas de Canadá, Europa y Suramérica a El Salvador./

Valdez explicó que este incremento se atribuye a la percepción de mayor seguridad entre los turistas, sobre todo para quienes llegan de otros países centroamericanos y de Norteamérica.

Reuniones y negociaciones para nuevos vuelos entre Canadá y El Salvador

La ministra Valdez aseguró que representantes de Air Canada se reunirán este martes con funcionarios del gobierno de El Salvador y miembros de la embajada de Canadá.

Según la ministra Valdez, el primer destino en la agenda sería Montreal; también se contempla Quebec como una alternativa a corto plazo. La funcionaria detalló que estos encuentros forman parte de los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Turismo y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para atraer nuevas aerolíneas y ampliar las rutas internacionales.

La funcionaria detalló que estos encuentros forman parte de los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Turismo y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para atraer nuevas aerolíneas y ampliar las rutas internacionales. (SECTUR)

Valdez afirmó que la llegada de Air Canada no será el único avance en materia de conectividad aérea. En los próximos meses, la compañía Iberojet iniciará vuelos directos entre El Salvador y España, con rutas hacia Madrid y Barcelona. El propósito, especificó, es evitar escalas en terceros países y reforzar la posición nacional como punto de enlace directo con Europa.

La funcionario destacó no solo la oferta turística que ofrece el país, sino también la modernización del Aeropuerto Internacional que contribuye a la llegada de más viajeros internacionales.

Impacto en el turismo y la conectividad internacional

Datos oficiales dados por la autoridad de Turimuestran que, durante la Semana Santa, la mayoría de los visitantes extranjeros procedían de Guatemala (54 %), seguidos por Honduras (19 %), Estados Unidos (17 %) y otros países (10 %).

Valdez lo resumió en una frase: “La seguridad es la clave del éxito turístico en El Salvador”, y subrayó el papel de la confianza de los viajeros centroamericanos en el incremento de grupos familiares y turistas de diversas nacionalidades.

La modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador ha facilitado el flujo de turistas internacionales. (Foto cortesía CEPA).

El interés de Air Canada y otras aerolíneas en operar en El Salvador se interpreta desde el gobierno como un indicio del creciente atractivo internacional del país.

Además, la apertura de nuevas rutas aéreas facilitará el acceso de visitantes provenientes de Canadá, España, Francia, Inglaterra y Alemania.

La inminente firma de acuerdos y la posible apertura de vuelos directos reafirma el compromiso del gobierno salvadoreño con la promoción del turismo y la atracción de inversionistas extranjeros. El sector turístico, por su parte, se prepara para recibir a más viajeros con la meta de consolidar a El Salvador como un destino emergente en la región.