Autoridades salvadoreñas destacan disminución de víctimas fatales y emergencias en el feriado de Semana Santa

Durante la ejecución del plan, los equipos de protección civil realizaron 179 rescates acuáticos, de los cuales 124 fueron catalogados como profundos. (Foto cortesía Protección Civil)

El periodo vacacional de Semana Santa en El Salvador dejó un descenso notable en la cantidad de incendios y un incremento en la movilidad turística, según el balance presentado este lunes por las autoridades al cierre del Plan Verano 2026.

Las cifras indican que, a pesar de la alta afluencia en playas y carreteras, se logró reducir la mayoría de las emergencias graves en comparación con años anteriores.

Durante la ejecución del plan, los equipos de protección civil realizaron 179 rescates acuáticos, de los cuales 124 fueron catalogados como profundos.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Amaya, destacó que el operativo tuvo que responder al reto que supuso la gran cantidad de visitantes en destinos como El Majahual, San Diego y la Costa del Sol.

Los organismos de Protección Civil detallaron el total de emergencias atendidas durante la temporada de Semana Santa.(Foto cortesía Secretaría de Prensa)

En total, se registraron once fallecimientos por asfixia por inmersión, nueve adultos y dos menores de edad; algunos de estos casos estuvieron vinculados al consumo excesivo de alcohol.

Las autoridades informaron que el despliegue coordinado permitió mantener bajo control la mayoría de los incidentes, logrando una reducción significativa en incendios y un saldo menor de víctimas fatales respecto al año previo. El operativo movilizó a miles de agentes y servicios de emergencia en todo el país, enfocados en la prevención y la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Cobertura médica y emergencias atendidas

El Sistema Integrado de Salud, coordinado por el doctor Carlos Orellana, organizó una red de 280 establecimientos activos a lo largo del periodo vacacional.

Entre el 28 de marzo y la medianoche de este domingo 5 de abril, se registraron 242,487 atenciones, con 165,671 consultas, 70,342 emergencias médicas y 6,474 referencias.

Las principales causas de atención fueron infecciones respiratorias agudas con 31,422 casos, diarreas y gastroenteritis que sumaron 7,461 casos y un total de 382 neumonías.

Las principales causas de atención fueron infecciones respiratorias agudas con 31,422 casos, diarreas y gastroenteritis que sumaron 7,461 casos y un total de 382 neumonías. Foto cortesía

Además, se realizaron más de 4,400 controles de calidad de agua y 9,167 monitoreos en la disposición de aguas residuales, medidas destinadas a proteger la salud de los visitantes y prevenir brotes de enfermedades en centros turísticos.

El Sistema de Emergencias Médicas informó más de 1.400 atenciones, muchas asociadas a accidentes de tránsito. Predominaron los lesionados con heridas leves, aunque también hubo casos moderados y graves.

Prevención y respuesta ante incendios

Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, indicó que durante 2026 se contabilizaron 204 incendios, frente a los 390 del año anterior, lo que representa una disminución del 47 % y 186 emergencias menos.

El mayor Solano destacó que no se reportaron fallecidos ni lesionados como consecuencia directa de estos siniestros y tampoco se registraron fugas de gas propano o llamadas falsas por emergencias inexistentes.

Dos mujeres adultas mayores fallecen en un incendio en San Miguel, un caso que evidencia la vulnerabilidad en zonas rurales de El Salvador. (Foto cortesía redes sociales)

Solano resaltó que la labor preventiva incluyó inspecciones en restaurantes, cocinas y espacios públicos, garantizando la limpieza y operatividad de los sistemas de extinción.

Los bomberos también estuvieron presentes en actividades religiosas, reforzando la seguridad para residentes y turistas nacionales e internacionales.

Tránsito, movilidad y operativos viales

Finalmente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró que la Semana Santa reflejó el crecimiento de El Salvador como destino turístico regional.

El incremento del flujo de visitantes supuso desafíos logísticos para mantener la fluidez vehicular y reducir riesgos en carretera, indicó. Más de 15,000 agentes participaron en los operativos viales, junto a 1,200 dispositivos vehiculares, 1,000 controles de tránsito y 2,500 pruebas antidoping.

El servicio gratuito de grúas MOPT te asiste sumó más de 1,200 atenciones y recorrió 46,000 kilómetros, con la mayor demanda en la región paracentral y un aumento en la zona occidental. El 76 % de las asistencias ocurrieron en la región paracentral, el 17 % en la occidental y el 7 % en la oriental.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes de El Salvador suma 965 asistencias viales gratuitas en todo el país durante Semana Santa 2026. (Cortesía: Obras Públicas)

La siniestralidad vial mostró una disminución del 7 % en fallecidos respecto al año anterior, con dos víctimas menos reportadas al cierre del periodo. Por el contrario, las detenciones por conducción peligrosa aumentaron un 41 %, lo que evidencia un mayor control sobre quienes conducen bajo efectos de alcohol.

La evaluación oficial identificó rutas y horarios de mayor riesgo, como la carretera a Usulután, con accidentes mortales al mediodía por adelantamientos indebidos, y el tramo Santa Ana-Ahuachapán, donde los siniestros nocturnos están vinculados al exceso de velocidad.

Las autoridades concluyeron que la coordinación interinstitucional y el enfoque en la prevención permitieron que la Semana Santa de 2026 tuviera un “saldo positivo” en seguridad y atención a la población.

Las autoridades reiteraron que los servicios de salud y el número de emergencias permanecen activos para la población tras el cierre del operativo.