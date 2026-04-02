El Salvador

Pescador es arrastrado por corrientes tras fuertes tormentas en el territorio salvadoreño

Las operaciones de búsqueda se mantienen activas en la zona rural del departamento de Cabañas, en un contexto de advertencias por desbordamientos y siniestros vinculados al mal tiempo en Semana Santa

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Comandos de Salvamento realiza la búsqueda de un pescador desaparecido en el Vado Lagarto, Cabañas, tras intensas lluvias. (Foto de referencia cortesía Cruz Verde)
Comandos de Salvamento realiza la búsqueda de un pescador desaparecido en el Vado Lagarto, Cabañas, tras intensas lluvias. (Foto de referencia cortesía Cruz Verde)

Alrededor de la medianoche del miércoles, equipos de Comandos de Salvamento respondieron a una alerta por la desaparición de un pescador en el sector conocido como Vado Lagarto, distrito de Dolores, en el departamento de Cabañas. El incidente ocurrió luego de intensas lluvias que incrementaron el caudal del río Titihuapa, presuntamente provocando una corriente súbita que habría arrastrado al hombre, cuya identidad no ha sido confirmada según datos proporcionados por los socorristas salvadoreños.

De acuerdo con el reporte del cuerpo de socorro de Sensuntepeque a Comandos de Salvamento, el pescador habría sido sorprendido por una “repunta” o repentina crecida del río provocada por la fuerte tormenta. La fuente precisó: “Según la información, él se encontraba pescando y por la fuerte lluvia, al parecer una repunta se lo llevó río abajo”.

Los equipos de rescate se encuentran coordinando la búsqueda en la zona. Las condiciones actuales, marcadas por el incremento del caudal y el persistente mal tiempo, podrían dificultar las labores para localizar a la víctima.

Una joven perdió la vida en un sitio turístico que cada año recibe miles de visitantes. La reacción de las autoridades, los llamados de atención y el refuerzo de protocolos aún no son suficientes (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Una joven perdió la vida en un sitio turístico que cada año recibe miles de visitantes. La reacción de las autoridades, los llamados de atención y el refuerzo de protocolos aún no son suficientes (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Las precipitaciones acumuladas registradas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) el 2 de abril de 2026 sobrepasaron los 120 milímetros en la estación Cerrón Grande, dentro de Cabañas Oeste, mientras Ilobasco reportó 105.2 milímetros y San Isidro, en Cabañas Este, alcanzó 83 milímetros. Estas cifras reflejan la magnitud del fenómeno meteorológico que afectó a amplias zonas del territorio salvadoreño.

En respuesta a los eventos meteorológicos recientes, el MARN emitió nuevas recomendaciones para prevenir accidentes. El llamado de las autoridades se centra en la precaución al transitar por áreas susceptibles a deslizamientos, especialmente en sectores cercanos a taludes y pendientes pronunciadas tanto en la cadena volcánica como en la zona norte del país.

El Ministerio de Medio Ambiente enfatizó la necesidad de que conductores extremen la precaución en estas áreas, ante la posibilidad de desprendimientos de material, y solicitó a la población informarse únicamente a través de canales institucionales oficiales.

Protección Civil reporta cuatro muertes por ahogamiento durante la Semana Santa en playas, pozas y lagos de El Salvador. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)
Protección Civil reporta cuatro muertes por ahogamiento durante la Semana Santa en playas, pozas y lagos de El Salvador. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Ahogamientos en el marco de Semana Santa

La desaparición en el río Titihuapa se suma a un período ya marcado por emergencias acuáticas. Protección Civil dio a conocer que durante la actual Semana Santa se han producido “cuatro muertes por ahogamiento”: dos en playas, una en poza y otra en lago.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, instó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de los equipos de guardavidas, una de las principales recomendaciones es evitar ingresar al mar cuando la bandera roja indique peligro. Amaya afirmó: “El mar no es el mejor lugar para hacer gala de nuestras habilidades de natación”.

Las autoridades agradecieron “profundamente el esfuerzo y la pronta respuesta de nuestros socorristas”. Al mismo tiempo, solicitaron a los padres “no descuidar a sus hijos, ya que los accidentes pueden ocurrir en cuestión de segundos”.

La sucesión de ahogamientos y desaparecidos en el contexto de intensas lluvias y festividades evidencia la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales. La combinación de caudales elevados en ríos y la afluencia de bañistas en cuerpos de agua durante la Semana Santa ha demandado una intensificación de los llamados preventivos por parte de las instituciones responsables.

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