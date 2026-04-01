El Salvador

El 31% de los hogares salvadoreños enfrenta hacinamiento habitacional, según encuesta del BCR

La reciente medición del Banco Central de Reserva revela persistentes desafíos en la tenencia y el acceso a viviendas adecuadas, lo que profundiza la vulnerabilidad social y afecta las oportunidades de desarrollo económico en El Salvador

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Los datos de la última Encuesta de Hogares del BCR revelan que una de cada tres familias comparte dormitorios con tres o más personas, lo que genera impactos directos en la salud, la convivencia y las oportunidades educativas de la población. Caja de Vivienda Popular
Los datos de la última Encuesta de Hogares del BCR revelan que una de cada tres familias comparte dormitorios con tres o más personas, lo que genera impactos directos en la salud, la convivencia y las oportunidades educativas de la población. Caja de Vivienda Popular

Las cifras más recientes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 han puesto en evidencia que el 31% de los hogares salvadoreños enfrenta condiciones de hacinamiento. Este dato revela que una de cada tres familias comparte dormitorios con tres o más personas, lo que genera impactos directos en la salud, la convivencia y las oportunidades educativas de la población.

La EHPM 2025, difundida por el Banco Central de Reserva, ofrece una radiografía detallada sobre la situación habitacional en El Salvador. El estudio informa que, aunque la mayoría de los hogares reside en casas privadas o independientes, solo el 55.3% es propietario de la vivienda que habita, lo que deja a una parte importante de la población expuesta a la inestabilidad y a posibles desalojos.

El Banco Central de Reserva reporta disparidades en acceso a servicios básicos en El Salvador. (Foto Infobae, Jessica García).
El Banco Central de Reserva reporta disparidades en acceso a servicios básicos en El Salvador. (Foto Infobae, Jessica García).

De acuerdo con los resultados, El Salvador ha logrado avances en el acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable. El suministro eléctrico llega al 98.4% de los hogares, y el agua por cañería está disponible en más del 90%. No obstante, la calidad y tenencia de estos servicios presentan diferencias notables entre áreas urbanas y rurales, en particular por la fuente propia de estos recursos.

Desafíos en la calidad de la vivienda y materiales de construcción

El examen de los materiales empleados en la construcción de viviendas revela contrastes importantes. En las ciudades, el concreto predomina en las paredes; en las zonas rurales, persisten el adobe y la lámina metálica, materiales menos resistentes frente a fenómenos naturales. Una fracción considerable de las casas rurales conserva pisos de tierra, mientras la lámina metálica sobresale en los techos, tanto urbanos como rurales.

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
Otro dato relevante del informe es que solo el 55.3% es propietario de la vivienda que habita, lo que deja a una parte importante de la población expuesta a la inestabilidad y a posibles desalojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que el 20.2% de los hogares rurales aún tiene pisos de tierra, lo que expone a las familias a condiciones insalubres. A esto se suma la cobertura limitada de alcantarillado: solo el 34.5% de las viviendas dispone de este servicio. La falta de alcantarillado obliga a muchas familias a verter aguas residuales en la vía pública o al aire libre, lo que incrementa los riesgos ambientales y de salud.

Acceso a servicios básicos y manejo de residuos

La encuesta indica que el 99.1% de los hogares salvadoreños dispone de algún tipo de sistema de saneamiento, aunque únicamente el 93.5% de estos hogares tiene la propiedad o control directo sobre el sistema. Para el acceso al baño, el uso de inodoro conectado a alcantarillado apenas supera al de fosa séptica o letrina privada, con diferencias marcadas según la ubicación de la vivienda.

El tratamiento de residuos sólidos continúa representando un reto en zonas rurales. El 60.7% de los hogares rurales todavía recurre a la quema de basura, frente a la recolección domiciliaria, norma en las áreas urbanas. Esta disparidad en el manejo de desechos contribuye a la contaminación ambiental y pone en evidencia la brecha en infraestructura municipal.

Las cifras más recientes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 han puesto en evidencia que el 31% de los hogares salvadoreños enfrenta condiciones de hacinamiento. EFE/Jeffrey Arguedas
Las cifras más recientes de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025 han puesto en evidencia que el 31% de los hogares salvadoreños enfrenta condiciones de hacinamiento. EFE/Jeffrey Arguedas

Combustibles y transición energética en los hogares

La EHPM 2025 muestra un cambio sustancial en el tipo de combustible utilizado para cocinar. El 93.8% de los hogares utiliza gas propano, cifra que refleja una disminución en el uso de leña y otras fuentes contaminantes. Sin embargo, la leña permanece como fuente principal para una parte significativa de familias rurales.

Los resultados del estudio indican que la vivienda continúa siendo un factor central para combatir la pobreza multidimensional en el país. La mejora de las condiciones habitacionales y el acceso a servicios de calidad son elementos clave para el desarrollo social y económico de El Salvador.

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