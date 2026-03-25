El Salvador

Bukele alcanza el 94% de aprobación entre los salvadoreños, según casa encuestadora

El respaldo ciudadano al mandatario salvadoreño registra un nuevo máximo tras la última consulta nacional, basada en entrevistas a población adulta e impulsada principalmente por el reconocimiento en áreas de seguridad y educación

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La encuesta nacional de CID Gallup en marzo de 2026 muestra un 94 % de aprobación ciudadana a la gestión presidencial de Nayib Bukele. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
La encuesta nacional de CID Gallup en marzo de 2026 muestra un 94 % de aprobación ciudadana a la gestión presidencial de Nayib Bukele. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

El 94% de los salvadoreños manifestó su aprobación a la gestión del presidente, Nayib Bukele, de acuerdo con la última encuesta nacional de CID Gallup, efectuada entre el 15 y el 21 de marzo de 2026.

El estudio, de la casa encuestadora, revela que esta cifra de respaldo presidencial marca un récord en el país.

El nivel de confianza del sondeo es del 95 % y el margen de error es de 2.8 puntos, según especificó CID Gallup, durante la presentación de los resultados. Dentro de los datos destacados el 89 % de la población expresó sentirse orgullosa de la figura que representa Bukele, mientras que el 87 % consideró que El Salvador “avanza en la dirección correcta” bajo la actual administración.

Ambos porcentajes reflejan un fuerte vínculo y sostienen la percepción positiva hacia el mandatario durante el inicio de su segunda gestión presidencial.

La información se sustenta en una muestra de 1,200 entrevistas telefónicas a ciudadanos mayores de edad en todo el territorio.

La seguridad y la educación obtienen un respaldo del 95 % según la población encuestada, destacados como logros clave de la administración Bukele. (Foto cortesía CID Gallup)
La seguridad y la educación obtienen un respaldo del 95 % según la población encuestada, destacados como logros clave de la administración Bukele. (Foto cortesía CID Gallup)

En la segmentación por áreas, tanto la seguridad como la educación obtuvieron el mayor respaldo, con una aprobación del 95 % en cada una.

La ciudadanía destacó especialmente la lucha contra la criminalidad y la ejecución de políticas para la remodelación de infraestructuras educativas y la dotación de útiles escolares como factores decisivos para este respaldo, según los datos recogidos por CID Gallup.

La encuesta realizada en marzo indica que el presidente Nayib Bukele alcanza un 94 % de aprobación, el nivel más alto registrado en su administración. Esta cifra refleja la consolidación del apoyo a su gobierno, impulsado principalmente por los avances percibidos en seguridad pública y las acciones en educación.

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La aprobación presidencial creció de manera sostenida

Los datos de La Prensa Gráfica (LPG Datos) entregan un antecedente inmediato: al cierre de 2025, la aprobación de Bukele era del 91.9 %, habiendo aumentado desde el 85.2 % registrado a mediados de ese mismo año.

Según la publicación, el 62.8 % de quienes apoyaban la gestión señalaron que lo hacían principalmente por la mejora en materia de seguridad, mientras que el 29.1 % manifestó “aprobación parcial”.

Este estudio, publicado en febrero de 2026 y citado por EFE, atribuyó la popularidad del mandatario a la disminución de la criminalidad (33 %), a los cambios generales percibidos en el país (14.3 %) y a la valoración positiva sobre su desempeño en términos globales (11 %).

En cuanto al rechazo, el 5.9 % manifestó desaprobación de la gestión presidencial. Entre este grupo, el 25.4 % argumentó que solo se han dado mejoras en seguridad, el 5.6 % por falta de transparencia y el 2.8 % por supuestas detenciones arbitrarias.

Las encuestas identifican la disminución de la criminalidad como el principal motivo de aprobación, representando el 33 % de las opiniones positivas sobre Bukele. (Foto archivo)
Las encuestas identifican la disminución de la criminalidad como el principal motivo de aprobación, representando el 33 % de las opiniones positivas sobre Bukele. (Foto archivo)

Comparativa histórica: la popularidad de Bukele desde el inicio de su mandato

El análisis de la serie histórica muestra que previamente el punto más alto de popularidad de Bukele se registró en 2020, en pleno apogeo de la pandemia de Covid-19, cuando el promedio anual de aprobación alcanzó el 92.5 %.

Esta cifra superó incluso los datos recabados durante el régimen de excepción. En ese recorrido, la principal área considerada como “fracaso” de la gestión presidencial fue la economía, señalada por el 10 % de los entrevistados, aunque la mayoría (37 %) respondió que no identifica ningún aspecto negativo relevante.

De forma complementaria, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas publicó el 27 de enero de 2026 un estudio en el que se otorgó a la gestión de Bukele una calificación promedio de 8.39 sobre 10 para el año 2025, dato que refleja una percepción ligeramente mayor a la evaluada en 2024.

Las evaluaciones reportadas por las encuestadoras configuran un ciclo de respaldo extendido hacia la figura del presidente salvadoreño en su segundo mandato.

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