El puente sobre el río Guastena en Chalatenango registra un avance del 71%, en El Salvador

El puente definitivo sobre el río Guastena en Chalatenango registra un 71% de avance y podría inaugurarse antes del invierno, según FOVIAL. (Foto cortesía FOVIAL)

El puente definitivo sobre el río Guastena en Chalatenango alcanzó el 71% de avance y podría inaugurarse antes del inicio del invierno, según informó Alex Beltrán, director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial deEl Salvador (FOVIAL).

Esta obra, largamente esperada por la población de la zona, reemplazará una estructura provisional que, durante años, expuso a la comunidad a riesgos por desbordamientos y cortes recurrentes.

En 2012 y 2017, el puente anterior fue destruido por las crecidas del río Guastena, dejando incomunicados al menos tres municipios de Chalatenango, según datos oficiales.

La nueva infraestructura contará con una vida útil proyectada de cien años, diseñada tanto para soportar el peso de los vehículos modernos como para resistir fenómenos climáticos intensos en línea con las proyecciones de variabilidad extrema debido al cambio climático.

El desbordamiento y posterior inhabilitación del antiguo puente metálico fue un problema persistente para comunidades locales como Concepción Quezaltepeque, quienes debían usar pasos provisionales inseguros sobre todo en invierno.

Esta situación, relatada por Beltrán en una entrevista matutina, generó cierres periódicos durante las temporadas de lluvia y mantuvo en aislamiento a localidades clave por varios periodos.

Más de 6.500 habitantes de Concepción Quezaltepeque, Comalapa, La Laguna y El Carrizal mejorarán su conectividad gracias al nuevo puente Guastena. (Foto cortesía FOVIAL)

Capacidad hidráulica ampliada y materiales de alta durabilidad

Alex Beltrán detalló que el nuevo puente se caracteriza por su amplia capacidad hidráulica y sus materiales de última generación. “Hicimos el estudio y el diseño del puente, y definitivamente la obra que se está construyendo es exponencialmente superior: tiene un área hidráulica amplia, capacidad no solo de peso para vehículos, sino para que el río tenga crecidas. Cuenta con un periodo de diseño de cien años”, afirmó el director ejecutivo de FOVIAL.

Las vigas de concreto pre-pretensado ya han sido instaladas en el sector, y el claro principal de la estructura alcanza casi 80 metros, lo que garantiza un flujo de agua suficiente incluso durante fuertes lluvias. Los trabajos avanzan aceleradamente con el objetivo de inaugurar la obra antes de la temporada de invierno, según confirmó Beltrán.

La nueva infraestructura sobre el río Guastena fue diseñada para soportar fenómenos climáticos extremos y evitar aislamientos como los ocurridos en 2012 y 2017. (Foto cortesía FOVIAL)

Conexiones para sectores productivos, turismo y escuelas

La intervención no solo beneficiará la movilidad cotidiana de los residentes de Concepción Quezaltepeque, Comalapa, La Laguna y El Carrizal, sino también el dinamismo de toda la zona norte de Chalatenango. En total, cifras oficiales y reportes del propio FOVIAL estiman que serán al menos 6,500 las personas directamente beneficiadas por la obra.

En palabras de Beltrán, “hay centros escolares que utilizan esta vía para acceso. La zona es importante también por el turismo, la presencia de cascadas, turicentros, restaurantes y el comercio local. Uno de estos municipios, Comalapa, es conocido como la cuna de la fabricación de hamacas en El Salvador”, enfatizó.

La ruta donde se sitúa el puente, conocida como la Montañona, reviste interés estratégico por conectar escenarios turísticos y culturales del departamento.

La modernización vial mejora significativamente el acceso de estudiantes a centros escolares y potencia la oferta turística y comercial en Chalatenango. (Foto cortesía FOVIAL)

Estrategia de mantenimiento y modernización de vías a nivel nacional

El esfuerzo de FOVIAL se extiende también al mantenimiento de otras rutas fundamentales para la conectividad salvadoreña. Al referirse a la carretera Al Volcán, Beltrán destacó el trabajo de renovación de señalización horizontal y vertical que mejora la seguridad en condiciones de baja visibilidad, frecuentes en zonas con alta incidencia de neblina.

“Estamos reavivando la señalización, pintando flechas, carriles, instalando vialetas y sustituyendo señales verticales de advertencia. También se han colocado barreras flex beam para proteger en caso de derrapes”, explicó.

En la semana del 16 al 22 de marzo, los trabajos de FOVIAL abarcaron simultáneamente más de 32 tramos de bacheo y 72 grupos ejecutaron tareas de limpieza, recolección de basura y chapeo en todo el país, según la información brindada en AM.

Beltrán precisó que siete equipos dedicados operan cada día exclusivamente para tareas de señalización. Entre las vías intervenidas en ese periodo están carretera Militar en La Unión y Morazán, la Monseñor Romero, rutas en San Miguel, Usulután, Cabañas, Cuscatlán y numerosos corredores en la zona metropolitana de San Salvador.