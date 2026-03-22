El Salvador

Aeropuerto de El Salvador ocupa el segundo lugar en los más puntuales del mundo dentro de su categoría, según Cirium

La terminal salvadoreña brilla en puntualidad a nivel global, ocupando el segundo escalón en la categoría de aeropuertos pequeños

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La terminal de El Salvador
La terminal de El Salvador ocupa el segundo lugar en puntualidad y eficiencia operativa para aeropuertos pequeños, según Cirium. (Cortesía: CEPA)

El Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero y Galdámez alcanzó el segundo puesto mundial por puntualidad y eficiencia operativa entre los aeropuertos pequeños, según el reporte de Cirium, correspondiente a febrero 2026.

De acuerdo con la consultora internacional experta en temas de aviación mundial, entre terminales pequeñas, la instalación salvadoreña consolidó su fiabilidad, al lograr durante el periodo analizado que el 91.74% de sus vuelos despegarán en horario y que el 99.49% de las operaciones fueron monitoreadas efectivamente.

Este posicionamiento se inscribe en una creciente evolución del aeropuerto salvadoreño, que en el último tiempo registra un flujo reforzado por eventos internacionales y una mejora sostenida en sus indicadores operativos.

El 91.74% de los vuelos
El 91.74% de los vuelos del aeropuerto salvadoreño despega a tiempo, consolidando su reputación en gestión aeroportuaria. (Cortesía: Cirium)

La terminal salvadoreña, también conocido como Aeropuerto de Comalapa, que procesó 3,540 vuelos en el periodo del reporte, conectó a 31 destinos distintos mediante 14 aerolíneas.

El informe también destaca que la instalación supera en niveles de puntualidad incluso a otros aeropuertos de igual o mayor volumen de compañías, como el de Beirut, que opera con 30 aerolíneas.

De igual manera, Cirium detalló que el aeropuerto salvadoreño lideró en llegadas a tiempo, con un 89.03% de aterrizajes dentro del horario previsto.

Este resultado consolidó el rol emergente de la terminal cuscatleca como un nodo estratégico en la conectividad aérea del continente.

El aeropuerto salvadoreño lideró las
El aeropuerto salvadoreño lideró las llegadas puntuales con un 89.03% de aterrizajes dentro del horario previsto. (Cortesía: Cirium)

El Aeropuerto Internacional de Kaohsiung (KHH) encabeza el listado con un impresionante 92.38%, consolidándose como referente en puntualidad de despegue en el sector.

Por su parte, en el tercer escalón se encuentra el Aeropuerto Lhasa Gonggar (LXA) con un 90.38%. En el cuarto puesto de este selecto grupo está el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, Líbano con un 89.57% (BEY). Mientras que en el top 5 cierra el Aeropuerto de Xining Caojiabao en China con un 89.39%.

El flujo de visitantes internacionales aumentó impulsado por eventos regionales

Entre el 1 y el 15 de febrero de 2026, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) informó que la llegada de visitantes internacionales subió un total de 17% respecto al 2025.

Durante estas primeras semanas del año, la terminal aérea atendió a un total de 735,582 pasajeros entre entradas, salidas y conexiones, superando los 686,398 pasajeros movilizados en el mismo lapso de 2025, de acuerdo con CEPA.

El flujo de visitantes internacionales
El flujo de visitantes internacionales aumentó un 17% tras la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador. (Cortesía: MITUR)

El periodo coincidió con la Residencia de Shakira, que atrajo turistas desde Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Los viajeros aprovecharon la ocasión para recorrer atracciones locales, lo que contribuyó a consolidar la imagen de El Salvador como un destino atractivo y un punto de entrada eficiente a la región.

Los 5 conciertos realizados por la cantante colombiana colocaron al “Pulgarcito de América” como un faro turístico clave en el segundo mes del año.

El Aeropuerto Internacional de El Salvador ha avanzado en su posicionamiento global gracias a una serie de mejoras y modernizaciones impulsadas por las autoridades, con el objetivo de responder al crecimiento sostenido en la llegada de pasajeros y turistas. Estas inversiones han permitido optimizar los procesos operativos y fortalecer la infraestructura, facilitando una atención más ágil y eficiente para los visitantes internacionales.

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