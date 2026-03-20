El Salvador

Nayib Bukele, el único líder extranjero con saldo positivo, entre los votantes de Uruguay, según encuesta

El informe de Equipos Consultores revela que los uruguayos no encuentran referentes atractivos fuera de fronteras, con una única excepción: Nayib Bukele, quien lidera el ranking de simpatía internacional con un saldo neto por encima de cualquier otro líder regional

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Líderes internacionales evaluados en la
Líderes internacionales evaluados en la encuesta de Equipos Consultores sobre imagen y popularidad entre votantes uruguayos de la Coalición Republicana (Foto cortesía Equipos Consultores).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se posiciona como el líder internacional con mayor imagen positiva entre los votantes de la Coalición Republicana en Uruguay, según un reciente informe de Equipos Consultores.

La encuesta revela que Bukele alcanza un 52% de simpatía y obtiene un saldo de 37 puntos, consolidando una preferencia que lo ubica en la cima del ranking de líderes extranjeros evaluados por este segmento político. En contraste, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aparece en el último lugar, con un 86% de antipatía y un saldo negativo de -85.

El estudio, presentado por Equipos Consultores, analizó la percepción de 13 figuras políticas internacionales, midiendo simpatía, neutralidad, antipatía y nivel de desconocimiento. Cada líder fue evaluado por votantes de la Coalición Republicana, utilizando una escala visual de barras que ilustra las preferencias en porcentajes y un saldo, resultado de restar la antipatía a la simpatía.

La respectiva información se difundió en una infografía que destaca el colorido contraste entre las evaluaciones, con Bukele como único referente con saldo positivo.

Un presentador de noticias analiza los resultados de una encuesta sobre la simpatía de los votantes de la Coalición Republicana en Uruguay hacia líderes internacionales.

La consultora aclaró que la alta simpatía hacia Bukele no implica necesariamente una adhesión a todas sus políticas, dado que muchos uruguayos conocen principalmente sus logros en materia de seguridad pública, mientras que otros aspectos de su gestión son menos difundidos.

Aun así, la figura de Bukele genera interés transversal y logra captar opiniones favorables incluso entre votantes del Frente Amplio, el principal bloque opositor de dicho país.

La mayoría de los líderes internacionales obtiene saldo negativo entre republicanos uruguayos

Los resultados muestran una tendencia clara: la mayoría de los líderes internacionales consultados reciben saldos negativos, reflejando niveles altos de antipatía o desconocimiento entre el electorado republicano uruguayo. Solo Bukele logra revertir esa tendencia, mientras que otros mandatarios como Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva muestran cifras más equilibradas, pero sin alcanzar un saldo positivo.

La empresa subrayó que las evaluaciones de figuras internacionales permiten observar cómo ciertos liderazgos logran trascender fronteras y captar la atención de públicos diversos, más allá de las coyunturas nacionales.

Nayib Bukele aparece como el
Nayib Bukele aparece como el único con saldo positivo, mientras que Nicolás Maduro presenta el mayor rechazo (Foto cortesía Equipos Consultores).

Ante este panorama, la encuesta posiciona al mandatario salvadoreño como el único referente extranjero con saldo a favor en este sector, mientras que figuras como Nicolás Maduro y Vladimir Putin concentran los mayores niveles de rechazo.

Encuestas en otros países también ubican a Nayib Bukele como líder internacional destacado

Diversos estudios de opinión pública en América Latina y fuera de la región han señalado a Nayib Bukele como uno de los presidentes más populares y reconocidos a nivel internacional.

En países como México, Argentina, Colombia y Perú, diferentes encuestadoras han medido la imagen de Bukele, ubicándolo en los primeros lugares de simpatía entre líderes extranjeros.

En México, por ejemplo, la consultora Mitofsky ha registrado altos niveles de aprobación para Bukele entre la ciudadanía, situándolo por encima de mandatarios de la región en términos de imagen favorable.

Resultados de la encuesta Invamer:
Resultados de la encuesta Invamer: Nayib Bukele es el presidente extranjero con mejor imagen favorable entre los colombianos (Foto cortesía Noticias Caracol).

De igual manera, en Argentina y Colombia, sondeos realizados por medios y empresas de investigación también confirman que la figura del presidente salvadoreño es asociada a liderazgo y resultados concretos, especialmente en temas de control del crimen y políticas de seguridad.

Por lo que, estas tendencias se repiten en otras naciones, donde la notoriedad de Bukele trasciende las fronteras de El Salvador y lo posiciona como un referente internacional en la conversación pública.

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