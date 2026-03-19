El Salvador

Salvadoreña durmió con pastillas a su esposo para luego decapitarlo en complicidad con su nueva pareja

El caso involucró una relación secreta, testimonios impactantes y un plan cuidadosamente ejecutado. La salvadoreña enfrentará 50 años de cárcel

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Imagen de referencia- Las investigaciones
Imagen de referencia- Las investigaciones de la Fiscalía y la inspección judicial constataron el uso de sustancias para incapacitar a la víctima, así como maniobras para encubrir el hecho ocurrido en la vivienda familiar en El Salvador. Foto cortesía FGR.

Reina Isabel Henríquez Lovo recibió este miércoles una condena de 50 años de prisión por el asesinato agravado de su esposo, según sentenció el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel el 21 de junio de 2024 en el distrito San Luis la Reina, El Salvador, tal como informó el portal de Centros Judiciales de El Salvador y la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas periciales y testimoniales que demostraron alevosía y premeditación al planear el crimen junto a un cómplice, con quien Henríquez Lovo mantenía una relación extramarital y que ya cumple una pena de 20 años. Conforme a la acusación, el esposo de la condenada llegó al domicilio para reparar un aparato electrónico. En ese encuentro, recibió pastillas para dormir disueltas en café y quedó en estado de indefensión.

“Henríquez Lovo le ofreció una bebida en la que se había disuelto pastillas para dormir, fármacos que le fueron proporcionados por un hombre con quien mantenía una relación extramarital. Una vez que la víctima se encontraba en estado de indefensión, la imputada y su cómplice lo decapitaron. Posteriormente, con el fin de ocultar el hecho, lanzaron la cabeza a una fosa séptica y el resto del cuerpo sepultado en el patio de la vivienda donde fue localizado por las autoridades el 23 de junio del mismo año”, expone el reporte judicial.

La acción incluyó la decapitación de la víctima e intentos de ocultar el cuerpo. La cabeza fue arrojada a una fosa séptica, mientras el resto fue sepultado en el patio de la vivienda. La Policía localizó el cadáver el 23 de junio de 2024. La revisión de los hechos permitió a la autoridad judicial establecer la existencia de dolo y planificación por parte de ambos responsables durante el proceso.

Una sentencia histórica por crimen
Una sentencia histórica por crimen agravado sacude el oriente de El Salvador y revela aspectos reservados del caso judicial pocas veces divulgados (Foto cortesía FGR)

“Con el propósito de ocultar el hecho, la imputada colocó la cabeza de la víctima dentro de la fosa séptica de la vivienda e intentaron introducir el resto del cuerpo en el mismo lugar, sin lograrlo, por lo que posteriormente la imputada cavó un hoyo en el terreno de la vivienda donde enterró el cuerpo”, detalló la FGR.

Casos similares

El 6 de febrero de este año, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de 50 años de prisión en contra de Claudia Yesenia Meléndez Fuentes —también identificada como Sara Yesenia Meléndez Fuentes— por el homicidio agravado de su esposo en mayo de 2011 en una vivienda de Santa Tecla, del municipio de La Libertad Sur, departamento de La Libertad.

La condena fue fijada en ausencia de la acusada, luego de que el tribunal evaluó extensa prueba documental, pericial y testimonial aportada por la FGR durante el juicio. Tras el crimen, Meléndez, de doble nacionalidad salvadoreña y guatemalteca, huyó del lugar llevándose más de USD1.500.000. Para encubrir el asesinato, contrató a Ángel Rigoberto Martínez Escobar, quien fue apresado en el bulevar Monseñor Romero mientras trasladaba el cadáver en un vehículo y posteriormente recibió sentencia como cómplice de homicidio agravado en 2012.

De acuerdo con la investigación, la imputada era la heredera universal de los bienes de la víctima y planificó el delito con el objetivo de cobrar la herencia. La víctima fue atacada mientras descansaba y recibió lesiones mortales causadas con un cuchillo.

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