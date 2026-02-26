La película salvadoreña “El Susurro” anuncia elenco internacional con Mayra Hermosillo como protagonista

El Susurro reúne a Mayra Hermosillo y artistas internacionales destacados para impulsar el cine salvadoreño de terror. (Foto: cortesía)

La producción de la película salvadoreña El Susurro confirmó un elenco de artistas internacionales de primer nivel, entre quienes destaca Mayra Hermosillo como protagonista.

Hermosillo es una reconocida actriz y directora mexicana de cine y televisión, conocida especialmente por su participación en la serie Narcos: México. Su presencia aporta fuerza interpretativa y una proyección internacional al proyecto, consolidando el perfil global de la cinta.

El reparto se completa con figuras como Alejandro Tommasi, intérprete multifacético del cine, teatro y televisión mexicano, quien además es cantante y suma más de cincuenta telenovelas en su trayectoria.

Junto a él, participan Fermín Martínez y Marco Treviño, ambos con una sólida carrera en el ámbito latinoamericano. La incorporación de estos nombres refuerza la apuesta del cine salvadoreño por historias de alto impacto y calidad artística.

El Susurro es dirigida y producida por Ronald Algarín, uno de los nombres emergentes más destacados del audiovisual salvadoreño. El rodaje se llevará a cabo en El Salvador a partir del domingo 1 de marzo y hasta el jueves 19, según confirmó la producción.

Esta película de terror y suspenso psicológico sigue la historia de una detective, interpretada por Hermosillo, marcada por la muerte de su hijo. Al refugiarse en una cabaña aislada, la protagonista se enfrenta a una escalofriante revelación: la entrada a un mundo paralelo donde la noche se perpetúa y su vida está en riesgo constante. Los escenarios rurales y boscosos seleccionados aportan realismo, profundidad visual y subrayan la riqueza natural del país.

El rodaje de El Susurro se desarrolla en escenarios rurales y boscosos de El Salvador, resaltando la riqueza natural del país. (Foto: cortesía)

A nivel narrativo, El Susurro explora el choque inquietante entre ciencia avanzada y control clandestino. Según Algarín, la película plantea una conspiración que no busca matar, sino poseer la mente, borrar identidades y fabricar versiones oficiales de la verdad.

Este enfoque convierte la obra en una reflexión sobre la manipulación, el poder y la fragilidad de la verdad en contextos de opresión.

En los últimos años, Ronald Algarín se ha consolidado como uno de los cineastas más jóvenes y prometedores en El Salvador. Originario de Santa Ana, perfeccionó su formación en Los ángeles, California, especializándose en Artes con énfasis en Cine en Cerritos College y sumando experiencia tras cámaras en Centro America TV. Gracias a este recorrido, ha logrado abordar géneros poco habituales en la producción local, como el terror y el suspenso.

En 2025, Algarín dirigió su ópera prima, «La confesión», rodada entre Suchitoto y Los ángeles, que explora el tráfico de órganos a través de la historia de un sacerdote. El filme fue protagonizado por René Mena, actor salvadoreño-estadounidense, y el nominado al Oscar Eric Roberts, hermano de Julia Roberts.

La experiencia de trabajar con talento nacional e internacional consolidó la visión de Algarín de crear relatos originales y universales capaces de proyectar la identidad salvadoreña en el circuito global.

Con El Susurro, Algarín reafirma su apuesta por un cine de género ambicioso, capaz de atraer a públicos diversos y de colocar a El Salvador en el mapa de la industria audiovisual internacional. La suma de artistas internacionales y técnicos extranjeros junto al talento salvadoreño impulsa la proyección del país como un destino fértil para el desarrollo de relatos complejos y de alto impacto visual.