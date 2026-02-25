El Salvador

La Asamblea Legislativa aprueba reducción de impuestos sobre licores destilados

Las nuevas disposiciones ajustan la carga tributaria sobre productores e importadores de licores

La Asamblea Legislativa aprobó este martes con 57 votos la reducción de impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas destiladas, centrando la medida en el whisky con graduación alcohólica superior al 60 %, la ginebra y productos clasificados bajo la partida arancelaria licores. La reforma establece que el impuesto para whisky con grado alcohólico superior al 60 % y otras categorías será de 9 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro. Para la partida licores, el nuevo impuesto será de 5 centavos. Hasta este cambio, todos estos grupos pagaban 16 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro.

El Ministerio de Hacienda, órgano rector de las finanzas públicas, impulsó la modificación, justificando la medida en la evolución del comercio y la necesidad de aplicar el principio de trato de nación más favorecida.

Por su parte, el impuesto sobre la ginebra se ajusta de 16 a 9 centavos de dólar por cada 1 % de alcohol por litro, en línea con la partida arancelaria 22.08.50.00. El whisky de la 22.08.30.10 verá una reducción de USD 0,1600 a USD 0,0900 mientras que los otros de la misma familia (22.08.30.90) bajan de USD 0,1600 a USD 0,0500. Para la categoría de licor (22.08.70.00), la reducción es de USD 0,1600 a USD 0,0900.

La normativa no afecta los impuestos a vinos, vermut, cerveza, sidras, ron, vodka ni aguardientes obtenidos por fermentación con grado alcohólico superior al 60 %, todos los cuales mantendrán su alícuota en 9 centavos.

Alinear la política fiscal con acuerdos internacionales

“Que derivado de la evolución del comercio de los productos abarcados por la Ley mencionada en el Considerando anterior, y de la aplicación de los principios en materia de comercio internacional como son el principio de trato de nación más favorecida y trato nacional, resulta imperioso modificar las alícuotas de impuesto específico por contenido de alcohol para que aquellas bebidas destiladas que sean similares, directamente competidoras o sustituibles entre si sean sujetas a la misma tasa atendiendo a su contenido alcohólico”, justificó el gobierno central.

“Que por lo anterior, se deben incorporar reformas a Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, a fin de que la misma sea consistente con los compromisos del Estado salvadoreño en materia de comercio internacional”, añade.

La iniciativa fue canalizada desde la Presidencia de la República vía el Ministerio de Hacienda y, ya que fue aprobada por el pleno legislativo, entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Alta importación

El Banco Central de Reserva informó que El Salvador importó USD95,7 millones en bebidas alcohólicas a lo largo de 2025, una cifra que destaca por su aumento del 14,9 % frente al año previo. Este crecimiento sitúa a este segmento entre los más dinámicos dentro de la balanza comercial nacional.

Dentro del conjunto de alimentos y bebidas, que representó USD3.294,1 millones en importaciones —un 4,7 % superior a la de 2024—, las bebidas alcohólicas mantienen una posición relevante, aunque quedaron por debajo de las no alcohólicas, cuyo monto alcanzó los USD131 millones.

La tendencia al alza que experimentan las bebidas alcohólicas se alinea con el comportamiento observado en otros bienes de consumo masivo en el mercado salvadoreño, según los datos del Banco Central de Reserva.

