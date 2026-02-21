El Salvador

María Crespo y los 34 años de espera: una mujer marcada por la promesa incumplida de la corporación Argoz en El Salvador

La historia de una residente de San Pedro Masahuat representa la experiencia de miles de salvadoreños que enfrentaron años de incertidumbre por la falta de respaldo legal en la adquisición de sus terrenos

Guardar
Conoce la conmovedora historia de una mujer que, tras 34 años de arduo trabajo y sacrificios, finalmente recibe la escritura de propiedad de su hogar. Un testimonio de perseverancia y la alegría de alcanzar la seguridad jurídica que tanto anheló.

María Crespo nunca olvida el día en que su padre la llevó de Usulután a San Pedro Masahuat, en La Paz, buscando mejores oportunidades para la familia. En aquel entonces, su familia apenas podía subsistir. “Nos trajo aquí a cortar algodón”, recuerda. La escasez y la necesidad de ingresos impulsaron a Crespo a vender mangos, agua, café, pescado y atoles, para sobrevivir. A través de su actividad comercial, ella reunía la cuota mensual para pagar su lote en la lotificación El Castaño: una promesa de estabilidad que durante años pareció inalcanzable.

El caso de Crespo refleja la realidad de decenas de miles de salvadoreños afectados por la incertidumbre legal sobre sus tierras, consecuencia de las prácticas de la Corporación Argoz, S.A. de C.V. Esta compañía, bajo investigación desde diciembre de 2023, fue acusada de crear sociedades para vender terrenos a precios accesibles —entre $1,000 y $5,000, pero sin entregar nunca escrituras a los compradores. Muchos, como Crespo, terminaron de pagar sus propiedades y aún así jamás recibieron el documento que acreditara sus derechos, quedando expuestos a desalojos y al riesgo de perder toda la inversión.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Argoz y firmas asociadas como Fomento Rural Inmobiliario o Gómez Farfán S.A. de C.V. emitían contratos de promesa de venta. Cuando los compradores acudían a inscribir la propiedad en el Centro Nacional de Registros (CNR), constataban que el terreno no estaba a nombre de la corporación. Las investigaciones revelaron una estructura diseñada para captar fondos y desviarlos, afectando a más de 350,000 familias en 654 lotificaciones en todo El Salvador, según datos del Ministerio de Vivienda. El proceso llevó a la detención de los principales directivos, acusados de estafa agravada, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

La ministra Michelle Sol entrega
La ministra Michelle Sol entrega a María Crespo el documento que legaliza su derecho a la vivienda en San Pedro Masahuat./(Redes de Michelle Sol)

Crespo vivió en ese limbo jurídico durante 34 años. “Anhelábamos tener una escritura, porque ya las mejoras ya estaban, pero la escritura no estaba. Cualquier persona iba a venir a decir: ‘Ustedes no tienen documento, se pueden ir’”, narra la salvadoreña en el video compartido por las ministra de Vivienda, Michelle Sol, en sus redes sociales. El miedo a perder su hogar era una amenaza constante para Crespo.

La solución comenzó a gestarse con las entregas de escrituras impulsadas por el Ministerio de Vivienda. El 5 de diciembre de 2023, después de la intervención judicial y el nombramiento de un administrador independiente en Argoz, se habilitó el proceso de legalización de los lotes pendientes.

Posteriormente, la ministra de Vivienda entregó personalmente a Crespo el documento esperado. El instante fue documentado en video: Crespo, visiblemente emocionada, recibe la escritura y abraza a la funcionaria. “Yo ni conocía una escritura, para qué decir, yo no conocía una escritura. Yo me sentí con pena, porque yo la abracé. ‘Ministra, le dije yo, yo no sabía que usted tenía mi escritura’. Y lloré”, recuerda Crespo.

María Crespo vendía en los
María Crespo vendía en los buses diferentes productos para ganarse la vida y reunir dinero para pagar la cuota mensual de su terreno./ (Redes Michelle Sol)

En el video, que inicia con palabras de la anciana afirmando “atrás quedaron 34 años”, muestra cómo la usuluteca ha tenido que trabajar duro para ganarse la vida y poder conseguir el dinero para pagar su terreno, con el firme deseo de tener un documento que le sirviera de amparo legal.

Actualmente, el Gobierno salvadoreño ha entregado más de 45,000 escrituras a familias afectadas hasta la fecha, y la recuperación patrimonial supera los $450 millones. Las autoridades insisten en que la regularización de lotificaciones es un proceso en marcha que busca reparar años de impunidad y devolver la tranquilidad a quienes, como la familia Crespo, nunca dejaron de soñar con un hogar propio y seguro.

Temas Relacionados

María CrespoUsulutánMinisterio de ViviendaFiscalía General de la RepúblicaEscrituración de PropiedadesEstafa Inmobiliaria

Últimas Noticias

Colegio de Abogados de Guatemala defiende la integridad de su proceso electoral ante investigaciones del Ministerio Público

La organización gremial emitió un comunicado de prensa en el que expuso argumentos para respaldar el desarrollo del proceso de selección de magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad tras unas declaraciones de Leonor Morales

Colegio de Abogados de Guatemala

El mercado estadounidense concentra la mayor parte de las compras de azúcar salvadoreña en 2025

La importancia de Estados Unidos se evidenció en el volumen de importaciones de los últimos tres años, frente a otros compradores, lo que mantuvo la dependencia del sector respecto a las condiciones del comercio exterior norteamericano

El mercado estadounidense concentra la

Costa Rica denunció que empresas chinas en Nicaragua reciben oro robado en la frontera

La revelación del Gobierno expone que compañías con concesión minera a nivel local procesan material ingresado por redes criminales, lo que genera inconsistencias en las cifras de exportación regional

Costa Rica denunció que empresas

Guatemala: 76 profesionales se postularon para magistrados en la Corte de Constitucionalidad

La jornada de recepción de documentos terminó en el Palacio de Justicia bajo el seguimiento de observadores nacionales e internacionales, en medio de una alta expectativa respecto al futuro institucional y la vigilancia internacional sobre el proceso

Guatemala: 76 profesionales se postularon

Honduras impulsa nueva Ley Antisoborno y agencia reguladora de compras públicas para fortalecer transparencia y combatir corrupción

La iniciativa, respaldada por nuevas exigencias de certificación y control institucional, será presentada al Congreso Nacional y su aprobación quedará en manos de los legisladores.

Honduras impulsa nueva Ley Antisoborno

TECNO

Cómo llamar a un contacto

Cómo llamar a un contacto que me bloqueó: trucos para iPhone y Android

Códigos de Free Fire para 21 y 22 de febrero: lista completa y cómo canjearlos

Año Nuevo Lunar en Pokémon GO: estas todas las bonificaciones que por el evento

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Internet satelital de Starlink en celulares: lista completa de modelos compatibles y cómo acceder a este servicio

ENTRETENIMIENTO

Murió Lil Poppa, el joven

Murió Lil Poppa, el joven rapero estadounidense apenas 25 días después de lanzar un nuevo sencillo

Organizan recaudación de fondos para ayudar a Miss Jay, el exjuez de America’s Next Top Model que sufrió un derrame cerebral

Red Hot Chili Peppers enciende la llama: regreso explosivo, nuevas canciones y pura química

Martin Scorsese sorprende con un cameo galáctico en “The Mandalorian & Grogu” y enciende el hype de “Star Wars”

“Había momentos en los que hacía todo lo posible para que yo me riera”, recuerda Daniel Radcliffe sobre Michael Gambon

MUNDO

El Parlamento de Italia podría

El Parlamento de Italia podría prohibir el consumo de carne de caballo e implementar duras penas por el sacrificio

Irán eleva la tensión con EEUU: el régimen probó un nuevo misil de largo alcance en el Estrecho de Ormuz

Suecia y Serbia pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán “lo antes posible” ante el riesgo de un eventual conflicto con EEUU

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país