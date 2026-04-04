Tradición y fe en el corazón de El Salvador: la procesión del Santo Entierro reunió a los creyentes en Viernes Santo

El Centro Histórico de San Salvador se llenó de devoción este Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro. El evento inició su recorrido en la iglesia El Calvario, reuniendo a la comunidad católica. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
La imagen de Cristo Yacente fue trasladada con solemnidad a las afueras de El Calvario, marcando el inicio del Santo Entierro. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
La alfombra de sal más grande de Centroamérica, extendida entre la plaza Libertad y la plaza Simón Bolívar, sirvió de camino para la procesión, evidenciando la unión entre arte, fe y tradición. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Fieles acompañaron el recorrido del Santo Entierro, el cual recuerda el sacrificio y la sepultura de Jesús, en una manifestación de fe y devoción católica. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Creyentes participan en una noche de oración y reflexión, reafirmando la esperanza en la resurrección y el sentido profundo de la Semana Santa. (Prensa San Salvador Centro)
Esta costumbre conmemora el instante en que Jesús es depositado en el sepulcro, evocando su entrega por la humanidad y motivando a meditar sobre el amor, la esperanza y la promesa de redención. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Bajo el sonido de marchas fúnebres, los penitentes encapuchados acompañan la imagen de Jesús, expresando humildad, luto y arrepentimiento frente al misterio de la redención. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Agentes del CAM también llevaron sobre sus hombros la urnas de Jesús Yacente y la Virgen de la Soledad. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)
El trayecto de los devotos fue dirigido por la monumental alfombra de sal, símbolo de arte religioso y tradición, que engalana las calles del Centro Histórico durante la Semana Mayor. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
La procesión representa un acto que recuerda el dolor de María y de los discípulos, y mantiene viva una tradición de fe transmitida por generaciones. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Las calles revitalizadas del Centro Histórico de San Salvador albergaron la procesión del Santo Entierro, que reúne a creyentes y visitantes en torno a la memoria y el misterio de la fe católica. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)
Los encapuchados forman parte del acto y son penitentes o miembros de cofradías. Vestidos con túnicas y capirotes que cubren su rostro, expresan humildad, luto y arrepentimiento durante el Viernes Santo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)