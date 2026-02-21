Justicia salvadoreña dicta una condena global de 5,641 años para integrantes de la MS-13

El proceso judicial incluyó pruebas testimoniales, documentales y periciales reunidas por la Fiscalía General (Foto cortesía Centros Judiciales).

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra 163 integrantes de la clica Tecla Locos Salvatruchos, pertenecientes a la MS1-3, por su responsabilidad en delitos cometidos en diferentes puntos del departamento de La Libertad.

El proceso concluyó con la imposición de penas que suman más de 5,640 años de prisión en total. Según explicó, el fiscal del caso de la Fiscalía General de la República (FGR), los cargos que se les atribuyeron fueron por:

Agrupaciones ilícitas

Tráfico ilícito

Tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego

Otros delitos.

De acuerdo con el funcionario del Ministerio Público, todos los condenados fueron capturados en el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador, mecanismo que ha permitido a la justicia procesar a personas vinculadas a pandillas bajo procedimientos especiales desde marzo de 2022.

Audio oficial de la FGR donde el fiscal del caso expone los cargos presentados, que incluyen la participación en agrupaciones ilícitas y otros delitos graves relacionados con armas. (Video cortesía Noticiero El Salvador).

La FGR destacó que el caso se sustentó en pruebas testimoniales, documentales y periciales, lo que permitió robustecer las acusaciones y obtener condenas individuales que oscilan entre 16 y 75 años de prisión. “La Fiscalía se encuentra totalmente satisfecha, pues a lo largo de esta fase investigativa se logró recopilar elementos de prueba que han robustecido totalmente la acusación”, declaró el fiscal.

Entre los condenados se encuentran sujetos con distintos rangos dentro de la estructura criminal:

42 con el rango de convoyes

Ocho de chequeos

Siete observadores

106 colaboradores.

Las reformas introducidas en la ley contra el crimen organizado permitieron a la Fiscalía General procesar a los acusados en grupo, pero individualizando los delitos, lo que derivó en sentencias diferenciadas según el grado de responsabilidad.

Las penas fueron impuestas tras una serie de operativos y capturas realizados en varios municipios de La Libertad. El proceso judicial estuvo a cargo del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, instancia que, representa el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país, desde la aprehensión de los sospechosos hasta la imposición de las condenas.

Marcos legales y artículos aplicados en la condena a integrantes de las pandillas

Las personas condenadas por pertenecer a la clica Tecla Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron juzgadas principalmente bajo los siguientes marcos legales y artículos en El Salvador:

Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT), que permite procesar a las pandillas como organizaciones terroristas desde el fallo de la Sala de lo Constitucional en 2015. Código Penal de El Salvador, artículos: Art. 345: Agrupaciones ilícitas (con reformas que aumentan las penas para líderes y miembros).Art. 346: Tráfico ilícito de drogas. Art. 346-A: Tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, explosivos o municiones.

Las reformas legales recientes, aprobadas tras la implementación del régimen de excepción desde marzo de 2022, permiten aplicar sentencias más severas y agilizar procesos judiciales, incluyendo juicios masivos y condenas diferenciadas por grado de participación. Las penas impuestas se sustentan en estos marcos normativos, con castigos que alcanzan hasta 45 años para líderes y hasta 30-40 años para miembros, además de acumulación de penas por hechos agravados.

Desde marzo de 2022, El Salvador ha detenido a más de 94,800 personas por presunta vinculación con pandillas, según cifras oficiales actualizadas a enero de 2026.