El Gobierno de Kast acelera reforma que endurece penas a menores de edad que cometan delitos graves

Hace menos de dos semanas un estudiante protagonizó un ataque con arma blanca en un liceo en Calama dejando una inspectora muerta y otras cuatro personas heridas.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast le puso suma urgencia este martes a una reforma que endurece la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a menos de dos semanas de que un estudiante protagonizara un brutal ataque con arma blanca al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama (1,530 kms al norte de Santiago), dejando como saldo una inspectora de 59 años muerta y cuatro heridos.

Eso no implica, necesariamente, que la reforma vaya a ser aprobada, sin embargo, ahora la Cámara de Diputados y el Senado tienen 15 días cada uno para discutir la iniciativa.

Cabe señalar que este “pie en el acelerador” viene luego de una petición de Renovación Nacional (RN), partido desde donde valoraron la premura del Gobierno al respecto tras reunirse con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

“Para nosotros es una alegría que el presidente Kast le haya puesto urgencia a este proyecto (...) Nos hemos comprometido a trabajar tres ejes que son extremadamente importantes: el primero es un eje de reinserción, el tema de la reincidencia aparece como un tema fundamental. Lo segundo, es cómo hacemos para trabajar en mayor infraestructura y tercero, respaldar al Gobierno en todo aquello que restablezca la autoridad porque creemos que los establecimientos educacionales tienen que ser lugares para estudiar”, señaló el jefe de la bancada de Diputados de RN, Diego Schalper.

Los llamados "portonazos" en Chile suelen ser cometidos por menores de edad.

Menores de 14 a 17 años

En tanto, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, afirmó que “no podemos seguir enfrentando la criminalidad juvenil con leyes del siglo pasado. Tenemos que actuar de acuerdo a cómo están sucediendo las cosas en nuestro país”.

“Y tampoco podemos dejar que la edad sea un impedimento para que los que cometen delitos graves queden libres e impunes frente a la ley. Tenemos que poner leyes que sean rígidas, que sean duras frente a la criminalidad juvenil”, agregó Durán.

Por su parte, el diputado Francisco Orrego, afirmó que “estamos muy preocupados por el tema de la violencia que hoy día está afectando a la sociedad por parte de menores de edad. Tenemos que buscar que ese delincuente menor de edad pueda tener la posibilidad, primero de reinsertarse, pero segundo también de aplicar penas que sean conforme al delito que ha cometido”.

De la misma opinión fue su par, Mauro González, miembro de la comisión de Seguridad, quien sostuvo que “es fundamental avanzar con el proyecto y que se pueda convertir en Ley de la República, porque aquellos jóvenes entre 14 y 17 años que cometen delitos violentos deben tener una sanción mayor a la que tienen actualmente”.

Al cierre, el diputado Jorge Guzmán recordó que “un sistema penal que funciona tiene que ser no solo un sistema que castiga, sino que también se preocupa de reinsertar a las personas. De lo contrario, fracasaríamos profundamente en cualquier sistema o cualquier idea que tengamos legislativa en esta materia”.